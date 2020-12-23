Anestezi Uzmanı nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Anestezi Uzmanı olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Anestezi uzmanı, hastanın tıbbi geçmişine, gördüğü tedaviye ve uygulanacak işleme göre hangi anestezi şeklinin uygulanacağına karar verir.

Anestezi Uzmanı Nedir?

Anestezi Uzmanı, hastanın durumuna ve gördüğü tedavi şekline bağlı olarak hastaya nasıl bir anestezi verileceğini ve ne miktarda verileceğini belirler. Anestezi uzmanı, uzman hekimler arasında yer alır. Bu kişiler genellikle de hastanelerin yoğun bakımlarında ya da ameliyathanelerinde görev yapar.

Anestezi Uzmanı Ne İş Yapar?

Anestezi uzmanları hastanede çalışan en önemli sağlık çalışanları arasında yer alır. Anestezi uzmanının başlıca görev ve sorumlulukları şunlardır;

Anestezi uzmanı, hastanın tıbbi geçmişini ve fizyolojik durumunu inceler. Bu uzmanlar, herhangi bir sorun yaşanmaması için hastadan test ve tahliller alınmasını talep eder.

Hastaya uygulanacak olan anestezi miktarı ve şekli ile ameliyata girecek olan diğer doktor ile görüşür.

Hastayı anestezi öncesi ve sonrasında kontrol eder. Ortaya çıkabilecek yan etkilere karşı önlem alır. Bu uzmanlar, ilaç ve rapor yazabilir.

Yoğun bakımdaki hastaların bakım ve tedavilerini yürütür.

Hasta henüz ameliyata hazır değilse tedavi yöntemi uygular.

Hastaların ağrı ve acı duymasını önler.

Anestezi uygulanacak hastaların durumunu değerlendirir.

Hastanın en uygun pozisyonda yatarak ameliyata girmesini sağlar.

Anestezi Uzmanı Nasıl Olunur?

Anestezi uzmanı olabilmek için öncelikle TYT ve AYT sınavlarına girerek yeterli puan alarak Tıp Fakültesine girmeniz ve 6 senelik Tıp Fakültesini bitirmeniz gerekiyor. Anestezi uzmanı olmak isteyen kişiler, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS)’a girerek başarı sağlamalı ve 4 yıllık uzmanlık eğitimi almalıdır. Kısacası anestezi uzmanı olmak isteyen kişiler en az 10 yıllık bir eğitim alarak meslek hayatına adım atabilir. Bu kişiler oldukça zor şartlarda ve uzun saatler boyunca çalışıyor. Bu nedenle fiziken ve ruhen bu tempoya ayak uydurabilecek kişilerin bu mesleği tercih etmesi gerekir.

Anestezi Uzmanı Olma Şartları Nelerdir?

Hastalara karşı empati yeteneği gelişmiş, nazik ve saygılı olmalı

Kritik anlarsa soğukkanlı olmalı ve kısa zaman içinde doğru karar vermeli

Ne kadar ve nasıl anestezi kullanılacağını belirlemek için gerekli test ve tetkikleri yaptırmalı

Diğer branş doktorları ile işbirliği içinde çalışmalı

Gelişebilecek yan etkileri ön görerek doğru hamleleri yapabilmelidir.

Zor şartlarda ve uzun saatler boyunca çalışmaya dayanıklı olmalıdır.

Çalışma şartlarının zorluğundan dolayı fiziken tempoya ayak uydurabilmesi gerekir.

Anestezi Uzmanı Maaşları Ne Kadardır?

Anestezi Uzmanları hem devlet hastanelerinde hem de özel hastanelerde görev yapabilir. Uzun bir eğitim sürecinin ardından uzman doktor olarak görev yapan anestezi uzmanları, çalıştıkları alana göre farklı maaş alırlar. Yeni işe başlamış anestezi uzmanları, genellikle 10.000 TL maaş ile göreve başlar. Ama sektörde deneyimli anestezi uzmanları genellikle aylık olarak 30.000 TL - 40.000 TL maaş alır. Bu meslekte deneyim ve kıdem maaşı arttıran en önemli etkenler arasında yer alır.

Anestezi Uzmanı İş İmkanları Nelerdir?

Anestezi uzmanları özel hastanelerde ve devlet hastanelerinde görev yapar. Ülkemizde sağlık sektörüne ihtiyaç hiç bitmiyor. Bu nedenle de sağlık çalışanlarına olan ihtiyaç her geçen gün giderek artıyor. Anestezi uzmanları, iş bulmakta zorlanmaz. 10 yıla yakın bir eğitim sürecinin ardından zorlu şartlar altında çalışmaya başlayan anestezi uzmanları dolgun maaş ile pek çok kamu ve özel hastanede görev yapabilir.