Antrenörlük Eğitimi Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Antrenörlük eğitimi bölümü sportif alanda yapılan çalışmalarda önemli bir yere sahiptir. Bu bölüm sporcuları yarışmalara hazırlayan antrenörleri yetiştirir.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Sportif yetenekleri olan kişiler meslek hayatlarına ve kariyer adımlarını buna göre planlayabilirler. Antrenörlük eğitimi bölümü de sayısız spor dalında başarılı ve donanımlı antrenörler yetişmesini sağlar. Bu açıdan verilen eğitimler neticesinde de sporcuları yetiştiren başarılı antrenörler mezun olur. Bu bölüme alınmak için ise bazı kriterlerin yerine getirilmesi lazım.

Antrenörlük Eğitimi Nedir?

Antrenörlük eğitimi, birbirinden farklı spor dallarında uzman ve başarılı sporcular yetiştirilmesini sağlar. Bu bölüm ise bireysel verilere dayanılarak antrenmanların ve çeşitli aktivitelerin planlanması yapılır. Bu sayede sportif faaliyetler özendirilerek geniş kitlelere sporun özendirilmesi de sağlanır.

Antrenörlük Eğitimi Bölümünün Amacı Nedir?

Antrenörlük eğitiminin amacı çeşitli spor dallarında uzman ve alanında profesyonel sporcuların yetiştirilmesidir. Bu açıdan bilimsel verilere dayanılarak sportif aktivitelerin de arttırılması sağlanır. Üniversitelerdeki antrenörlük eğitimi bölümü nedeni ile üst düzey sporcular yetiştirilir.

​​​​​​​Antrenörlük Eğitimi Mezunu Ne İş Yapar?

Antrenörlük eğitimi bölümünden mezun olan kişiler sportif faaliyetlerin içerisinde görev alırlar. Bu nedenle antrenörler özel spor salonlarında bireysel spor hocalığı yapabilirler. Aynı zamanda antrenörlerin de Gençlik ve Spor Bakanlığı ya da Gençlik Spor Genel Müdürlüğü bünyesindeki kurumlarda çalışmaları olabilir.

​​​​​​​Antrenörlük Eğitimi Kaç Yıllıktır?

Üniversitelerde bulunan antrenörlük eğitimi dört yıllık lisans eğitimi vermektedir. Bunun yanı sıra antrenörlük bölümü üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) alanına bağlıdır. Buna göre bu bölümden mezun olan kişiler "Antrenör" unvanı alırlar.

​​​​​​​Antrenörlük Eğitimi Okumak İçin Ne Gereklidir?

Üniversitelerin antrenörlük bölümünde okumak için spora yatkın olmak gerekir. Özellikle spora yatkın fiziksel özelliklere sahip olmak da çok önemlidir. Bunun yanı sıra hareketli yaşamı seven ve hiperaktif kişiler de kolay bir eğitim olanağına sahip olurlar.

​​​​​​​Antrenörlük Eğitimi Öğretimi İngilizce midir?

Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna bağlı olan antrenörlük bölümünün öğretim dili Türkçe olarak belirlenmiştir. Bu bölümde yalnızca basit düzeyde İngilizce eğitim verilmektedir.

​​​​​​​Antrenörlük Eğitimi Hangi Puan Türü İle Öğrenci Alıyor?

Sporcuların ve spor alanında çalışmak isteyen kişilerin tercih ettiği antrenörlük bölümü eşit ağırlık puan türü ile öğrenci almaktadır. Bunun için üniversite sınavına giren adayların üniversite sınavında matematik ve Türkçe sorularını çözmeleri gerekir.

​​​​​​​Antrenörlük Eğitimi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Antrenörlük eğitimi bölümünde atletizm, genel cimnastik, spor fizyolojisi ve insan anatomisi ve kinesiyolojisi gibi dersler verilmektedir. Bunun yanı sıra antrenörlük bölümünde öğrencilere sağlık bilgisi ve ilk yardım, Türk spor kültürü ve tarihi, sporcu beslenmesi, sporcu masajı ve ritim eğitimi ve dans gibi dersler verilmektedir.

​​​​​​​Antrenörlük Eğitimi Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Üniversitelerdeki antrenörlük eğitimi bölümünün iş olanakları oldukça yüksektir. Bu bölümden mezun olan kişiler turizm faaliyeti gösteren kurumların yaptığı sportif aktivitelerde yer alabilirler. Aynı zamanda antrenörlük bölümünden mezun olan kişiler spor ile ilgili olan her alanda iş olanaklarına sahiplerdir.

​​​​​​​Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilirler?

Antrenörler, sporcuların oldukları alanlarda iş bulabilirler. Bunun yanı sıra antrenörler uzman oldukları branşa göre kendilerine çalışma alanları yaratırlar. Bu spor kurumlarında antrenörlük ve ya memuriyetler de yapılabilir.

​​​​​​​Antrenörlük Eğitimi Çalışma Alanları Nelerdir?

Antrenörlük eğitimi alan kişiler amatör ve profesyonel spor kulüplerinde çalışabilirler. Aynı zamanda bu kişiler Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda da görev alabilirler. Ayrıca antrenörler özel sektörün yanı sıra devlet kurumlarında da çalışabilirler. Antrenörler devlet kurumlarında çalışabilmek için Kamu Personeli Seçme Sınavı'na girmeliler. Buradan yüksek puan alarak ilgili alana yerleşebilirler.

​​​​​​​Antrenörlük Eğitimi Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

Antrenörlük eğitimi bölümünde okumak isteyen kişiler Kocaeli Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi ve Uşak Üniversitesi'nde bulunan bölümü tercih edebilirler. Aynı zamanda antrenörlük eğitimi almak için Türkiye genelinde bulunan pek çok üniversite tercih edilebilir. Bu nedenle Marmara Üniversitesi ve ya Ege Üniversitesi de tercih edilerek antrenörlük eğitimi alınır.