Ameliyathane Hizmetleri Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Ameliyathane hizmetleri, insan yaşamı ile doğrudan ilgili olan ameliyatta kullanılacak tüm malzemeler öğrencilere tanıtılıyor.

Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Tanıtımı ve Hakkında Bilgi

Ameliyathane hizmetleri, ameliyatta uzman ya da uzman yardımcısı olmadığı zaman ameliyatı yapan uzmanın sorumluluğu altında ameliyat masasını ve ameliyatta lazım olacak tüm aletleri hazırlar. Aynı zamanda tüm aletlerin sterilizasyonundan sorumludur.

Ameliyathane Hizmetleri Nedir?

Ameliyat hizmetleri, tüm aletlerin temiz ve steril olmasını sağlar. Ameliyat masasının ve ameliyata hazırlık için gerekli tüm araç ve gereçlerin hazırlanmasını sağlar.

Ameliyathane Hizmetleri Bölümünün Amacı Nedir?

Ameliyathane hizmetleri, ameliyat esnasında gerekli olan tüm cerrahi malzemelerin, ameliyat masasının ve aletlerin hazırlanmasında görev alacak kişilerin yetiştirilmesini sağlar.

Ameliyathane Hizmetleri Mezunu Ne İş Yapar?

Ameliyathane hizmetleri mezunları, Ameliyat ekiplerinde yer alacak cerraha ameliyat sırasında asistanlık yapacak ve bu alanda ihtiyaç duyulan cerrahi personeli yetiştirmeyi amaçlar.

Ameliyat Hizmetleri Kaç Yıllıktır?

Ameliyat hizmetleri bölümü, 2 yıllık bir önlisans bölümüdür. Ameliyathane hizmetleri, son zamanlarda en revaçta olan bölümler arasında yer alıyor.

Ameliyathane Hizmetleri Okumak için Ne Gereklidir?

Ameliyathane hizmetleri okumak için YKS ve TYT sınavlarına girerek yeterli puanı almanız gerekir. 150 olan baraj puanını geçerek önlisans programına girmeye hak kazanabilirsiniz. Bu bölümden mezun olan kişilere Ameliyathane teknikeri” ünvanı verilir.

Ameliyathane Hizmetleri Öğretimi İngilizce midir?

Ameliyathane hizmetleri öğrenimi Türkçe verilir. Ülkemizde sağlık alanında her zaman personele ihtiyaç duyuluyor. Bu nedenle bu bölümden mezun olan kişiler, rahatlıkla iş bulabiliyor. Bu kişilerin ameliyat malzemelerinin adını çok iyi bilmesi gerekiyor.

Ameliyathane Hizmetleri Hangi Puan Türü ile Öğrenci Alıyor?

Ameliyathane hizmetleri bölümü, sayısal puan türüne göre öğrenci alıyor. Bu bölümde okuyacak kişilerin sayısal derslerle arasının iyi olması gerekiyor.

Ameliyathane Hizmetleri Bölümü Dersleri Nelerdir?

Anesteziye Giriş

Ameliyathane Teknolojisi

Cerrahi Hastalıklar Bilgisi

Anatomi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Tıbbi Terminoloji

Türk Dili

İngilizce

Meslek Etiği

Ameliyathane Uygulamaları

Sterilizasyon Esasları ve Yöntemleri

Cerrahi Hastalıklar Bilgisi

Fizyoloji

Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji

Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon

İlkyardım

Stres Yönetimi

Zorunlu Staj

Sağlık Hizmetleri Yönetimi

Hastalıklar Bilgisi

Temel Mesleki Beceriler

Sağlık İngilizcesi

Tıbbi Biyoloji

Uygulamalı Reanimasyon

Uygulamalı Reanimasyon

Ameliyathane Hizmetleri Bölümünün İş İmkanları ve Olanakları Nelerdir?

Ameliyathane hizmetleri bölümünden mezun olan kişiler ameliyathane teknikeri unvanı alarak görev yapar. Bu bölümden mezun olan kişiler, hem kamuda hem de özel sektörde çalışma imkanı bulabilir. Devlet hastanelerinde çalışmak isteyenler KPSS’ye girerek yeterli puanı alarak kurumların ilgili birimlerine yerleşme imkanı bulabilirler. Ülkemizde bu bölüme ilgi her geçen gün artıyor.

Nerelerde İş Bulabilir ve Çalışabilir?

Ameliyat teknisyenleri, devlet hastanelerinde, özel hastanelerde, üniversite hastanelerinde ve pek çok sağlık merkezinde çalışma imkanı bulabilirler. Ameliyat teknisyenlerinin özelde çalışabilmesi için KPSS puan şartı atanmaz. Fakat devlet hastanelerine atanmak isteyen bir kişinin sınırlı sayıda açılan kontenjanlara yerleşmek için KPSS’den yeterli puanı alması gerekir. Ameliyat Teknikerlerinin görevleri arasında;

Ameliyat yapılacak ortamın temizliğini ve sterilazasyonunu sağlar.

Ameliyet ekibine yardımdı olur.

Ameliyat öncesi ve sonrasında tim alet ve teçhizatların sterilize edilmesini sağlamak ve ortamın hijyenini sağlamak.

Teknikerler, cerrahi operasyonda gerekli olacak tüm malzemeleri temin eder ve sterilize edilmesini sağlar.

Ameliyat sırasında uzman ve yardımcısına destek olur.

Ameliyat Hizmetleri Çalışma Alanları Nelerdir?

Ameliyat teknikerleri işleri gereği kapalı, steril ve çok temiz alanlarda görev yapar. Bu kişilerin ekip çalışmasına uygun olması gerekir. İnsan hayatı ile doğrudan ilgili olan ameliyatların yapılacağı ortamın çok temiz ve steril olması da gerekir.

Ameliyat Hizmetleri Bölümü Olan Üniversiteler Hangileridir?

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)

ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)

İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ

HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)