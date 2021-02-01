Altın Yerde Paslanmaz Taş Yağmurdan Islanmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Altın yerde paslanmaz taş yağmurda ıslanmaz atasözü, bir şeyin ne kadar uygunsuz koşullarda olursa olsun değerini yitirmeyeceği anlamına gelmektedir.

Altın Yerde Paslanmaz Taş Yağmurdan Islanmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bir şey ya da kişi ne kadar uygunsuz koşullar içinde bulunursa bulunsun, ne değerini ne de niteliğini kaybeder. Eğer kişinin düzgün bir karakteri varsa ve başına ne gelirse gelsin bu kişi o karakterini kaybetmez.

Altın Yerde Paslanmaz Taş Yağmurdan Islanmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Uzun zamandır yoktu ve kendini göstermeye çalışınca dedem ona altın yerde paslanmaz taş yağmurdan ıslanmaz dedi.