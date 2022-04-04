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Ama Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Amanın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Ama Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir Amanın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (Tdk)

Eş anlamları konusunda daha detaylı bilgilere ulaşmanın yolları araştırılabiliyor. Günümüzde her bir sözcük çeşidi hakkında bir takım araştırmalar yapılabiliyor. Türk dilinde kullanılan ama sözcüğünün yerine kullanılabilecek tüm kelimeler kişilerce araştırılıyor. Ama kelimesinin eş anlamı ile ilgili örnekler de merak ediliyor. Ama kelimesinin eş anlamlısı nedir? Amanın eş anlamı ile örnek cümleler (TDK) hakkında sizlere detayları derledik.

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Günümüzde ama kelimesiyle ilgili kurulan çok farklı cümleler bulunuyor. Anlam yönünden önemli olan ama sözcüğünün yerine kullanılan kelimeler de bulunuyor. Fakat sözcüğü, ama kelimesi yerine kullanılabilir. 

 Ama Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? 

 Aynı anlamı taşıyan kelimelerin tamamı bireylerce öğrenilmek isteniyor. Farklı yazılan ve aynı anlamı taşıyan kelimeler bireylerin oldukça ilgisin çekiyor. Merak edilen ama sözcüğünün eş anlamları da araştırılan bir bilgidir. Ama kelimesinin anlamını bilenler, eş anlamlarını da öğrenmek isteyebiliyor. 

 Ama kelimesi yerine kullanılabilecek kelimelerin de aynı anlamı taşımaları gerekiyor. Fakat sözcüğü, ama sözcüğü yerine kullanılabilecek bir kelimedir. Ama ve fakat kelimeleri eş anlamlı kelimelerdir. 

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 Amanın Eş Anlamı İle Örnek Cümleler (TDK) 

 Ama sözcüğünün sahip olduğu eş anlamlar sözlüklerde de araştırılabiliyor. Eş anlamı konusunda bilgi sahibi olmanın birçok yolu bulunuyor. Özellikle internet çağında bireyler tüm araştırmalarını arama motorlarında yapabiliyor. Ama kelimesinin eş anlamı olan fakat sözcüğüyle ilgili sizlere örnek bir cümle hazırladık; 

Derslerimde başarılı olmak istiyorum fakat ders çalışmaya zaman bulamıyorum.

 

 

 

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