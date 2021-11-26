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Anıt kelimesinin eş anlamlısı nedir? Anıtın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Anıt#Eş Anlamlısı
Anıt kelimesinin eş anlamlısı nedir Anıtın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

1.yüzyılın ilk yarısında literatüre girmiş olan anıt kelimesi, ''anmak'' fiilinden türetilmiştir. Toplumu derinden etkileyen önemli olayların ya da tarihi şahsiyetlerin anısını yaşatmak için yapılan mimari eserlere anıt denir. Öz Türkçe bir sözcük olan anıt kelimesi, heykeller için de kullanılır. Devletin ileri gelenleri için yapılan mezarlara ise anıt mezar denir. Anıt kelimesinin eş anlamlısı nedir? Anıt kelimesiyle eş anlamlı olan sözcükleri örnek cümlelerle birlikte sıraladık.

 

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 Anıt kelimesiyle örnek cümleler:

 1-Bugünkü okul gezisinde şehrimizdeki anıtları ziyaret ettik.

 2- Her Ankara'ya gidişimde mutlaka Anıtkabir'i ziyaret ederim.

 Anıt Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir?

 1- Abide:

 Dilimize Arapçadan geçmiş olan abide kelimesi ''ebed'' sözcüğünden türetilmiştir. Ebed kelimesi, sonsuza kadar devam eden, kalıcı ve baki anlamına gelir. Abide kelimesi ise, bir insanın ya da olayın anısını gelecek nesillere aktarmak için yapılan mimari eser demektir.

 Bu kelimenin ''abidevi'' şeklindeki kullanımı da yaygındır. Abidevi, görkemli, şaşaalı ve heybetli anlamına gelir.

 2- Balbal:

 Balbal kelimesi hem anıt hem de anıtlara dikilen mezar taşı demektir. İslamiyet öncesi Türk toplumlarında yaygın olan balballar, sadece devlet büyüklerinin anıtlarına dikilirdi.

 Anıtın Eş Anlamı ile Örnek Cümleler (TDK)

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 1- Arkadaşım bana Avrupa Yakasındaki tüm abideleri gezdireceğine söz verdi.

 2- Türkiye'deki abideler hakkında bir kitap yazmak istiyorum.

 3- Oğuz Türklerine ait birçok balbal günümüze kadar ulaşmıştır.

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#TDK#Anıt#Eş Anlamlısı

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