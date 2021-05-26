Anekdot Nedir? Ne Anlama Gelir? Anekdot Nerede Kullanılır?

Anekdot sözcüğüyle eş ve yakın anlamlı olan kelimelerden bazıları şunlardır: Done, Fıkra ve Kesit.

Anekdot Nedir?

Anekdot kelimesinin sözlük anlamı henüz yayımlanmamış, duyulmamış ve konuşulmamış olan konu demektir. Birçok sözcük gibi bu kelime de zamanla farklı anlamlarda kullanılmaya başlamıştır.

Anekdot günümüzde daha çok bir olay ya da kavram anlatılan kısa öykü demektir.

Anekdot Ne Anlama Gelir?

Anekdot kelimesi kullanıldığı yere birçok anlama gelir. İlk anlamı kesit ve özet niteliğinde açıklamadır. Örneğin bir kişi çocukluğuna dair bir anekdot anlattığında, çocukluğunu özetler nitelikte, vurucu ve akılda kalıcı anılarından bahseder. Ancak bu sözcüğün tam karşılığı anı değildir. Daha çok, bir türlü akıldan çıkarılmayan ve karşı tarafın yönelttiği soruya kısa ve öz bir cevap niteliği taşıyan anlatılar anekdot olarak tanımlanır.

Kelime aynı zamanda fıkra ve mizahi yönü ağır basan öykü demektir. Paylaşılan bir anı ya da izlenim olabilir. Ancak anekdot olarak tanımlanması için komik ve kısa olmak zorundadır.

Done kelimesiyle yakın anlamlı olan anekdot, aynı zamanda karşı tarafa bilgi veren küçük paylaşımlardır.

Örneğin, arkadaş ortamında eski bayram günleri konuşuluyordur. Birinin aklına bir bayram günü yaşadığı komik ya da ilginç bir anı gelirse diyaloğu şu şekilde başlayabilir:

"Size bununla ilgili bir anekdot anlatacağım.''

Anekdot Nerede Kullanılır?

Anekdot hem günlük yaşamda hem de televizyon ekranlarında sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Öykü ve roman yazarlarının eserlerinde yer verdiği yan karakterler ve onların yaşadıkları da anekdot olarak tanımlanır. Çünkü bu kelimenin bir diğer anlamı öykücüktür. Öykücük, asıl hikayeyle bağlantısı olan ve içeriği zenginleştiren kısa metinlerdir.

Anekdot kelimesi ile ilgili örnek cümleler:

1- Yazar, meselenin daha iyi anlaşılması için konuyla ilgili bir anekdot anlattı.

2- Öyle güzel anekdotlar anlatıyor ki insan sabaha kadar dinleyebilir.