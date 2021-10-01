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Anlaşmalı boşanma dilekçesi nasıl yazılır ve hazırlanır? Anlaşmalı boşanma dilekçesi nereye ve nasıl verilir

#Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi#Boşanma#Mahkeme
Anlaşmalı boşanma dilekçesi nasıl yazılır ve hazırlanır Anlaşmalı boşanma dilekçesi nereye ve nasıl verilir

Anlaşmalı boşanma eşlerin karşılıklı olarak boşanma istekleri doğrultusunda gerçekleşen bir durumdur. Peki, anlaşmalı boşanma dilekçesi nasıl yazılır ve hazırlanır? Anlaşmalı boşanma dilekçesi nereye ve nasıl verilir? İşte merak edilen tüm detaylar.

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Karşılıklı olarak verilen karar ile beraber anlaşmalı boşanma konusunda, hangi mahkemeye başvurulması ve dilekçe nasıl yazılması gerektiği merak ediliyor. Bu konuda belli başlı bazı hususları yerine getirmek ve gerekli bilgileri eksiksiz bir şekilde yazmak gerekmektedir.

 Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır ve Hazırlanır?

 Her iki eşin de evlilik birliğini sonlandırmak istemesi üzerine anlaşmalı boşanma davası açılabiliyor. Ancak eşlerden birinin bunu istememesi anlaşmalı boşanma davasının kabul edilmeyeceği anlamına gelmektedir. Bu doğrultuda ilgili mahkemeye hitaben belli bir dilekçe yazılması gerekmektedir. Bu dilekçe içerisinde ise çiftlerin karşılıklı olarak gerekli bilgilerin bulunması önemlidir.

 - İsim ve soy isim

 - T.C. kimlik numarası

 - Açık tebligat adresi

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 - Anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini beyan eden açıklama

 Yazılan bu dilekçe en az iki nüsha şeklinde ele alınmalıdır. Daha sonra anlaşmalı boşanma dilekçesinin eşlerden en az birinin imzalanması gerekmektedir. Ayrıca Anlaşmalı boşanma davası dilekçesi hem bilgisayar üzerinde hem de A4 kağıdı ile boş sayfaya el yazısıyla hazırlanabilir. Daha sonra ilgili mahkemeye başvuru yapmak suretiyle dava süreci başlatılabilir.

 Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nereye Verilir?

 Anlaşmalı boşanma davası konusunda dilekçenin nereye verileceği ve nasıl verilmesi gerektiği merak edilen konular arasında geliyor. Öncelikle gerekli koşullar altında dilekçenin karşılıklı olarak hazırlanması gerekmektedir. Daha sonra eşlerden en az 1 kişinin sözleşme imzalaması gerekir. Ardından eşlerin bulunduğu yer Aile mahkemesine dilekçe ulaştırılmalıdır. Eğer eşlerin bulunduğu yerde aile mahkemesi yok ise o vakit Asliye Hukuk Mahkemesine hitaben dilekçe hazırlanmalı ve başvuru yapılmalıdır. Her iki mahkeme üzerinden de anlaşmalı boşanma davası açılabilir.

 Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Verilir?

 Anlaşmalı boşanma davasının geçerli olabilmesi için her iki tarafında onayının olması gerekmektedir. Daha doğrusu hazırlanacak olan anlaşma davası dilekçesi, her iki tarafında kabul etmesi üzerine gerçekleşir. Bu yüzden iki nüsha halinde dilekçe hazırlanır ve tarafların avukatları bünyesinde ilgili mahkemeye ulaştırılır. Hazırlanmış olan dilekçenin geçerli olabilmesi için, en az bir tarafın imzalanmış olması gerekmektedir. Tabii mahkeme günü geldiğinde karşılıklı olarak boşanma kararının kabul edilmesi ve onaylanması da yine önemli bir yere sahiptir. Böylece hakimin vereceği karar ile beraber tek celse ya da 2. ve 3. celsede boşanma davası sonuçlanır.

 Anlaşmalı Boşanma Dilekçesinin Şartları Nelerdir?

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 Özellikle anlaşmalı boşanma davasının belli başlı bazı şartları bulunmaktadır. Bu şartların yerine getirilmesi ile beraber dilekçe hazırlanabilir ve buna bağlı olarak ilgili mahkemeye başvuru yapılabilir.

 - Evliliğin en az 1 yıldan fazla sürmüş olması

 - Eşlerin mahkemeyi birlikte başvurulmuş olması

 - Bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi

 - Hakimin tarafları bizzat dinlemesi ve iradelerini serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi

 - Boşanma konusunda hem mali sonuçlar hem de çocuklar adına tarafların bir kararı varmış olması

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 Genel olarak yukarıdaki şart ve koşulların yerine getirilmesi ile beraber, anlaşmalı boşanma davası üzerinden dilekçe ile beraber başvuru yapılabilir. Fakat yukarıdaki talimatların herhangi birinin olmaması, anlaşmalı boşanma davasının açılmasına engel teşkil eder.

 Anlaşmalı Boşanma Davası Süresi Ne Kadar?

 Özellikle tek celsede anlaşmalı boşanma davası süresi, Adalet Bakanlığı nezdinde gelecek olan sonuç ortalama 40 gündür. Tabii boşanma feragat halinde 1 günde de sonuçlanabilir. Boşanma davası nüfus kayıtlarına geçme süresi ise 7 gün olarak ifade edilmektedir.

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