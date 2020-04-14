AÖF sınav tarihleri ne zaman? AÖF online sınavı nasıl olacak?

AÖF sınav takvimi ile ilgili kurum tarafından açıklama yapıldı. AÖF sınavları ne zaman yapılacak? Sorusu yayınlanan duyuru ile yanıt buldu. Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında eğitimlere uzaktan devam eden kurum, bahar dönemi ara sınavlarının da online olacağını duyurdu. Sınavlarda her bir ders için 20 soru sorulacak. Öğrencilere her bir ders için 30 dakika süre verilecek.

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi sınav giriş sistemi 18 Nisan 2020 tarihinde erişime açılacaktır.

Sınav sistemi 18 Nisan – 7 Mayıs 2020 tarihleri arasında, 20 gün boyunca sizlerin erişimine açık olacak. Bu 20 günlük süreçte, sorumlu olduğunuz ders ya da derslerinize ait sınavlarınızı, istediğiniz gün ve saatte sisteme giriş yaparak gerçekleştirebilirsiniz.

AÖF SINAV TAKVİMİ

AÖF SINAVI NASIL OLACAK?

Yeni Koronavirüs önlemleri kapsamında, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bahar döneminde eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için eğitim - öğretime, uzaktan eğitim yöntemiyle devam edilmesi yönünde karar almıştır.

Anadolu Üniversitesi, alınan bu karar doğrultusunda, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nin 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi ara sınavlarını internet ortamından gerçekleştirecektir.

Sınavlarda her bir ders için 20 soru sorulacak. Öğrencilere her bir ders için 30 dakika süre verilecek.

www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, T.C. kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yapabilirsiniz. Burada, sorumlusu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.