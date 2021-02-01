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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 01.02.2021 - 05:00 | Son Güncelleme:

Altın Yerde Paslanmaz Taş Yağmurdan Islanmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Altın Yerde Paslanmaz Taş Yağmurdan Islanmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Türkiye'de hemen hemen herkes büyüklerinden öğrendiği birkaç atasözü bilir. Çünkü herkes mutlaka birkaç atasözüne maruz kalmıştır. Bunun sebebi bu toplumda atasözlerinin çok fazla kullanılıyor olmasıdır. Yani her duygu ya da olay karşılık gelen bir atasözü geçmişte mutlaka üretilmiştir. Bu atasözlerinden biri de "altın yerde paslanmaz taş yağmurdan ıslanmaz" atasözüdür. Peki, altın yerde paslanmaz taş yağmurdan ıslanmaz atasözünün anlamı nedir, cümle içinde nasıl kullanılır? İşte tüm merak edilenler.

Altın yerde paslanmaz taş yağmurda ıslanmaz atasözü, bir şeyin ne kadar uygunsuz koşullarda olursa olsun değerini yitirmeyeceği anlamına gelmektedir.

 Altın Yerde Paslanmaz Taş Yağmurdan Islanmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Bir şey ya da kişi ne kadar uygunsuz koşullar içinde bulunursa bulunsun, ne değerini ne de niteliğini kaybeder. Eğer kişinin düzgün bir karakteri varsa ve başına ne gelirse gelsin bu kişi o karakterini kaybetmez.

 Altın Yerde Paslanmaz Taş Yağmurdan Islanmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

 Uzun zamandır yoktu ve kendini göstermeye çalışınca dedem ona altın yerde paslanmaz taş yağmurdan ıslanmaz dedi.

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