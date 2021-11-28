Anlamlı Sayılar Nelerdir? Anlamlı Sayıların Anlamları

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Silahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandıSilahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandı!#Sezer Öztürk
Beşiktaş-Giresunspor maçında hakem Hüseyin Göçekin kararı sonrası tepkiBeşiktaş-Giresunspor maçında hakem Hüseyin Göçek'in kararı sonrası tepki#Beşiktaş
Portekizin Türkiye şaşkınlığı Kurada çıkınca...Portekiz'in Türkiye şaşkınlığı! Kurada çıkınca...#A Milli Takım
Aile katliamı Husumetli akraba kurşun yağdırdıAile katliamı! Husumetli akraba kurşun yağdırdı#Muğla
Beşiktaş darmadağın Vodafone Parkta tarihi yenilgiBeşiktaş darmadağın! Vodafone Park'ta tarihi yenilgi#Süper Lig
Ünlü şarkıcıdan korkutan haber Hastaneye kaldırıldıÜnlü şarkıcıdan korkutan haber! Hastaneye kaldırıldı#Zerrin Özer
Sergen Yalçından Giresunspor sonrası flaş sözler: Çözüm bulamıyoruzSergen Yalçın'dan Giresunspor sonrası flaş sözler: "Çözüm bulamıyoruz"#Beşiktaş
Türkiyede Nu varyantı var mı Flaş açıklama İşte Kovid-19da son gelişmeler...Türkiye'de Nu varyantı var mı? Flaş açıklama! İşte Kovid-19'da son gelişmeler...#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecekCumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecek#Döviz Kuru
Müslüme cinayetinde gizem çözülüyor Bakan Yanık: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladıMüslüme cinayetinde gizem çözülüyor! Bakan Yanık: 'Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı'#Müslüme
Türkmenistanda tarihi gün İmzalar atıldı... Erdoğandan flaş mesajlarTürkmenistan'da tarihi gün! İmzalar atıldı... Erdoğan'dan flaş mesajlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna tepki Kılıçdaroğlunun trolleri bu açıklamaya da saldıracakBakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Kılıçdaroğlu'nun trolleri bu açıklamaya da saldıracak'#İçişleri Bakanı
Bu sözlerle veda etti: Vatan sana minnettar... Seni çok özleyeceğim kardeşimBu sözlerle veda etti: Vatan sana minnettar... Seni çok özleyeceğim kardeşim#Trafik Kazası
Kahroldular 13 yaşındaki Timurdan haber yokKahroldular! 13 yaşındaki Timur'dan haber yok#Timur Nuri
En dayanıklısı Özlem Tekin çıktıEn dayanıklısı Özlem Tekin çıktı!#Doğa İle İç İçe Yaşayan Ünlüler
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Anlamlı Sayılar Nelerdir? Anlamlı Sayıların Anlamları

Anlamlı Sayılar Nelerdir Anlamlı Sayıların Anlamları

Anlamlı sayılar birçok yerde karşılaşılabilen bir terim olarak ifade edilebilir. Anlamlı sayıları duyduğunuz zaman ne anlama geldiğiyle ilgili olarak ve hangi sayıların anlamlı sayılar olduğunu ile ilgili olarak bilgi edinmek isteyebilirsiniz. Anlamlı sayılar nelerdir? Anlamlı sayıların anlamları nelerdir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

Anlamlı sayılar, ölçülen bazı fiziksel değerlerin ölçülmesi durumunda ölçülen büyüklüklerin sınırlarını deneysel belirsizlikler içinde ifade etmek mümkün olmaktadır. Anlamlı sayılar aynı zamanda belirli kurallar çerçevesinde ifade edilebilmektedir. 

 Anlamlı Sayılar Nelerdir? 

 Anlamlı sayılar terimi ile karşılaşılsa bile anlamlı sayıların ne olduğu çoğu kişi tarafından bilinmemektedir. Anlamlı sayılar denildiği zaman aslında rakamlar ifade edilmek istenmektedir. 1'den başlayarak 9'a kadar giden sayılar anlamlı sayılar olarak ifade edilebilir. Anlamlı sayılar bu durumda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olarak ifade edilebilir. Aynı zamanda 0 sayının da bazı durumlarda anlamlı sayılar grubuna dahil edildiği bilinmektedir. 0 sayısının ondalık ayraçtan sonra sayının sonunda olması durumunda anlamlı sayılardan birisi olduğunu söylemek mümkündür. İki anlamlı sayının arasında kalan sıfırında anlamlı sayılardan birisi olduğunu söylemek mümkündür. 

 Anlamlı sayıların belirlenmesi için ise uygulanması gereken bir takım kuralların varlığıyla ilgili olarak bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Bu noktada ise kesinlik ve doğruluk kavramlarının ayrımının yapılabilmesi gerekmektedir. Anlamlı sayıların kesinlik ifade edebilmesi için ard arda yapılan ölçümlerde birbirine yakın değerlerin elde edilmesi gerekmektedir. Bilinmesi gereken bir diğer kavram ise doğruluk olarak ifade edilebilir. Anlamlı sayılarla yapılan ölçümlerde doğruluk söz konusu olduğunda ise yapılan ölçümlerin gerçeğe yakın bir değere sahip olması gerektiğini söylemek mümkün olmaktadır. 

Haberin Devamı

  Anlamlı Sayıların Anlamları 

 Anlamlı sayılar denildiği zaman yapılan bir ölçüm sonucunda elde edilen verilerin kesinliği hakkında bilgi veren rakamlar anlaşılmaktadır. Yapılan ölçümler peş peşe yapıldığı durumlarda bile birbirine yakın değerler elde edilir. Her kesin olan değerin ise bir doğruluk ifade etmediğini söylemek mümkündür. Bazı ölçüm değerlerinde ise rakamların altının çizili olduğu görülmektedir. Bu durumda ise altı çizili olan rakama kadar olan rakamların anlamlı sayılar olduğu ifade edilebilir. 

 Anlamlı sayıların dört işlem sırasında bilinmesinin de kolaylık sağladığına dikkat etmek gerekmektedir. Anlamlı sayıların anlamları ise kesinliği bildiren sayılar olması olarak ifade edilebilir. Anlamlı sayıların bulunması gereken durumlarda ise yuvarlama tekniğini kullanmak oldukça etkili bir yöntem olarak kullanılabilmektedir. Anlamlı sayılardan bahsedebilmek için sayıların kullanıldığı yerlerde önemlidir.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising