Anlamlı Sayılar Nelerdir? Anlamlı Sayıların Anlamları

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Anlamlı sayılar, ölçülen bazı fiziksel değerlerin ölçülmesi durumunda ölçülen büyüklüklerin sınırlarını deneysel belirsizlikler içinde ifade etmek mümkün olmaktadır. Anlamlı sayılar aynı zamanda belirli kurallar çerçevesinde ifade edilebilmektedir.

Anlamlı Sayılar Nelerdir?

Anlamlı sayılar terimi ile karşılaşılsa bile anlamlı sayıların ne olduğu çoğu kişi tarafından bilinmemektedir. Anlamlı sayılar denildiği zaman aslında rakamlar ifade edilmek istenmektedir. 1'den başlayarak 9'a kadar giden sayılar anlamlı sayılar olarak ifade edilebilir. Anlamlı sayılar bu durumda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olarak ifade edilebilir. Aynı zamanda 0 sayının da bazı durumlarda anlamlı sayılar grubuna dahil edildiği bilinmektedir. 0 sayısının ondalık ayraçtan sonra sayının sonunda olması durumunda anlamlı sayılardan birisi olduğunu söylemek mümkündür. İki anlamlı sayının arasında kalan sıfırında anlamlı sayılardan birisi olduğunu söylemek mümkündür.

Anlamlı sayıların belirlenmesi için ise uygulanması gereken bir takım kuralların varlığıyla ilgili olarak bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Bu noktada ise kesinlik ve doğruluk kavramlarının ayrımının yapılabilmesi gerekmektedir. Anlamlı sayıların kesinlik ifade edebilmesi için ard arda yapılan ölçümlerde birbirine yakın değerlerin elde edilmesi gerekmektedir. Bilinmesi gereken bir diğer kavram ise doğruluk olarak ifade edilebilir. Anlamlı sayılarla yapılan ölçümlerde doğruluk söz konusu olduğunda ise yapılan ölçümlerin gerçeğe yakın bir değere sahip olması gerektiğini söylemek mümkün olmaktadır.

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Anlamlı Sayıların Anlamları

Anlamlı sayılar denildiği zaman yapılan bir ölçüm sonucunda elde edilen verilerin kesinliği hakkında bilgi veren rakamlar anlaşılmaktadır. Yapılan ölçümler peş peşe yapıldığı durumlarda bile birbirine yakın değerler elde edilir. Her kesin olan değerin ise bir doğruluk ifade etmediğini söylemek mümkündür. Bazı ölçüm değerlerinde ise rakamların altının çizili olduğu görülmektedir. Bu durumda ise altı çizili olan rakama kadar olan rakamların anlamlı sayılar olduğu ifade edilebilir.

Anlamlı sayıların dört işlem sırasında bilinmesinin de kolaylık sağladığına dikkat etmek gerekmektedir. Anlamlı sayıların anlamları ise kesinliği bildiren sayılar olması olarak ifade edilebilir. Anlamlı sayıların bulunması gereken durumlarda ise yuvarlama tekniğini kullanmak oldukça etkili bir yöntem olarak kullanılabilmektedir. Anlamlı sayılardan bahsedebilmek için sayıların kullanıldığı yerlerde önemlidir.