Anasına Bak Kızını Al Kenarına Bak Bezini Al atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri günlük konuşma dilinde sıklıkla kullanılır. Anasına bak kızına al, kenarına bak bezini al atasözü de sık sık kullanılan bir atasözüdür. Bu atasözünün doğru bir şekilde kullanılabilmesi için öncelikli olarak anlamının iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir. Anasına bak kızını al kenarına bak bezini al atasözü ne anlama gelir? Bu atasözü cümle içinde nasıl kullanılır? Sorularının cevaplarına detayları derledik.
Anasına bak kızını al kenarına bak bezini al atasözü sürekli cümle içinde kullanılmaktadır. Atasözleri öğüt verme özelliğine sahiptir. Bu sebeple atasözlerinin altında yatan alt metnin iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir.
Anasına Bak Kızını Al Kenarına Bak Bezini Al Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Çocukların yetiştirilmesinde annenin rolü babaya göre daha fazladır. Özellikle kız çocukları büyüme ve gelişme evrelerinde annelerini örnek alır ve onun gibi olmak isterler. Bu sebeple genç kızların özellikleri annesinin hareketlerine bakarak anlaşılabilir.
Anasına Bak Kızını Al Kenarına Bak Bezini Al Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Kızı da annesi gibi çok güzelmiş. Atalarımız ne demiş anasına bak kızını al kenarına bak bezini al.
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