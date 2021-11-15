Anlamı güzel yabancı kelimeler - İngilizce, Fransızca ve farklı dillerden anlamlı kelimeler

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Günümüzde en çok kullanılan yabancı kökenli kelimeler şu şekilde sıralanabilir:

1- Darling: Sevgili 2- First Meeting - İlk Buluşma 3- Egzotik - Sıra dışı, ilgi çekici

4- Süper - Mükemmel, harikulade 5- Star: Yıldız, Ünlü

Anlamı Güzel Yabancı Kelimeler

A- Anlamı Güzel İngilizce Kökenli Kelimeler

1- Fantastik - Sıkıcı ve rutin olmayan, hayal gücüne dayalı, ilgi çekici

2- Redamancy - İki kişinin karşılıklı olarak birbirini çok sevmesi

3- Look with love - Aşkla bakmak

4 - Full of love - Sevgi dolu

5- Kreatif - Yaratıcı, farklı şeyler düşünen ve icra eden kimse

6- Distinquished - Seçkin, saygın, değerli, az bulunan

B- Anlamı Güzel Fransızca Kökenli Kelimeler

1- Enteresan - Görenlerde ilgi uyandıran, farklı, cazip

2- Akasya - Orijinal dilinde ''acacia'' şeklinde yazılan bu sözcük, güzel kokulu bir çiçektir.

3- Belle Femme - Güzel, çekici kadın

4- Agreable - Hoş

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5- İntrigant - Merak uyandıran

C- Anlamı Güzel Farsça Kökenli Kelimeler

1- Semenber - Yasemin çiçeği kadar güzel ve beyaz olan kadın

2- Afet-i Devran - İçinde yaşadığımız çağın en güzel kadını

3- Dilber - Özlemek

4- Berceste - Saygın, müstesna

5- Mısra-i Berceste - Bir şiirin akılda kalan, en güzel beyti ya da kıtası

6- Nadide - Farsçada na eki olumsuzluk bildirir. Dide ise görülen demektir. Nadide kelimesi az görülen, çok değerli manasına gelir.

D- Anlamı Güzel Arapça Kökenli Kelimeler

1- Enfes -En nefis

2- Elezz - En lezzetli, en tatlı

3- Evc-i Ala - Yüceler yücesi, en ulu

4- Serv-i Kamet - Uzun boylu sevgili

5- Yek-Pare - Bir tane

6- Zeberdest- En güzeli, en üstünü