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12-13 Aralık AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı!

#AÖF 2015 Güz Dönemi#AÖF Başarı Notu#AÖF Sınav Tarihleri
12-13 Aralık AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı

12-13 Aralık’ta yapılan AÖF Güz Dönemi sınavlarının sonuçları açıklandı. AÖF sınav sonucunuzu ve ders geçme notlarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

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12-13 Aralık’ta yapılan AÖF sınavının ardından öğrencilerin en çok merak ettikleri konu sonuçların ne zaman açıklanacağı oldu. AÖF sınavlarının sonuçları açıklandı. AÖF sınav sonuçları için resmi siteye giriş yaparak TC Kimlik No ile sorgulama yapabilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

AÖF DERS GEÇME SİSTEMİ

Fakülte tarafından öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması yapılır.
Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmeyecek şekilde üst yarı yıldan ders seçebilir.

- Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,
- İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8. yarı yıllardan ders alamaz.
- Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,
- Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler ise 8. yarı yıldan ders alamaz.

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12-13 Aralık AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı


AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
0 – 32 FF 0,00 Kaldı

Genel Not Ortalaması: Genel not ortalaması bütün dönemlerde aldığımız derslerin toplam not değerleri ile toplam kredilerine bölünmesi ile bulunur.

Ders Geçme: Dersi geçmek için o dersin harf notuna bakılır. Eğer CC ve üzeri ise o dersi koşulsuz şartsız geçmişsiniz demektir.

Dersten Kalma: Dersten kalmak için o dersin harf notuna bakılır. Eğer FF ise o dersten direk kalmışsınız demektir ve sonraki yıl bu dersi almanız gerekmektedir.

Şartlı / Koşullu Ders Geçme: Dersinizin harf notu CD DC yada DD ise bu derslerden koşullu olarak geçmişsiniz demektir. Bu şekilde geçmenin koşulu ise bir sonraki dönem Genel Not Ortalamanızı 2.0′ın üzerinde getirmeniz gerekmektedir. Yani Genel not ortalamanız 2.00 ise bu dersi/dersleri geçmiş, 2.00 ve altında gelir ise bu dersten/derslerden kalmışsınız demektir.

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Akademik Yetersizlik Ve Ders Tekrarı: Güz dönemi veya akademik yıl sonunda 2.00 GNO sağlayamayan öğrenciye “Akademik Yetersizlik Uyarısı” yapılır. “Akademik Yetersizlik Uyarısı” alan öğrencinin, bir sonraki dönem sonundaki GNO’nın en az 2.00 olması gerekir.

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