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Amasya hangi bölgede, haritada nerede? Amasya ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

#Araştırma#Bölge#Amasya
Amasya hangi bölgede, haritada nerede Amasya ilçeleri, haritası, nüfusu ve iklimi

Türkiye'nin her bölgesinde çok sevilen şehirler bulunmaktadır. Bu şehirlerin İklimi, nüfusu ve daha birçok farklı özellikleri bulunmaktadır. Sevilen şehirlerden biriside Amasya şehirdir. Amasya'nın merkezi ve tüm ilçeleri birçok özelliğe sahiptir. Sizler için Amasya hangi bölgede, haritada nerede? Amasya ilçeleri, haritası, nüfusu ve İklimi nelerdir tüm detayları ile derledik.

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Yurdumuzun her şehrinin kendine has özellikleri olduğu bilinmektedir. Özellikle bazı şehirler daha fazla ilgi çekmeyi başarmaktadır. Ayrıca nüfus ve iklim açısından birçok özelliği Türkiye'nin şehirlerinde görmek mümkündür. Amasya şehri de kendine has özellikleri ve tarihi yapısıyla büyük bir ilgi görmeyi başarmaktadır.

 Amasya Hangi Bölgede, Haritada Nerede?

 Amasya Türkiye'de yer alan bir şehir olarak Karadeniz bölgesinde bulunmaktadır. Karadeniz bölgesinde bulunan Amasya şehrinin çeşitli özellikleri olduğu görülmektedir. Bu şehrin nüfusu ise giderek artmaktadır. Son yıllarda Amasya şehrine olan ilgide giderek artmaktadır. Özellikle Amasya'nın gezilecek ve görülecek yerleri şehre karşı ilgi duyulmasına neden olmaktadır.

 Amasya şehrini Karadeniz bölgesinde kolayca bulma şansı vardır. Haritaya baktığımız zaman Amasya şehrinin Tokat, Çorum ve Samsun arasında yer aldığını görmekteyiz. Ayrıca Yozgat şehride Amasya'nın çevresinde yer alan şehirlerden birisi olarak bilinmektedir. Bunun yanında tarihi bir yapısı olan Amasya'ya her yıl yerli ve yabancı birçok turist gelmektedir. Amasya'nın merkezinde ve ilçelerinde oldukça keyifli vakit geçirmek mümkündür.

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 Amasya İlçeleri, Haritası, Nüfusu ve İklimi

 Amasya İlçeleri ve Nüfusu

 Amasya şehrinin toplamda 7 tane ilçesi bulunmaktadır. En büyük ilçesi ise merkez ilçe olarak bilinmektedir. Amasya şehrinin toplam nüfusu ise son bilgilere göre 337.800 olarak bilinmektedir. Bu nüfus içerisinde erkek nüfus daha fazla olsa da erkek ve kadın nüfus arasında çokta fazla bir fark bulunmamaktadır.

 - Merkez ( 150.828 )

 - Göynücek ( 10.207)

 - Gümüşhacıköy ( 23.402)

 - Hamamözü ( 3.802)

 - Merzifon ( 72.277 )

 - Suluova ( 46.649 )

 - Taşova ( 30.635 )

 Görüldüğü üzere merkez ilçenin nüfusu oldukça fazladır. Hamamözü ilçesi ise Amasya'nın en az nüfusa sahip olan ilçesidir. Her ilçenin ilgi çekici özellikleri bulunmaktadır. Özellikle kale, konak ve müzeler oldukça çok ilgi görmektedir. Amasya şehrini ziyaret eden herkes bu şehirden memnun bir şekilde ayrılmaktadır.

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 Amasya şehrinin örf ve adetleri Osmanlı'ya oldukça yakındır. Tarihi özellikleri sahip olması bu durumu ortaya çıkarmaktadır. Yemek olarak ise keşkek ve Amasya çöreği oldukça meşhurdur. Bunlar dışındada birçok lezzetli yemeği bu şehirde bulmak mümkündür. Spora da çok önem veren Amasya şehri birçok başarılı sporcu yetiştirmeyi başarmıştır.

 Amasya Harita Konumu

 Amasya şehri haritaya göre Karadeniz bölgesinde yer almaktadır. Ayrıca bulunduğu konum Orta Karadeniz bölümü olarak bilinmektedir. Başta Hititler olmak üzere birçok tarihi uygarlık Amasya şehrinde yaşamıştır. Özellikle Samsun ve Sinop gibi Karadeniz kıyısına yakın olan şehirlere Amasya üzerinden rahatlıkla gitme şansı bulunmaktadır.

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 Amasya Şehrinin İklimi

 Amasya şehri Karadeniz bölgesinde bulunduğu için çok yağışlı ve soğuk olması beklenmektedir. Ancak bu şehir Karadeniz ikliminden bazı özellikleri ile ayrılmaktadır. Çünkü Amasya şehri Karadeniz iklimi ve İç Anadolu iklimi arasında bulunmaktadır. Bu şehirde yazlar sıcak geçerken kışlar ise yağmurlu ve karlı geçer. Yağış durumu ise çok fazla değildir. Buna rağmen kış aylarında yüksek yerlerde önemli soğuklar görülebilmektedir.

 Amasya şehrinin yaklaşık 'i ormanlık alana sahiptir. Dağ ve ova bakımından da birçok alan bulunmaktadır. Dağ yamaçlarında bolca karaçam ve kayın türleri olduğu görülmektedir. Ayrıca şehrin okuma yazma oranı %75 seviyelerinde bulunmaktadır. Bu oranda oldukça iyi bir oran olarak dikkat çekmektedir.

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#Araştırma#Bölge#Amasya

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