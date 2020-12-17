Antrenör nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Antrenör olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Antrenör genel olarak profesyonel spor insanlarının performanslarını destekler. Ayrıca spor takımlarına ve okul gruplarına teknik destek sağlayarak başarılı olmaları için çalışılır.

Antrenör Nedir?

Antrenör genellikle profesyonel spor insanlarının ve spor takımlarının başarılı sonuçlar alması için teknik destek sağlar. Topluluk ve okul gruplarını destekleyen antrenörler sporcuların performanslarını desteklemek için çalışırlar. Sporculara profesyonel anlamda destek sağlayan antrenörler kişisel olarak sporcular ile birebir ilgilenirler. Bu sayede doğru performansların da ortaya çıkması sağlanır.

Antrenör Ne İş Yapar?

Antrenörler spor yapan kişilerin tam potansiyellerine ulaşmasını sağlarlar. Buna yönelik çalışmalar gerçekleştirirler. Aynı zamanda antrenörler sorumlu oldukları sporcuları ulusal ve uluslararası müsabakalara hazırlarlar. Antrenörler sorumlu oldukları sporcuların başarılı çalışmalara imza atmaları için sponsorluk anlaşmaları yaparlar. Sporcunun kişisel standartlarını da göz önünde bulunduran antrenörler onlar için sağlıklı ve güvenli programlar hazırlarlar.

Antrenör Nasıl Olunur?

Antrenör olmak için yapılması gereken bazı detaylar var. Öncelikle antrenörün en az lise mezunu olması gerekir. Ayrıca antrenörlerin genel olarak zihinsel ve fiziksel bir engeli bulunmamalıdır. Cezai hüküm giymeyen ve herhangi bir cezası olmayan kişiler antrenör olabilirler. Bazı spor dallarında antrenör olunabilmesi için de yaş sınırı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra milli sporculara da antrenörlük sırasında öncelik verilmektedir. Spor dünyasında beş yıl lisanslı sporcu olarak çalışan kişiler de öncelikle antrenör olabilirler.

Antrenör Olma Şartları Nelerdir?

Antrenör olmak için bazı şartlar aranmaktadır. Öncelikle antrenörlerin fiziksel bir yetersizlikleri olmamalıdır. Bunun yanı sıra antrenörler iyi bir iletişim becerisine de sahip olmalılar. Coşkulu ve esnek bir vücut yapısına sahip olan antrenörlerin sabırlı ve iradeli olmaları da çok önemlidir. Takım oluşturma yeteneği olan antrenörler eşitlik ve çeşitlilik konusunda da başarılı olmalılar.

Antrenörün Görevleri Nelerdir?

Antrenörler sporculara teknik destek sağlarken fizyoterapist, beslenme uzmanı ve alan doktorları ile birlikte çalışırlar. Aynı zamanda sporculara lisans çıkarmak için de gerekli işlemi yaparlar. Antrenörler sporculara asit komutlar vererek onların başarılı bir şekilde çalışmalarını sağlarlar. İyi bir antrenörün görevi çalıştığı sporcunun saygınlığı ile güvenini sağlamaktır. Yasal ve etik standartları göz önünde bulunduran antrenörler sporcuların her türlü sağlık ve güvenlik ihtiyacında yanında olurlar.

Antrenör Maaşları Ne Kadar?

Antrenörler verdikleri hizmetler sonucunda emeklerinin karşılığını maddi olarak alırlar. Buna göre çalışılan firmaya ve sporcuya göre alınan maaş da farklılık göstermektedir. Antrenörler en düşün 2 bin 290 lira maaş alırlar. Buna göre antrenörlerin aldıkları ortalama maaş ise 3 bin 100 lira olarak belirlenmiştir. Çalıştıkları kişiler ve ya takımlara göre antrenörlerin maaşları da farklılık göstermektedir. Özellikle tecrübeli ve iyi bir referansa sahip olan antrenörler en yüksek 4 bin 500 lira maaş alırlar.

Antrenör İçin İş İmkanları Nelerdir?

Antrenörler için iş imkanı oldukça yüksektir. Alanında başarılı olan antrenörler genel olarak sporcular ile çalışırlar. Profesyonel insanları müsabakalara hazırlayan antrenörler spor takımlarını da çalıştırabilirler. Bu spor takımlarında bulunan farklı kategorilerde antrenör ihtiyacı bulunmaktadır. Özellikle futbol, voleybol, basketbol ve yüzme alanında çalışan antrenörler spor takımlarını çalıştırarak onları müsabakalara hazırlarlar. Özellikle milli maçlar ve büyük karşılaşmalarda iyi bir antrenör desteği gerekir. Antrenör çoğunlukla özel sektör genelinde iş imkanına sahip olur. Bunun yanı sıra devlet sektöründe çalışmak isteyen antrenörlerin ise Kamu Personeli Seçme Sınavına girmeleri gerekir.