Ana Sayfa nasıl yazılır? TDK'ya göre bitişik mi ayrı mı yazılır? Ana Sayfa yazımı

Kitap ve dergi gibi hem süreli hem de süresiz yayınların ilk sayfalarına ise Baş Sayfa denir. Baş Sayfa tamlama olduğu için bitişik değil ayrı yazılması gerekir.

TDK'ya göre Ana Sayfa Bitişik mi, Ayrı mı Yazılır?

İngilizcede Home Page ana sayfa anlamına gelir. Home kelimesinin sözlük anlamı ev ve yuva olsa da yan anlamı ana ve temeldir. Birebir çeviri yöntemiyle Türkçeye çevrilen bu kelime günlük hayatta Ana Sayfa olarak kullanılır.

Ana sayfa, internet siteleri açıldığında karşımıza çıkan ilk sayfadır. Bu sayfanın üst kısmında künye, misyon ve iletişim gibi bilgiler yer alır. Sitedeki diğer bölümlere ulaşmak için bu sayfa kullanıldığından ''Ana Sayfa'' olarak tanımlanmıştır.

TDK'ya göre bu sözcüğün doğru yazımı şu şekildedir:

ANA SAYFA

Dil bilgisi kurallarına göre Türkçedeki tüm tamlamalar ayrı, birleşik isimler ve kaynaşmış kelimeler ise bitişik yazılır. Bu kelime de bir tamlama olduğu için ayrı yazılması gerekir.

Örnek Cümle:

Dünden beri sitenin ana sayfasına erişim sağlanamıyor.