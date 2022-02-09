Antakya hangi bölgede, haritada nerede? Antakya ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

Haberin Devamı

Antakya, Türkiye'nin sınır bölgelerinden biri olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda önemli bir tarihi ve kültürel zenginliğe sahiptir. Bu, Hıristiyanlık öncesi bir tarihe sahip ülkenin en önemli turistik bölgelerinden biridir. Antakya Haritası: Antakya hangi bölgededir? Antakya ilinin kaç nüfusu vardır, kaç ilçesi vardır? İşte bu konuda bilmeniz gerekenler.

Antakya Hangi Bölgede, Haritada Nerede?

Ülkemizin 7 bölgesinin altında Akdeniz'de yer alan Antakya, Türkiye'nin güneyinde yer almaktadır. Osmaniye, Antakya'nın kuzeyindedir. Batısında Akdeniz uzanır. Antakya ili aynı zamanda Adana ve Gaziantep ile komşudur. Nur Dağları şehrin kuzeyinde ve güneyindedir. Antakya ili Anadolu'nun ilk yerleşim yerlerinden biridir. Dolayısıyla bunların çok önemli tarihi yapılar olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda birçok farklı alana ve bu alanlarda önemli bir nüfusa sahiptir. Ancak Antakya için nüfus büyüklüğü hakkında yararlı bilgiler 1940 sonrasına kadar elde edilememiştir.

Haberin Devamı

Antakya İlçeleri

Ülkemizin güneyinde yer alan Antakya, Akdeniz sınırları içerisinde yer almaktadır. Birçok tarihi mekana sahip olan Antakya'nın nüfusu 1.575.226 kişidir. Antakya iline bağlı 15 ilçe bulunmaktadır. Bu bölgelerin popülasyonları birbirinden farklıdır. Her ilçe Antakya şehri ile çevrilidir. Aynı zamanda ilçelerin nüfus oranı da farklıdır. Tarım ve hayvancılıkla daha fazla ilgilenen bir şehir, bu bağlamda ilçelerinin arka planına karşı daha fazla öne çıkıyor. Merkezde genel olarak tarım ve hayvancılık ile sanayileşme devam etmektedir.

Antakya'nın Nüfusu

Türkiye'deki şehirlerin nüfusu yıldan yıla kaydedilmektedir. Bu doğrultuda Antakya şehrinin nüfusu ile ilgili son bilgiler 1940 yılından sonra reel olarak akmaya başlamıştır. Buna göre Antakya şehrinin mevcut nüfusu yaklaşık 1 milyon 600 bin kişidir. Bu nüfusun bir kısmı il merkezinde yaşarken, bir kısmı da ilçelerde yaşamaktadır. Özellikle son yıllarda nüfus artış yüzdesi çok yüksek bir noktaya ulaştı. Nüfus artışı, bazı önemli alanlarda özellikle yüksektir.

Antakya İli nüfusu: 1.659.320 (2020 sonu). Bölgenin alanı 5600 km2'dir. Bölgenin 1 km2'sinde 296 kişi yaşıyor. (Nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu bölge: 1.033 nüfuslu Defne. İlde yıllık nüfus artışı %1,87 olmuştur. Nüfus artış hızının en yüksek ve en düşük olduğu ilçeler: Arsuz (%4,82) - Kumlu (%-1,76). TÜİK'e göre bu topluluklarda 4 Şubat 2021 tarihi itibariyle toplam 593 küçük ilçe olmak üzere toplam 15 ilçe ve topluluk bulunmaktadır.

Haberin Devamı

Antakya İklim ve Bitki Örtüsü

İklim: Antakya karasal iklim ve Akdeniz ikliminden etkilenir. Uzun yazlar çok sıcak ve kurak, kışlar ise Doğu Anadolu'daki kadar şiddetli olmasa da yağışlı ve soğuktur. En soğuk ayın ortalama sıcaklığı 1.5°C ile 6°C arasındadır. En sıcak ayın ortalama sıcaklığı ise 30°C civarındadır. En yüksek sıcaklık 17 Temmuz 1978'de Jizra'da ölçülmüştür ve 48°C olmuştur. Suriye sınırına yaklaştıkça yağış azalır: Kuzeyde yıllık ortalama yağış 796 mm, Suriye sınırına yakın bölgelerde ise 331 mm'dir.

Bitki Örtüsü: Bozkır bitkileri bölgenin doğal bitki örtüsünü oluşturur. Türkiye'nin en az ormanlık bölgesidir. Ormanlar bölgenin onda birinden daha azını kaplar. Ormanlarda yaygın bir ağaç türü, mazı meşesidir. Meşeler genellikle bodur ağaç ve çalı gibi görünse de yer yer ormanlar oluştururlar.