Altın Bilezik ne demek? Altın Bilezik deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Bir meslek sahibi olmak ve bir sanatta yetkinlik kazanmak altın bilezik kadar değerli görülür. Çünkü bir meslekte uzmanlaşan kişiler ekonomik özgürlüklerini eline alır ve maddi açıdan kimseye muhtaç olmazlar.

Altın Bilezik Ne Demek?

Altın bilezik deyimi, meslek sahibi olmak, o meslekte ustalaşmak demektir. Bu deyim genelde kuaförler için kullanılsa da diğer meslekleri de kapsar.

Altın Bilezik Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Meslek sahibi olup geleceğini garanti altına almak. Anlamı: Beceri gerektiren bir sanat ya da zanaat alanında ustalaşmak.

Altın Bilezik Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Dört senelik fakülteden mezun olduktan sonra kolumda altın bilezik olacak

2- Kolunda altın bilezik olan kişilerin özgüveni her zaman daha yüksektir.

3- Kuaför olur olmaz senin de kolunda altın bilezik olacak.