Amorf nedir ve amorf katılar ne demek? Amorf katılar hangileridir ve özellikleri nelerdir

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Amorf bir katının ne geometrik ne de kristalin belirli bir formu yoktur. Amorf bir katı, atomları ve molekülleri belirli bir kafes düzeninde organize etmeyen herhangi bir kristal olmayan katıdır.

Amorf Nedir?

Amorf tanımı, ihlal amaçları için kolayca anlaşılabilir, erişilebilir ve kanıtlanabilir bir tanım olmalıdır. Amorf bir katı, içindeki parçacıkların düzenli bir üç boyutlu düzenlemeye sahip olmadığı katıdır. Bir kristal malzemenin üç boyutlu uzun menzilli düzeninden yoksun olan amorf katılar, daha rastgele bir molekül düzenine sahiptir, birkaç moleküler boyutta kısa menzilli bir düzen sergiler ve karşılık gelen kristal hallerinden oldukça farklı fiziksel özelliklere sahiptir.

Amorf Katılar Ne Demektir?

Amorf katı, düzenli bir yapıya, üç boyutlu bir yapı içinde düzenli bir atom veya iyon düzenine sahip olmadıkları için sıvılara benzer. Bu katıların keskin bir erime noktası yoktur ve katıdan sıvıya dönüşüm bir dizi sıcaklıkta gerçekleşir. Amorf katılar tarafından sergilenen fiziksel özellikler, özellikler ölçüm yönüne bağlı olmadığından ve farklı yönlerde aynı büyüklüğü gösterdiğinden genellikle izotropiktir.

Amorf Katılar Hangileridir ve Özellikleri Nelerdir?

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Amorf katı bazen aşırı soğutulmuş sıvı olarak tanımlanır, çünkü molekülleri sıvı halde olduğu gibi rastgele bir şekilde düzenlenir.



1. Uzun menzilli düzen eksikliği;

Amorf Katı, kurucu parçacıklarının uzun menzilli bir düzenleme düzenine sahip değildir. Bununla birlikte, küçük düzenli düzenleme bölgelerine sahip olabilirler. Aksi halde amorf bir katının bu kristal parçaları, kristalitler olarak bilinir.



2. Keskin erime noktası;

Amorf bir katının keskin bir erime noktası yoktur, ancak çeşitli sıcaklıklarda erir. Örneğin, cam ısıtıldığında önce yumuşar ve sonra belirli bir sıcaklık aralığında erir. Bu nedenle cam, çeşitli şekillerde kalıplanabilir veya üflenebilir. Amorf katı, karakteristik füzyon ısısına sahip değildir.



3. Kristal forma dönüştürme;

Amorf katı, ısıtıldığında ve daha sonra tavlama ile yavaş yavaş soğutulduğunda, belirli bir sıcaklıkta kristalleşir. Bu nedenle eski zamanların cam objeleri bir miktar kristalleşme meydana geldiği için süt gibi görünürler.

Amorf Katılar İzotropik Midir?

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Amorf katılar izotropiktir. Yani her yönde üniform özellikler sergilerler. Amorf bir katının ısıl ve elektriksel iletkenlikleri, ısıl genleşme katsayısı ve kırılma indisi, özellikler ne yönde ölçülürse ölçülsün aynı değere sahiptir. Herhangi bir kristal katı, eriyiğinin çok hızlı soğutulmasıyla veya buharının dondurulmasıyla şekilsiz hale getirilebilir. Bu, parçacıkların kendilerini kristal bir modelde düzenlemelerine izin vermez.

Kuvars olduğunda, SiO2'nin kristalli formu eritilir ve daha sonra hızla soğutulur, kuvars camı veya silika camı olarak bilinen amorf bir katı oluşur. Bu malzeme aynı SiO2 bileşimine sahiptir ancak kuvarsın moleküler düzeydeki düzeninden yoksundur. Amorf metal alaşımları, ince erimiş metal filmleri hızla soğutulduğunda elde edilir. Ortaya çıkan metalik camlar güçlü, esnektir ve aynı bileşimdeki kristal alaşımlara göre korozyona çok daha dirençlidir.

Amorf Katılara Örnekler

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Amorf katıların örnekleri, camlar, seramikler, jeller, polimerler, hızla söndürülen eriyikler ve düşük sıcaklıklarda bir substrat üzerinde biriken ince film sistemleridir. Amorf malzemelerin araştırılması çok aktif bir araştırma alanıdır. Son yıllardaki muazzam ilerlemeye rağmen, amorf malzemeler hakkındaki anlayışımız hala tam olmaktan uzaktır. Bunun nedeni, periyodiklik ile ilgili basitleştirmelerin olmamasıdır.

Bununla birlikte, kristal ve amorf haldeki malzemelerin özelliklerinin karşılaştırılmasından elektronik yapının temel özellikleri ve dolayısıyla makroskopik özellikler de kısa menzilli sıra ile belirlenir. Dolayısıyla bu özellikler, amorf ve kristal haldeki katılar için benzerdir. Amorf katıların bazı örnekleri cam, kauçuk, zift, birçok plastik vb.dir. Kuvars, düzenli SiO 4 tetrahedra düzenine sahip kristal bir katı örneğidir. Kuvars eritilirse ve eriyik kristalleşmeyi önlemek için yeterince hızlı soğutulursa, cam adı verilen amorf bir katı elde edilir.