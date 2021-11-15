Anlamı güzel yabancı kelimeler - İngilizce, Fransızca ve farklı dillerden anlamlı kelimeler

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yeni projelerde başvuru süreci için geri sayım Taksitler 436 TLden başlıyorYeni projelerde başvuru süreci için geri sayım! Taksitler 436 TL'den başlıyor#Toki
Karadağdan Türkiye maçı öncesi flaş açıklama Lider bitirsinlerKaradağ'dan Türkiye maçı öncesi flaş açıklama! 'Lider bitirsinler'#Milli Takım
14 yıldır tek başına yaşıyor14 yıldır tek başına yaşıyor! #Küresel Isınma
Gençler sordu, Erdoğan yanıtladı Çanakkale Köprüsü için müjdeyi duyurduGençler sordu, Erdoğan yanıtladı! Çanakkale Köprüsü için müjdeyi duyurdu#Erdoğan
Bulgaristanda seçim sonuçları belli olduBulgaristan'da seçim sonuçları belli oldu#Bulgaristan
Bakan Koca son durumu paylaştı ve dokuz şehre dikkat çektiBakan Koca son durumu paylaştı ve dokuz şehre dikkat çekti#Koronavirüs
15 Temmuz gazisinden Kılıçdaroğluna Lütfü Türkkan tepkisi15 Temmuz gazisinden Kılıçdaroğlu'na Lütfü Türkkan tepkisi#Kılıçrdaroğlu
Pjanice beklenmedik tepki Taraftarlar yuhaladıPjanic'e beklenmedik tepki! Taraftarlar yuhaladı#Beşiktaş
Kılıçdaroğlu memurların hepsini tehdit ediyor… Benim memur kardeşlerim bunlara pabuç bırakmayacak'Kılıçdaroğlu memurların hepsini tehdit ediyor… Benim memur kardeşlerim bunlara pabuç bırakmayacak'#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Hamil Altıntoptan Şenol Güneşe olay göndermeHamil Altıntop'tan Şenol Güneş'e olay gönderme!#Hamit Altıntop
Yunanistan bu skandal ile çalkalanıyor... Miçotakise zor soruYunanistan bu skandal ile çalkalanıyor... Miçotakis'e zor soru!#Yunanistan
Fedon: Kanser oldum, böbreğimin yarısı alındıFedon: Kanser oldum, böbreğimin yarısı alındı#Fedon
Bakan Özer duyurdu Ehliyet sınavında bir ilk Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavında bir ilk#Ehliyet
Bir Türkiye masalı: Hülya Avşar ve Tanju ÇolakBir Türkiye masalı: Hülya Avşar ve Tanju Çolak#Hülya Avşar
Tan Taşçıya helal olsunTan Taşçı'ya helal olsun! #Magazin Konseyi
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Anlamı güzel yabancı kelimeler - İngilizce, Fransızca ve farklı dillerden anlamlı kelimeler

Anlamı güzel yabancı kelimeler - İngilizce, Fransızca ve farklı dillerden anlamlı kelimeler

14. yüzyıldan itibaren, divan edebiyatının da etkisiyle dilimize, Farsça ve Arapçadan, birçok sözcük geçmiştir. Osmanlı döneminin son yıllarında ise hem edebi eserlerde hem de günlük hayatta Fransızca ve İngilizce kökenli kelimeler kullanılmaya başlanmıştır. İngilizce, Fransızca ve farklı dillerden anlamlı kelimeler nelerdir tüm detayları ile derledik.

Haberin Devamı

 Günümüzde en çok kullanılan yabancı kökenli kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Darling: Sevgili 2- First Meeting - İlk Buluşma 3- Egzotik - Sıra dışı, ilgi çekici

 4- Süper - Mükemmel, harikulade 5- Star: Yıldız, Ünlü 

 Anlamı Güzel Yabancı Kelimeler 

 A- Anlamı Güzel İngilizce Kökenli Kelimeler 

 1- Fantastik - Sıkıcı ve rutin olmayan, hayal gücüne dayalı, ilgi çekici

 2- Redamancy - İki kişinin karşılıklı olarak birbirini çok sevmesi

 3- Look with love - Aşkla bakmak

 4 - Full of love - Sevgi dolu

 5- Kreatif - Yaratıcı, farklı şeyler düşünen ve icra eden kimse

 6- Distinquished - Seçkin, saygın, değerli, az bulunan 

 B- Anlamı Güzel Fransızca Kökenli Kelimeler 

 1- Enteresan - Görenlerde ilgi uyandıran, farklı, cazip

 2- Akasya - Orijinal dilinde ''acacia'' şeklinde yazılan bu sözcük, güzel kokulu bir çiçektir.

 3- Belle Femme - Güzel, çekici kadın

 4- Agreable - Hoş

Haberin Devamı

 5- İntrigant - Merak uyandıran 

 C- Anlamı Güzel Farsça Kökenli Kelimeler 

 1- Semenber - Yasemin çiçeği kadar güzel ve beyaz olan kadın

 2- Afet-i Devran - İçinde yaşadığımız çağın en güzel kadını

 3- Dilber - Özlemek

 4- Berceste - Saygın, müstesna

 5- Mısra-i Berceste - Bir şiirin akılda kalan, en güzel beyti ya da kıtası

 6- Nadide - Farsçada na eki olumsuzluk bildirir. Dide ise görülen demektir. Nadide kelimesi az görülen, çok değerli manasına gelir. 

 D- Anlamı Güzel Arapça Kökenli Kelimeler 

 1- Enfes -En nefis

 2- Elezz - En lezzetli, en tatlı

 3- Evc-i Ala - Yüceler yücesi, en ulu

 4- Serv-i Kamet - Uzun boylu sevgili

 5- Yek-Pare - Bir tane

 6- Zeberdest- En güzeli, en üstünü

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Belarus krizi adım adım geldi

Belarus krizi adım adım geldi

#Belarus
Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
Demet Özdemirden iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

Demet Özdemir'den iddialara yanıt: Bugün estetiği fazla kaçırdım

#Serap Paköz