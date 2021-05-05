Ankara Başkentgaz doğalgaz abonelik ücreti ne kadar? Başkentgaz depozito ücreti peşin mi faturaya yansıtılır mı

Doğal gaz sistemleri 1960 yılının başında Türkiye için geçerli olan bir ısınma yöntemi olmuştur. Doğalgazın ilk geldiği şehirlerarasında Ankara bulunmaktadır. Bu nedenle Ankara ili için aslıdan yeni değil oldukça köklü bir ısınma yöntemi olmaktadır.

Ankara Başkent Gaz Doğalgaz Abonelik Ücreti Ne Kadar?

Ankara ili için hemen hemen her ilçesinde doğalgaz imkanı bulunmaktadır. Özellikle Ankara ilinin ana ilçelerine çok büyük çapta bir doğalgaz ihtiyacı bulunmaktaydı. Bu nedenle Ankara ilinde başkent doğal gaz uygulaması başlamıştır. Bu uygulama ile birlikte arattık tüm binalar ve diğer yapılanmalar doğal gaz ile karşılaşmaktadır. Bireyler doğal gaz aboneli başlatma için ilk olarak yapması gereken kimlik ve diğer belgelerin yanında bulunması olmaktadır. İlk olarak doğalgaz için Ankara başkent doğal gaz şubesi için gerekli olan belgelerden biri tapu fotokopisi veya kira sözleşmesi olmaktadır.

Ayrıca doğal gaz abonelikleri başlamadan da önce Ankara başkent doğal gaz şubesine verilmesi gereken ücretler bulunmaktadır. Bu ücretler daha çok ev veya iş yeri gibi özelliklerle değişmektedir. Eğer 210 metrekare olan bir yer için doğal gaz aboneliği başlatılmak isteniyor ise y654, 790 lira kadar bir ücret verilmesi gerekir. Ayrıca bu ücret üzerine bir de katma değer vergisi verilmelidir. Eğer bireyler kombi ve sadece ocak için doğal gaz açtırmak istiyor ise ücret 593, 74 lira olarak bilinmektedir. Ücretlerin ödenmesi ile birlikte doğal gaz üyelikleri başlamaktadır.

Ayrıca sık görülen ve artık birçok binada merkezi sistem başlamıştır. Merkezi sistem için kış aylarında tüm binanın ortak verdiği para olmaktadır. Apartman yöneticisi ve apartman başkanı tarafında bu ücretler tüm bina sahiplerinden tahsil edilmektedir. Kış aylarının gelmesi ile birlikte tüm apartman ortak olarak merkezden ısıtılmaktadır. Bu sayede daha net ve daha ucuz bir ücretlendirme geçerli olmaktadır.

Eğer bulunulan apartman bir merkezi ısıtma sistemine dahil ise depozito ücreti de 503 lira olarak kabul edilmektedir. Evin metre karesi ve diğer etmenlerden dolayı bu fiyat artıp azalabilmektedir. Bazı evlerde ise sadece doğalgaz sobası bulunmaktadır. Bu evler için ise ayrı bir tarife uygulanmaktadır. Bu tarife merkezi ısıtma gibi kabul edildiği için depozito ücreti de 503 lira olarak aynı olmaktadır. Bu fiyat tarifesi Anlara büyük şehir belediyesi ve Ankara başkent doğal gaz şubesi tarafından belirlenmiştir.

Başkent Gaz Depozito Ücreti Peşin mi, Faturaya Yansıtılır mı?

Ankara başkent doğal gaz şubesi için depozito ücretleri peşin olarak ödenmesi kararlaştırılmıştır. Bu durumun temel sebebi verilen depozitoların bir güvence için başvurulan ücret olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle taksit imkânı da bulunmamaktadır. Bu ücretler bir daha faturaya yansımamaktadır. Depozito işlemi yapıldıktan sonra doğal gaz açılma işlemleri de başlamaktadır.

Bu işlemlere yaklaşık iki hafta kadar sürmektedir. Bu nedenle abonelik açılınca sıfırdan doğal gaz faturası başarılı eğer birey ocak ve ısınma olarak almış ise doğal gazı o zaman ücret ona göre kesilmektedir. Aslında ilk başta verilen depozito miktarı ve hangi sınıf için verildiği doğal gazın alanını belirlemektedir.