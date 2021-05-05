Ankara ASKİ su abonelik kapatma nasıl yapılır? ASKİ abonelik iptali için yapılacak işlemler

Aski aboneliğini kapatmak isteyen insanlar için bu konu son derece büyük bir önem barındırmaktadır. Bu sebeple pek çok insan ilgili konuda bilgi sahibi olmayı istemektedir.

Ankara ASKİ Su Abonelik Kapatma Nasıl Yapılır?

Pek çok sebepten kaynaklı olarak çok sayıda insan Ankara ASKİ abonelik kapatma nasıl yapılır sorusunu sormakta ve bu sorusuna yönelik olarak araştırmalar gerçekleştirmektedir. Ankara ASKİ su abonelik kapatma işlemi birkaç farklı şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

ASKİ su abonelik kapatma işlemleri herhangi bir neden gösterilmeksizin her an yapılabilmektedir. Fakat ASKİ su abonelik sözleşmesinin fesih edilmesi için mutlaka belirlenmiş olan koşulların sağlanmış olması ve gerekliliği söz konusu durumda olan evrakların hazırlanmış durumda olması gerekmektedir.

Bu şekilde çok daha kısa süreli olan zaman dilimleri içerisinde Ankara ASKİ’ye başvuru gerçekleştirilerek, abonelik kapatma işleminin gerçekleştirilebilmesi mümkün olabilmektedir. Ankara ASKİ su abonelik kapatma işleminin gerçekleştirilebilmesi adına abonelerden talep edilen evraklar ise esas olarak aboneliğin mevcut durumda olduğu tesisat bilgisinin net olarak belirlenebilmesi adına ve aynı zamanda da güvenli bir işlemin mümkün olabilmesi adına başvurunun abonelik sahibi olan kimse tarafından yapılıp, yapılmadığını ortaya koyan kişisel bilgilerden meydana gelmektedir.

Ankara Aski tarafından belirlenmiş durumda olan başvuru kanalları kullanılarak, son derece kolay bir şekilde Ankara Aski su abonelik sözleşmesi iptalini gerçekleştirebilme olanağı bulunmaktadır. Bu doğrultuda da Ankara ASKİ su abonelik kapatma işlemlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanabilmesi için abonelik su sayacı üzerinde bulunmakta olan “son endeks” verisinin not edilmesinin gerekliliği söz konusudur.

Tüm bunların yanı sıra güvence makbuzunun aslı ile birlikte abonenin kimlik belgelerinin başvuru esnasında bulundurulmasının gerekliliği söz konusudur. Tüm bu belgeler ile doğrudan Ankara ASKİ'ye başvuruda bulunarak, sorunsuz ve basit bir biçimde mevcut durumdaki abonelik sözleşmesinin sona erdirilebilmesi mümkün olabilmektedir.

Ankara Aski su abonelik kapatma için gerekli olan evraklar ise şunlardır:

- Zorunlu deprem sigortası fotokopisinin gerekliliği söz konusudur.

- Kira kontratı ve tapu belgesinin fotokopisinin gerekliliği söz konusudur.

- Abonelik iptali yapılacak olan konut veya iş yeri ile ilgili olarak ilgili yerin abonelik numarası gerekmektedir.

- Başvuru yapacak olan kişinin kendisine ait olan TC kimlik fotokopisi gerekmektedir.

- Kimlik yerine ehliyet veya pasaport fotokopisi de beyan edilebilir

ASKİ Abonelik İptali İçin Yapılacak İşlemler

Sunulan su hizmetlerinden faydalanmak adına gerçekleştirilmesi gerekli olan aboneliklerden biri de ASKİ aboneliği olmaktadır. Her geçen gün değişmekte olan gereksinimler kapsamında alınan kurum hizmetlerinde çeşitli sebeplerle iptal gerekliliği ortaya çıkabilmektedir. Böyle durumlarda ise hızlı ve kolay şekilde Ankara Aski aboneli iptali işlemlerinin gerçekleştirilebilme durumu söz konusudur.

Ankara ASKİ abonelik iptalinin tamamlanabilmesi için gerek duyulan ilgili evrakların hazırlanmasının hemen ardından bireyin hemen ilgili Ankara ASKİ şubeleri, ASKİ müşteri hizmetleri yahut e-Devlet ASKİ uygulamaları vasıtasıyla mevcut durumdaki sözleşme fesih başvurusunu gerçekleştirilebilme olanağı bulunmaktadır.

Aboneler, ilgili kanallar vasıtasıyla gerçekleştirilen Aski abonelik iptal başvurusu işlemleri, en kısa süreli olan zaman dilimleri içerisinde sonuçlanır ve belirtilen konut yahut iş yerinde bulunan su hizmeti sağlanması sonlandırma olanağına sahip olabilmektedir. Sonlandırılan ASKİ aboneliklerinin sonrasında tüketiciler, farklı bir konut yahut iş yerine ilişkin olarak ASKİ abonelik başvurusunda bulunabilme hakkına sahip konumda olabilmektedir.