Anestezi (Myo) Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Bir ön lisans programı olarak karşımıza çıkan anestezi bölümü öncelikle birçok kişi tarafından tercih edilen bölümler arasında yer almaktadır. Birçok kişi bu bölümde okuyarak mezun olmak ve sağlık alanında çalışmak ister. Bu sebeple anestezi bölümü ile ilgili detayları merak eden kişiler bu bölümün araştırmasını yapar.

Anestezi Bölümü Nedir?

2 yıllık bir bölüm olan anestezi bölümü en çok tercih edilen bölümlerden bir tanesidir. Bu bölümün amacı ameliyathanelerde ve anestezinin gerektiği alanlarda anestezi işlemini uygulayabilecek kalifiye elemanları yetiştirmektir. Anestezi bölümünün tercih etmek isteyen öğrenciler sorumluluk sahibi ve disiplinli sağlık alanına karşı ilgili olan soğukkanlı kişiler olması gerekmektedir.

Anestezi Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Anestezi bölümü 2 yıllık eğitim veren bölümlerini başında gelmektedir. Ameliyathanelerde çalışmak isteyen öğrenciler anestezi bölümünde okuyarak hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında çalışmak ister. Anestezi bölümü öğrencilerinin almaları zorunlu olan dersleri aldıktan sonra bu bölümü başarı ile bitirerek anestezi bölümü mezunu olabilir. Anestezi bölümüne girmek için tyt puanı geçerlidir.

Anestezi Bölümü Dersleri Nelerdir?

Anestezi bölümü öğrencilerin 2 yıl eğitim aldığı bölümlerden bir tanesidir. Temel tıp bilimi ve anestezi üzerine birçok dersin alındığı bu bölümde öğrenciler ameliyathanelerde çalışabilmek amacıyla eğitim alırlar. Anestezi bölümünde alınacak dersler ise şunlardır;

- Enfeksiyon kontrol ve sterilizasyon esasları

- Sistem hastalıkları

- Cerrahi hastalıklar ve işlemler

- Biyomedikal teknolojisi

- Klinik anestezi

- Beslenme ilkeleri

- Enteral beslenme

- Enfeksiyon hastalıkları

- İleri yaşam desteği uygulamaları başta olmak üzere daha birçok dersten 2 yıl boyunca sorumlu olacak öğrenciler bu dersleri başarıyla verdikten sonra anestezi önlisans diploması almaya hak kazanır.

Bu bölümden mezun olan öğrenciler DGS sınavı ile 4 yıllık bazı lisans bölümlerine de geçiş yapabilmektedir. Anestezi bölümlerinden mezun olan kişilerin DGS sınavı ile 4 yıllık geçebilecekleri bölümler ise şunlardır.

- Sosyal hizmet

- Hemşirelik ve sağlık hizmetleri

- Acil yardım ve afet yönetimi

- Hemşirelik sağlık yönetimi gibi bölümleri anestezi bölümü mezunları geçebilmektedir.

Anestezi Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Anestezi bölümü mezunları kişiler hastanelerde ameliyathane birimleri içerisinde görev alan kişiler olarak karşımıza çıkar. Ameliyat edilecek hastayı hazırlamak ve bu hastanın anestezi işlemini gerçekleştirmek üzere görevlidir. Anestezi bölümü mezunu kişiler aynı zamanda bu alanda çalışılan diğer sağlık görevlileri ile de uyum içinde çalışan kişiler olmalıdır. Bu sebeple Anestezi Bölümü mezunları da aranacak nitelikler arasında uyum içerisinde çalışması aranmaktadır.

Anestezi Bölümü Mezunları Nerede Çalışabilir?

Anestezi bölümünden mezun olan kişiler genel olarak devlette ve özel kurumlarda çalışabilmektedir. Anestezi bölümünde mezun olan kişiler devlette çalışmak istiyorlarsa KPSS'ye girerek yeterli puan almaları gerekmektedir. Böylece devlet kurumlarında hastanelerde çalışma imkanı bulabilir. Bu bölümden mezun olan kişiler aynı zamanda özel hastanelerde ve sağlık kuruluşlarında da çalışma olanağına sahiptir. Böylece anestezi bölümünden mezun olan kişiler hem sağlık sektöründe hem özel kurumlarda çalışarak hayatlarını sürdürebilmektedir.

Anestezi Bölümü Hangi Üniversitelerde Vardır?

Anestezi bölümünde okumak isteyen öğrenciler bu bölümün hangi üniversitelerde olduğunu merak eder. Anestezi bölümü hangi üniversitelerde bulunur sorusunun cevabı ise şu şekildedir. Anestezi bölümü olan üniversitelerde sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu birimlerinde yer alan bir bölümdür.

- Ankara Üniversitesi

- Atatürk Üniversitesi

- Bitlis Eren Üniversitesi

- Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi

- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

- Çukurova Üniversitesi

- İstanbul Bilgi Üniversitesi

- İstanbul Esenyurt Üniversitesi

- Ege Üniversitesi

- Dokuz Eylül Üniversitesi

- Dicle Üniversitesi Fırat Üniversitesi

- İstanbul Gelişim Üniversitesi

- Giresun Üniversitesi

- Gümüşhane Üniversitesi

- Harran Üniversitesi

- İnönü Üniversitesi

- Kafkas Üniversitesi

- Kahramanmaraş Üniversitesi

- Marmara Üniversitesi

- Mersin Üniversitesi

- İstanbul Medipol Üniversitesi

- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

- Sakarya Üniversitesi

- Selçuk Üniversitesi ve daha birçok bölümde yer alan anestezi bölümü mezunları öğrencilerini her yıl beklemektedir.