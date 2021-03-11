Altı Kaval Üstü Şeşhane ne demek? Altı Kaval Üstü Şeşhane deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Kaval genellikle kamış kullanılarak yapılan büyük bir düdüktür. Ayrıca kaval eskiden kullanılan düz düdük şeklindeki namluları da işaret ederdi. Deyimde geçen diğer kelime olan şeşhane kelimesinin anlamı ise bir çeşit av tüfeğidir.

Altı Kaval Üstü Şeşhane Ne Demek?

Altı kaval üstü şeşhane deyimi bir arada kullanılmış ama hiç bir şekilde uymayan parçalar için söylenmektedir. Genellikle birbirine uymayan kıyafetler hakkında söylenen bir deyimdir. Altı kaval üstü şeşhane deyimi bize alt ve üst parçalar arasındaki uyumsuzluğa işaret eder.

Altı Kaval Üstü Şeşhane Deyiminin Anlamı

Sizlere altı kaval üstü şeşhane deyiminin anlamını kısaca inceledik. Kaval eskiden top atmak için kullanılan bir çeşit namlu, şeşhane ise bir çeşit av tüfeğidir. Bu durumda üst kısmı top namlusu olan bir tüfek asla uygun olmaz ve düzgün bir işlev yapamaz. Genelde kıyafet uyumsuzluklarında kullanılsa da birbirine uygun olmayan birleşmesi gereken fakat uygun olmayan aparatlar içinde kullanılmaktadır.

Altı Kaval Üstü Şeşhane Deyiminin Cümle İçinde Örnek Kullanımı (TDK)

Deyimlerin manalarını içinde geçtikleri cümleyi inceleyerek daha iyi çözebiliriz. Sizin için deyimin cümle içinde örnek kullanımını (TDK) 'ya göre kısaca derledik.