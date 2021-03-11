Ana Kuzusu ne demek? Ana Kuzusu deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Ana kuzusu aynı zamanda bir sevgi cümlesi olup ''Anasının kuzusu'' şeklinde de dile getirilir. Toplum genelinde kullanımı oldukça yaygındır.

Ana Kuzusu Ne Demek?

Ana kuzusu deyimi korunmaya muhtaç çocuk ve ilgi düşkünü kimse demektir. Kaç yaşına gelirse gelsin himaye edilmeye muhtaç durumda olan kişiler için de bu deyim sık sık kullanılır.

Ana Kuzusu Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Bakıma, ilgiye ve şefkate ihtiyaç duyan küçük çocuk. Anlamı: Annesinin sözünden dışarı çıkmayan, onun dizinin dibinden ayrılmayan yetişkin kimse.

Ana Kuzusu Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Kaç yaşına gelmiş ama hala ana kuzusu gibi davranıyor.

2- Senin bu kadar ana kuzusu olduğunu bilmezdim.

3- Kadınların geneli ana kuzusu erkeklerden hiç mi hiç hoşlanmazlar.