AÖF ikinci üniversite kayıtları ne zaman? İşte AÖF ikinci üniversite bölümleri
AÖF ikinci üniversite kayıtları için heyecan giderek artıyor. Her yıl kurum tarafından kayıtlar alınıyor. Adaylar kurum tarafından belirtilen başvuru tarihlerinde, kayıt otomasyonunda bağlantısı ikinci üniversite linkine tıklayarak internet başvurularını yapacaklar. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklar.
AÖF kayıt tarihleri her yıl kurum tarafından açıklanıyor. İkinci üniversite kayıtları geçtiğimiz yıl 2 Eylül - 18 Ekim 2019 tarihleri aralığında alınmıştı. Yükseköğretim kurumlarında örgün, uzaktan eğitim ve açıköğretim sistemi programlarında aynı anda farklı düzeylerde (lisans, ön lisans ve lisansüstü) eğitime devam edilebilmekte ancak aynı anda iki örgün ön lisans veya iki örgün lisans programında eğitime devam edilememektedir. işte ikinci üniversite bölümleri ve detaylar...
İKİNCİ ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
İkinci üniversite kayıt tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl kayıtlar 2 Eylül - 18 Ekim 2019 tarihleri aralığında alınmıştı.
Adaylar, //aof.anadolu.edu.tr adresinden Kayıt Otomasyonu bağlantısı “İkinci Üniversite” linkine tıklayarak internet başvurularını gerçekleştireceklerdir. Daha sonra kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak, banka ödemesini yaptıktan sonra AÖF Bürolarından kayıt işlemlerini tamamlayacaklardır.
Okudukları veya mezun oldukları alanlar haricinde adaylardan lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabilecekler.
İKİNCİ ÜNİVERSİTE BÖLÜMLERİ
Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları
Acil Durum ve Afet Yönetimi
Adalet
Aşçılık
Bankacılık ve Sigortacılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Dış Ticaret
Emlak ve Emlak Yönetimi
Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
Ev İdaresi
Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İlahiyat (Arapça)
İlahiyat
İnsan Kaynakları Yönetimi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Kültürel Miras ve Turizm
Laborant ve Veteriner Sağlık
Lojistik
Marka İletişimi
Medya ve İletişim
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle