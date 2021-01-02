AÖF sınavları ne zaman? 2020-2021 Güz Dönemi AÖF final sınavı tarihleri duyurulmuştu

2020 AÖF final sınavları için geri sayım başladı. 12-13-14 Aralık ve 19-20-21 Aralık 2020 tarihleri aralığında online olarak gerçekleşen AÖF sınavının sonuçları geçtiğimiz hafta yayımlanmıştı. Final sınavları ise üniversitenin sınav programına göre, 16-17 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşecek. Söz konusu sınavın vizelerdeki gibi online yapılacağı ön görülüyor.

AÖF FİNAL SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖF sınav takviminde yer alan bilgilere göre; 2020-2021 Yılı Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16-17 Ocak 2021 tarihinde yapılacak.

AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ

Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)

Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan, İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.

Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.

ÜNİVERSİTEDEN STAJ DUYURUSU

Anadolu Üniveristesi'nden stajlarla ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

Değerli Öğrencilerimiz,

COVID-19 salgınının devam etmesi ve kısıtlamaların arttırılması nedeniyle Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi programlarında bulunan zorunlu stajın, uzaktan öğretim yöntemiyle de yapılması ile ilgili 23/11/2020 tarihinde Fakülte Yönetim Kurulu Kararı alınmıştır.

Açıköğretim Fakültesinde staj zorunluluğu olan programlara kayıtlı ve aktif durumda olup 2020-2021 güz dönemi itibari ile mezun olabilecek öğrencilerimizin uzaktan eğitim yöntemiyle yürütülen AKADEMA derslerinden “Temel İlk Yardım” dersini almaları uygun görülmüştür. Mevcut pandemi koşullarında kurum/kuruluşların stajyer öğrenci kabul etmemeleri sebebi ile staj yapamayan öğrenciler söz konusu uzaktan eğitim uygulamasından yararlanabilirler.

Stajına başlayan ve devam edemeyecek durumda olan öğrenciler ise öğrenci otomasyon sistemi üzerinden staj ayrılış belgesini düzenleyerek ilgili kuruma onaylattıkları takdirde stajdan ayrılış yapabilir ve AÖF Büroları aracılığı ile belgelerini Staj ve Uygulama Dersleri Koordinatörlüğüne ulaştırabilirler. 2020-2021 güz dönemi mezun durumunda olan ve uzaktan öğretim yöntemi ile staj yapmak istemeyen öğrenciler için öğrenci otomasyon sistemi aktif olup, yüz yüze staj yapmak üzere başvuru alınmaktadır.

Staj etkinliği olarak Mergen Anadolu Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden yürütülecek olan Temel İlk Yardım Dersi, 09 Aralık 2020 - 10 Ocak 2021 tarihleri arasında 5 (beş) haftalık bir dönemi kapsayacaktır. Programdaki haftalık konular ve ölçme ve değerlendirme etkinlikleri belirli tarihler ile sınırlandırılmış olduğundan sisteme zamanında katılım gösteremeyen öğrenciler için telafi yapılmayacaktır. Söz konusu ders 09 Aralık 2020 tarihinde "Oryantasyon Haftası" ile başlayacak olup, gerekli açıklamalar Mergen Anadolu Öğrenme Yönetim Sistemi üzerinden duyurulacaktır. Mergen sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapabileceksiniz.