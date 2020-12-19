Animatör nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Animatör olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Animatör mesleğini seçecek olan kişiler ilk olarak hangi sektörde çalışmak istediğine karar vermelidir. Animatör mesleği adı altında yapılan iki farklı iş bulunmaktadır. Birisi otellerde, misafirlere güzel vakit geçirmeleri için çeşitli faaliyetler düzenleyerek çalışan kişiler için kullanılırken bir diğeri de bilgisayarı kullanarak çizimler oluşturan ve hareketlendiren kişiler için kullanılır.

Animatör Nedir?

Animatör olarak çalışmak isteyen kişiler ilk olarak mesleğin ne olduğunu ve gerekliliklerini araştırmalıdır. Animatör, eğlence mekanlarında ve genellikle otellerde bulunan müşterileri eğlendirmek için çeşitli gösteriler düzenleyen kişilerdir. Misafirlerin keyifli vakit geçirmesini sağlamak için çalışan animatörler aynı zaman da gün boyunca yoga, aerobik ve fitness gibi çeşitli spor aktivitelerini de düzenler.

Animatör Ne İş Yapar?

Animatör olarak çalışan kişiler çeşitli organizasyonlarda görev alarak misafirlerin güzel ve eğlenceli vakit geçirebilmeleri için çalışır. Tüm insanlara eğlenmeleri için gösteriler düzenleyen animatörler özellikle küçük yaşlardaki çocukların çok severek takip ettiği bir organizasyonun baş rolleri olarak çalışır. Düzenlenecek olan aktiviteleri misafirlere duyurma görevini de animatörler yapar.

Animatör Nasıl Olunur?

Animatör olmak isteyen kişilerin alması gereken resmi bir eğitim zorunluluğu bulunmamaktadır. Okullarda da animatör olmak isteyen kişiler için bir eğitim programı bulunmadığı için böyle bir eğitim verilmemektedir. Animatör olmak isteyen kişiler kurslarda bulunan programlara katılarak eğitim alabilir. Düzenlenen bazı kurslar animatör olmak isteyen kişiler için gerekli eğitimi ve sertifikayı vermektedir. Animatör olmayı düşünen kişiler kurslara katılabilir.

Animatör Olma Şartları Nelerdir?

Animatör olarak çalışmak isteyen kişilerin yüksek bir enerjiye sahip olması beklenir. Aynı zamanda da insanlar ile ilişki kurma konusunda başarılı olmaları gerekir. Görünüşleri bakımından dikkat çekici olmaları oldukça önemlidir. Komik olan kişilerin animatör olmaları kendileri açısından kolaylık sağlayacaktır. Özellikle yabancı dil bilmeleri animatör olarak çalışan kişiler için artı bir özellik olarak kendisini göstermektedir.

Animatör' ün Görevleri Nelerdir?

Animatör olarak görev yapacak olan kişiler genellikle eğlence odaklı olarak çalışmalarını gerçekleştirir. Eğlence hizmeti vermek için çeşitli aktivitelerde görev alan animatörler misafirlerin eğlenmeleri için çeşitli gösterilerde görev alırlar. Tüm ekip üyelerinin bir bütünlük içerisinde hazırladıkları gösteriler, misafirlere ve özellikle çocuklara keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenir. Aynı zamanda eğlence departmanının yapacağı gösteriler için reklam faaliyetlerini de yine animatörler düzenlemektedir.

Animatör Maaşları Ne Kadar?

Animatör olarak çalışan kişilerin aldıkları maaş miktarları farklılık gösterebilmektedir. En düşük animatör maaşı 2300 lira olarak gözlemlenmektedir. Eğlence sektöründe çalışmakta olan animatörler ortalama olarak 2800 lira civarında maaş almaktadır. Bu sektörde çalışmakta olan ve en fazla ücret alan animatörler ise 3700 lira maaş alır. Siz de bu sektör de çalışmayı düşünüyor iseniz bu bilgiler doğrultusunda seçiminizi yapabilirsiniz.

Animatör İçin İş İmkanları Nelerdir?

Animatör olarak çalışmak isteyen kişiler kendilerine eğlence sektörlerinde çeşitli organizasyonlarda çalışma fırsatı yaratabilirler. Genel olarak tatil köyleri, tekneler, oteller ve benzeri yerlerde çalışabilecek olan animatörler misafirlerin keyifli vakit geçirmelerini hedeflemektedir.

Konaklama ve eğlence mekanlarında çalışma imkanı bulabilecek olan animatörler genel olarak turizm sektöründe çalışırlar. Ancak reklam ve tanıtım alanında çalışacakları gibi eğlence, kültür ve sanat alanlarında da faaliyet gösterebilirler.