Animasyon Ve Oyun Tasarımı Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Animasyon ve oyun tasarımı bölümü, daha çok otellerde ya da tatil köylerinde görülmekte olan temelde bir sanat bölümü olarak bilinmektedir.

Animasyon ve Oyun Tasarımı Bölümü Nedir?

Günümüzde animasyon ve oyun tasarımı bölümü, hareket ve ya şekil değişikliği yanılsamaları yaratma sürecinin yanında bir de animasyon ve oyun geliştirme amacı ile de tasarım ve ya estetik uygulamalar sanatına odaklanmakta olan bir çalışma alanıdır. Ayrıca çok çeşitli kitlelere yönelik olan düşünce, konu ve ya mesajları temsil etmek amacı ile geleneksel, yeni medyanın yaratıcı ve de kasıtlı kullanımlarını kolaylaştırmaktadır.

Animasyon ve oyun tasarımı bölümü, işbirliğine dayalı olan, son derece pratik ve de endüstri odaklı bir yaklaşımı vardır. Bu yaklaşım ile öğrencilere yalnızca estetik ve ya teknik yeterliliklerini geliştirmek ile kalmaz aynı zamanda yerel ve ya uluslararası teknolojilere hitap eden bir teknoloji, sanat ve ya medyayı entegre etmiş projeleri bir ifade etme fırsatı da sunmaktadır.

Animasyon ve Oyun Tasarımı Bölümü Eğitim Nasıldır?

Animasyon ve oyun tasarımı bölümü, üniversitelerde İletişim Fakültesi kapsamında bir eğitimi verilmekte olan toplamda 4 yıllık olan bir lisans bölümüdür. Ayrıca animasyon ve oyun tasarımı sadece Sözel puan türüne göre bir öğrenci kabul etmektedir. 2019 yılı ile 2020 yılı arasındaki YÖK verilerine göre sadece bir üniversitede toplam 4 farklı tercih seçeneği ile tercih rehberlerinde bu bölüm yer almaktadır.

Animasyon ve Oyun Tasarımı Bölümünün Dersleri Nelerdir?

Üniversitede animasyon ve oyun tasarımı bölümü üzerine bir eğitim almayı amaçlayan ve de tercih listelerinde yer vermiş olan aday öğrenciler aşağıdaki dersleri göreceklerdir. Bunlar ;

Animasyon ve Oyun Tasarımına Giriş,

Bilgisayarlı Grafik,

Algı ve Tasarım Kavramları,

Kil ile birlikte Modelleme,

Oyun Analizi,

Görsel Öyküleme,

Vektörel Çizim,

Tasarımcılar için Genel Eskiz Teknikleri,

2 Boyutlu Modelleme,

2 Boyutlu Animasyon,

Dokulama ve Işıklandırma,

3 Boyutlu Modelleme,

Üç Boyutlu Organik Modelleme,

Prototiplendirme,

Oyun Prodüksiyonu,

Üç Boyutlu Karakter Animasyonu,

Oyun Mekanikleri gibi pek çok sayıda dersten toplamda 8 yarıyıllık bir eğitim süresi boyunca sorumlu olacaklardır. Ayrıca tüm bu teorik ve de pratik dersleri başarılı bir şekilde tamamlayan aday öğrenciler Animasyon ve de Oyun Tasarımı Lisans Bölümü Diploması elde etme hakkı kazanırlar.

Animasyon ve Oyun Tasarımı Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Animasyon ve oyun tasarımı bölümü günümüzde sık sık tercih edilen meslekler arasında yer almaktadır. Çünkü oldukça eğlenceli bir meslek oluşu tercih edilmesinin bir sebebi olarak bilinmektedir. Animasyon ve otun tasarımı bölümü mezunları, programlanması planların görünmekte olan yüzlerinde yer alan karakterlerinin ve de çevrenin tasarlanması, genel olarak modellenmesi ve de oluşturulması aşamasında göre almaktadırlar. Bu neden animasyon ve oyun tasarımı bölümü mezunları pek çok sayıda iş yerinde başarılı bir şekilde çalışma imkanı da bulabilirler.

Animasyon ve Oyun Tasarımı Bölümü Mezunları İş Olanakları Nelerdir?

Genel olarak animasyon ve oyun tasarımı bölümü mezunları için kariyer seçeneklerinde almış oldukları kapsamlı bir eğitim sayesinde de pek çok alanda bu işi bulmak mümkündür. En temelinde animasyon ve oyun tasarımı bölümü mezunları oyun şirketlerinde, bazı çizgi film şirketlerinde, genel olarak grafik tasarım atölyelerinde ve de otomotiv şirketlerinde kariyerlerine yön doğru bir şekilde vererek devam edebilirler.

Oyun şirketlerinde ve çizgi film şirketlerinde çalışmakta olan animasyon ve oyun tasarımı bölümü mezunları oldukça eğlenceli karaktere sahip olan kişilerdir. Buna ek olarak ileri derece de tasarım bilgileri sayesinde pek çok devlet ve de özel kurumda da animasyon ve oyun tasarımı bölümü mezunları görev alabilirler.

Diledikleri zaman ise akademik kariyer devamlılığı da iyi bir tercih olmaktadır. Söz konusu iş olanaklarından devlet kurum ve ya kuruluşlarında görev alabilmek amacı ile bu bölüm mezunlardan Kamu Personeli Seçme Sınavı yani KPSS’ den yeterli puanı almasını beklenmektedir. Böylece kamu kurum ya da kuruluşlarına yüksek puanlar ile rahat bir şekilde girme imkanı bulunmaktadır.