Anıt kelimesinin eş anlamlısı nedir? Anıtın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

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Anıt kelimesiyle örnek cümleler:

1-Bugünkü okul gezisinde şehrimizdeki anıtları ziyaret ettik.

2- Her Ankara'ya gidişimde mutlaka Anıtkabir'i ziyaret ederim.

Anıt Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

1- Abide:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan abide kelimesi ''ebed'' sözcüğünden türetilmiştir. Ebed kelimesi, sonsuza kadar devam eden, kalıcı ve baki anlamına gelir. Abide kelimesi ise, bir insanın ya da olayın anısını gelecek nesillere aktarmak için yapılan mimari eser demektir.

Bu kelimenin ''abidevi'' şeklindeki kullanımı da yaygındır. Abidevi, görkemli, şaşaalı ve heybetli anlamına gelir.

2- Balbal:

Balbal kelimesi hem anıt hem de anıtlara dikilen mezar taşı demektir. İslamiyet öncesi Türk toplumlarında yaygın olan balballar, sadece devlet büyüklerinin anıtlarına dikilirdi.

Anıtın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

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1- Arkadaşım bana Avrupa Yakasındaki tüm abideleri gezdireceğine söz verdi.

2- Türkiye'deki abideler hakkında bir kitap yazmak istiyorum.

3- Oğuz Türklerine ait birçok balbal günümüze kadar ulaşmıştır.