Alyuvar nedir, ne işe yarar? Alyuvar hücresi nerelerde bulunur, özellikleri nelerdir?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
ABDden F-35 ve F-16 açıklaması Dikkat çeken Türkiye mesajı...ABD'den F-35 ve F-16 açıklaması! Dikkat çeken 'Türkiye' mesajı...#ABD
Fenerbahçede derbi öncesi Berke Özer belirsizliği Bugün de antrenmana çıkmadı...Fenerbahçe'de derbi öncesi Berke Özer belirsizliği! Bugün de antrenmana çıkmadı...#Fenerbahçe
Dünya nefesini tutarak izliyor... Ve döngü kırıldıDünya nefesini tutarak izliyor... Ve döngü kırıldı#Ay Tutulması
ABDde çarpıcı araştırma: Ölü doğum riskini artırıyorABD'de çarpıcı araştırma: Ölü doğum riskini artırıyor#Koronavirüs
Brükselde kritik görüşme AB duyurdu: Zirvede bir araya geleceklerBrüksel'de kritik görüşme! AB duyurdu: Zirvede bir araya gelecekler#AB Konseyi
Makas atarak yarışan sürücüler ölümden döndüMakas atarak yarışan sürücüler ölümden döndü!#Avcılar
Kovid-19da son durum belli oldu: Bakan Kocadan kişisel tedbir tavsiyesiKovid-19'da son durum belli oldu: Bakan Koca'dan kişisel tedbir tavsiyesi#Koronavirüs
ABD Temsilciler Meclisinde bir ilk Bidenı böyle protesto ettiABD Temsilciler Meclisi'nde bir ilk! Biden'ı böyle protesto etti#Biden
Erzurum’da korkutan deprem Heyelan meydana geldi, yol kapandıErzurum’da korkutan deprem! Heyelan meydana geldi, yol kapandı#Deprem
Bıçaklı saldırgan dehşeti Önce genç kızı, sonra kendini öldürdüBıçaklı saldırgan dehşeti! Önce genç kızı, sonra kendini öldürdü#Erzurum
Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlundan avukatlık asgari ücret tarifesi müjdesiBarolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan 'avukatlık asgari ücret tarifesi' müjdesi#Metin Feyzioğlu
ABden koronavirüs ilacı için flaş adım Değerlendirme başladıAB'den koronavirüs ilacı için flaş adım! Değerlendirme başladı#Koronavirüs
Kerem ve Rıdvan için Serie A iddiası Çok rahat şekilde...Kerem ve Rıdvan için Serie A iddiası! "Çok rahat şekilde..."#Pembe Anne Sütü
Destansı aşkın geride kalan kahramanı: O benim rahmetli kocam değil, kocamDestansı aşkın geride kalan kahramanı: 'O benim rahmetli kocam değil, kocam'#İman
Kalabalıklar içinde boynu bükük kaldılar: Zengin ailenin mutsuz çocuklarıKalabalıklar içinde boynu bükük kaldılar: Zengin ailenin mutsuz çocukları#Prenses Charlene
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Alyuvar nedir, ne işe yarar? Alyuvar hücresi nerelerde bulunur, özellikleri nelerdir?

Alyuvar nedir, ne işe yarar Alyuvar hücresi nerelerde bulunur, özellikleri nelerdir

İnsan vücudu çeşitli donanımlara ve mekanizmalara sahip bir fabrikaya benzetilmektedir. Bu fabrikadaki işlerin aksamaması için hiç durmadan çalışan elemanlar bulunmaktadır. Bu fabrika için önemli olarak görülen elemanlardan biri de alyuvarlar olmaktadır. Alyuvarlar akciğerlerden aldıkları oksijenin kan damarları vasıtasıyla vücudun çeşitli bölgelerine taşınması görevini üstlenmektedir. Peki, alyuvar nedir, ne işe yarar? Alyuvar hücresi nerelerde bulunur, özellikleri nelerdir? İşte alyuvarlar hakkında bilgi edinmek isteyenler için gerekli olan detayları derledik.

Haberin Devamı

Alyuvarlar diğer bir adıyla kırmızı kan hücreleri vücutta oksijenin dolaşmasını sağlayarak hayati bir öneme sahip olmaktadırlar. Alyuvarlar görevlerini kana kırmızı rengini de veren hemoglobin adı verilen madde ile gerçekleştirmektedirler.

 Alyuvar Nedir, Ne İşe Yarar?

 Alyuvar kırmızı renkli kan hücresi ya da eritrosit olarak adlandırılan ve kanda fazla miktarda bulunan bir hücreye denilmektedir. Alyuvarlar omurgası olan hayvanlarda akciğerden vücudun dokularına oksijen taşınmasını sağlayan bir araç olarak da ifade edilmektedir. Alyuvarları bulunan çoğu canlı için oksijeni taşıyan molekül hemoglobin olurken başka canlı çeşitlerinde bu görevi üstlenen hemosiyanin adlı bir molekül olmaktadır. Alyuvarlar bulunduğu canlıda yeterli düzeyde değil ise görevlerini yerine getirmekte birtakım sıkıntılar meydana gelir ve bu durum sonucunda da kansızlık durumu gelişebilmektedir. Alyuvarların vücuda yeterli oranda oksijen taşımaları durumunda kansızlık gelişmez. Kırmızı kan hücreleri yeterli seviyede olan kişiler daha enerjik daha dinamik ve dinç olmaktadırlar. Alyuvar eksikliği olan kişilerde ise yorgunluk, halsizlik, bitkinlik, sırt ve baş ağrıları görülebilmektedir.

 Alyuvar Hücresi Nerelerde Bulunur, Özellikleri Nelerdir?

Haberin Devamı

 Alyuvar hücreleri ya da kırmızı kan hücreleri kanda yer alan ve en çok sayıda bulunan bir hücre türü olmaktadır. Alyuvarlar en çok omurgası olan hayvanlarda, memelilerde ve insanlarda bulunmaktadır. Alyuvarların tıp biliminde kullanılan ismi ''eritrosit'' olarak belirtilmektedir. Gelişen teknoloji sayesinde bilim adamları laboratuvar ortamında da alyuvar geliştirmeyi başararak bilime önemli bir katkıda bulunmuşlardır.

 Omurgalı hayvanlarda bulunan alyuvar özelliklerinden biri de yüksek oranda hemoglobin içermeleri olmaktadır. Hemoglobin molekülleri sayesinde akciğerlere oksijen iletimi sağlanmaktadır. Bu durum sayesinde içinde hemoglobin taşıyan alyuvar hücreleri vücudun çeşitli yerlerine oksijeni ulaştırabilmektedir. Alyuvarların rengi hemoglobin molekülünde bulunan hem grubundan gelmektedir. Sadece bir tane alyuvar sarı renktedir ancak bir arada iken eğer hemoglobin oksijen taşıyor ise parlak kırmızı renkte olmaktadır. Hemoglobinin oksijen taşımadığı durumlarda ise mor mavi arası bir renge sahip olmaktadır. Omurgalı hayvanlarda yer alan alyuvarların en belirgin özelliği çekirdeksiz olmaları şeklinde belirtilmektedir.

 Memelilerde bulunan alyuvarlar ise iki yanından da basık olacak şekilde ilikte yapılmaktadır. İlikte olgunlaşmamış bir halde bulunan alyuvarlar hemoglobin moleküllerine sahip olmamaktadırlar. Ancak gelişme aşamasında olan alyuvarlar ise çekirdeklerini bulundukları ortamın dışına atarak hemoglobin molekülü içermektedirler. Bir çekirdeğe sahip olmayan alyuvarlar DNA içermedikleri için bölünememektedirler.

Haberin Devamı

 İnsanlarda bulunan alyuvarların ortalama büyüklükleri fazla olmamaktadır. Tek bir insanda bulunan alyuvar sayısı yaklaşık olarak 270 milyon hemoglobin molekülü olarak ifade edilmektedir. Bu hemoglobin moleküllerinin hem grubu oksijeni bağlamakla ve hemoglobine kırmızı rengi vermekle sorumlu olmaktadır. Oksihemoglobin parlak ve kırmızı bir renge sahip olan oksijen molekülü olmaktadır. Hemoglobin molekülü kırmızı rengini buradan almaktadır. Ayrıca Deoksihemoglobin adı verilen bir molekül daha bulunmaktadır ve bu molekül koyu kırmızı bir renge sahiptir. İnsan vücudunda bulunan toplardamarlardaki kanın rengi, atardamarda bulunan kandan daha koyu renkte olmaktadır. Alyuvarların taşıdığı özellikler her insanda farklı olmaktadır. Bu farklılıklardan biri de alyuvarlarda yer alan proteinler olarak belirtilmektedir. Bu özellikler insanların farklı kan gruplarına sahip olmalarına neden olmaktadır.

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı!

#Koronavirüs
Okul da bitti staj da... Sinan Enginin kızı Elif Engin avukat oldu

Okul da bitti staj da... Sinan Engin'in kızı Elif Engin avukat oldu!

#Elif Engin
Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19