Ambar ne demek, ne işe yarar? TDK'ya göre ambar kelimesinin anlamı

Ambar, genellikle tahıl ürünlerinin saklandığı yer olarak kullanılıyor.
Örnek cümle: " Kış için aldığımız pirinçleri ambara yerleştirdik."
TDK'ya göre Ambar kelimesinin dört farklı anlamı vardır.
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