Antarktika Antlaşması Nedir? Antarktika Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti olan Washington'da imzalanan bir antlaşmadır. Bu antlaşmayı toplamda 53 ülke kabul etmiştir. Birçok devleti ilgilendiren bir antlaşmadır.

Antarktika Antlaşması Nedir?

Antarktika kıtasını ilgilendiren bir antlaşmadır. Bu antlaşma Antarktika Anlaşma sistemi olarak da adlandırılmaktadır. Bu antlaşma uluslararası ilişkileri temsil eden bir antlaşmadır. Dolayısıyla Antarktika Antlaşması birçok ülkeyi ilgilendirir. Türkiye'de dahil olmak üzere 53 ülke bu antlaşmayı kabul etmiştir. Bu kıta bir buz sahanlığı olarak kabul edilir.

Antarktika Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleştirilmiştir?

Antarktika Antlaşması Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, Belçika, Avustralya,, Fransa, Güney Afrika, İngiltere, Rusya, Şili, Yeni Zelanda ve Japonya arasında gerçekleştirilmiştir. İlk imzacı devletler bu devletlerdir. Daha sonra bu sayı 53'e çıkmıştır.

Antarktika Antlaşması Tarihi ve Özeti

Antarktika Antlaşması 1659 yılında imzalanmış olan bir antlaşmadır. Antlaşma 1959 yılında imzalandıktan tam 2 yıl sonra yürürlüğe girmiştir. Antarktika kıtası dünyanın en büyük beşinci kıtasıdır. Ekolojik denge açısından da bu kıta oldukça zengin bir kıtadır. Antarktika Antlaşması bu kıta 1959 yılında bağımsız bir bölge olarak belirlenmiştir. Buna göre bu bölge hiçbir ülkeye ait değil ve buraya her ülkeden temsilci gelebilir. Bu kıta yalnızca bilimsel çalışmalar amacı ile kullanılabilir. Anlaşmaya göre yapılan bilimsel çalışmalar insanlık yararına olmalı ve herkese de duyurulmalıdır.

Bu antlaşma imzalandıktan sonra bu antlaşmayı ilgilendiren 3 tane de ilave antlaşma yapılmıştır. Bu kıtada 1960 yılından beridir Türk bilim adamları da bilimsel olarak çalıştırmalarını sürdürmektedirler. Yapılan çalışmalarda buraya Türk bilim adamlarının adları da coğrafi bölgelere verilmiştir. Antarktika antlaşması toplam 14 maddeden oluşmaktadır.

Antarktika Antlaşması Maddeleri

- Antarktika kıtası sadece barışçıl amaçlar için kullanılabilir. Burada silah üssü kurmak, tahkimat yapmak, askeri faaliyetler yürütmek yasaktır. Taraf olan ülkeler bu tür faaliyetleri önleyecektir.

- Antarktika kıtası yalnızca insanlığa faydalı olan bilimsel araştırmalara açıktır. Burada bilimsel araştırma yapan ülkeler insanlık ile bu çalışmaları duyurması zorunludur.

- Antarktika kıtasında her türlü nükleer çalışmalar yasaktır.

- Bu antlaşmanın dilleri İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinden oluşmaktadır.

- Her türlü bomba geliştirme faaliyetlerinin bu bölgede yapılması yasaktır.

Antarktika Antlaşması Önemi

Antartika kıtası bilimsel araştırmalar yapılması amacından çok önemli bir antlaşmadır. Böylelikle bu kıta artık tamamen bağımsız bir kıta olacak. Üzerinde hiçbir ülke hak iddia edemeyecektir. Bilimi geliştirmek ve bilimsel araştırmaları çoğaltmak amacı ile bu bölge kullanılabilecektir. Küresel ve siyasi arenada Antarktika kıtası son derecede önemlidir. Bu bölgede yapılan çalışmalar bilim adamlarının da faaliyetlerini çoğaltmaktadır. Yapılan bu araştırmalar ve yapılan antlaşma dünyanın nasıl bir yer olduğunu ve hala çözülemeyen sırların çözümünü kavuşturma açısından son derecede önemli bir antlaşmadır.

Antarktika Antlaşması Sonuçları

- Antarktika kıtası 1959 yılından itibaren sadece bilimsel amaçlı olarak kullanılmaya başlandı.

- Burada nükleer tesis kurma ve silah deneylerinin yapılması yasaklandı.

- Askeri personel bulundurulması yasaklandı. Böylece bölge tamamen silahsızlandırıldı.

- Yapılan araştırmalar kamuoyu ile paylaşılması zorunlu kılındı.

- Tüm taraf ülkeler bu kıtanın bağımsızlığına ve devletsizliğine saygı göstermiş oldu.