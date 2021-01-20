Ampermetre nedir ve ne işe yarar? Ampermetre nasıl çalışır ve devreye nasıl bağlanır? Ampermetre kullanımı

Ampermetreler her zaman için elektrik akımı ile ilgilenmekte olup devreye daima seri bağlanırlar.

Ampermetre Nedir?

Elektrik akımı akım şiddetini yani bir iletkenden geçen akım miktarlarını ölçen aletlere ampermetre isim verilmektedir. Elektrik devresinde kağıt üstünde daire içine alınmış olan A harfi ile gösterilerek sembolize edilmektedirler. Elektrik devresinde ampermetre alıcıya seri şekilde bağlanır.

Alıcının akımı ampermetrenin içerisinden geçmesi gerekir böylece alıcı ve ya alıcılardan geçecek olan akımın ölçülebilmesi amacı ile akımın hepsinin de ampermetreden geçmesi gerekir. Fakat ampermetre, geçen akımı ölçmeli ve akımın geçişine zorluk göstermemelidir. Bu nedenle ampermetrenin iç direnci de 0-1 ohm gibi oldukça küçük değerde olmalıdır.

Ampermetre Devreye Ne Şekilde Bağlanır?

Ampermetre devreye her zaman seri bağlanmalıdır. Klasik ampermetreler de ölçülmek istenen elemanın eksi bir ucu, ampermetrenin eksi ucuna bağlanır. Artı ucu da aynı şekilde gerilimin artı ucuna bağlanmaktadır. Ölçülmek istenen elemanın artı yüklü ucu da gerilimin artı yüklü ucuna bağlanarak devre tamamlanmış olur. Böylece elemanın üzerinden geçen akımı bulmak mümkündür.

Ampermetre Özellikleri Nelerdir?

Ampermetrenin ölçtüğü değer I şekline gösterilir ve de A ile ifade edilmektedir. Ampermetre kadranının üzerinde – , ~ ile birlikte -~ işaretleri bulunmaktadır. Bunların anlamları ampermetrenin;

– ; doğru akımda bir ölçme yaptığını,

~ ; alternatif akımda bir ölçme yaptığını,

–~ ; hem doğru akımda hem de alternatif akımda bir ölçme yaptığını ifade etmektedir.

Ampermetre Çeşitleri Nelerdir?

Ampermetrelerin çalışma prensibine göre:

1- Hareketli Bobinli Ampermetreler:

Kalıcı olan mıknatısın manyetik alanlarına yerleştirilmiş bobinden geçmekte olan akım bobinin hareket etmesine sebep olduğu manyetik sapmayı kullanmaktadır.

2- Hareketli Manyetizmalı Ampermetreler:

Esasen hareketli bobinli olan ampermetre ile birlikte aynı prensipte çalışmaktadırlar, ancak bobin ampermetrenin kutusuna monte edilmekte olup kalıcı mıknatıs iğneyi hareket ettirmektedir. Hareketli mıknatıs ampermetre hareketli bobinlilere kıyas ile daha büyük akımlar da taşıyabilir.

3- Elektrodinamik Ampermetre:

Bir elektromıknatıs kullanılan bu cihaz hem alternatif askıma hem de doğru akıma yanıt verirler ve ayrıca AC için de gerçek RMS’i göstermektedir.

4- Döner Demirli Ampermetre:

Sabit bir tel bobinin sağladığı elektromanyetik kuvveti ile hareket ettiği zaman hareket eden demir parçası kullanılmaktadır.

5- Termik Ampermetre:

Bu ampermetreler, akımın iletkenden geçer iken neden olduğu ısıyı da ölçerek çalışır. Uçları sabit tel, akımın sebep olduğu ısıyla uzar, bu uzama da, telin uçları sabit olduğu amacı ile kıvrılma şeklinde olur.