Anasına Bak Kızını Al Kenarına Bak Bezini Al atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Anasına bak kızını al kenarına bak bezini al atasözü sürekli cümle içinde kullanılmaktadır. Atasözleri öğüt verme özelliğine sahiptir. Bu sebeple atasözlerinin altında yatan alt metnin iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekmektedir.

Anasına Bak Kızını Al Kenarına Bak Bezini Al Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Çocukların yetiştirilmesinde annenin rolü babaya göre daha fazladır. Özellikle kız çocukları büyüme ve gelişme evrelerinde annelerini örnek alır ve onun gibi olmak isterler. Bu sebeple genç kızların özellikleri annesinin hareketlerine bakarak anlaşılabilir.

Anasına Bak Kızını Al Kenarına Bak Bezini Al Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Kızı da annesi gibi çok güzelmiş. Atalarımız ne demiş anasına bak kızını al kenarına bak bezini al.