Anlamı güzel yabancı kelimeler - İngilizce, Fransızca ve farklı dillerden anlamlı kelimeler

Günümüzde en çok kullanılan yabancı kökenli kelimeler şu şekilde sıralanabilir:
1- Darling: Sevgili 2- First Meeting - İlk Buluşma 3- Egzotik - Sıra dışı, ilgi çekici
4- Süper - Mükemmel, harikulade 5- Star: Yıldız, Ünlü
Anlamı Güzel Yabancı Kelimeler
A- Anlamı Güzel İngilizce Kökenli Kelimeler
1- Fantastik - Sıkıcı ve rutin olmayan, hayal gücüne dayalı, ilgi çekici
2- Redamancy - İki kişinin karşılıklı olarak birbirini çok sevmesi
3- Look with love - Aşkla bakmak
4 - Full of love - Sevgi dolu
5- Kreatif - Yaratıcı, farklı şeyler düşünen ve icra eden kimse
6- Distinquished - Seçkin, saygın, değerli, az bulunan
B- Anlamı Güzel Fransızca Kökenli Kelimeler
1- Enteresan - Görenlerde ilgi uyandıran, farklı, cazip
2- Akasya - Orijinal dilinde ''acacia'' şeklinde yazılan bu sözcük, güzel kokulu bir çiçektir.
3- Belle Femme - Güzel, çekici kadın
4- Agreable - Hoş
5- İntrigant - Merak uyandıran
C- Anlamı Güzel Farsça Kökenli Kelimeler
1- Semenber - Yasemin çiçeği kadar güzel ve beyaz olan kadın
2- Afet-i Devran - İçinde yaşadığımız çağın en güzel kadını
3- Dilber - Özlemek
4- Berceste - Saygın, müstesna
5- Mısra-i Berceste - Bir şiirin akılda kalan, en güzel beyti ya da kıtası
6- Nadide - Farsçada na eki olumsuzluk bildirir. Dide ise görülen demektir. Nadide kelimesi az görülen, çok değerli manasına gelir.
D- Anlamı Güzel Arapça Kökenli Kelimeler
1- Enfes -En nefis
2- Elezz - En lezzetli, en tatlı
3- Evc-i Ala - Yüceler yücesi, en ulu
4- Serv-i Kamet - Uzun boylu sevgili
5- Yek-Pare - Bir tane
6- Zeberdest- En güzeli, en üstünü