Alternatör nedir, ne işe yarar? Alternatör arıza belirtileri nelerdir?

Alternatör, amacı araca elektrik dağıtmak ve aküyü şarj etmek olan bir jeneratördür. Bazı hibrit modellerin dışında, standart bir içten yanmalı motora sahip tüm araçlarda bir alternatör bulunur.

Alternatör Nedir, Ne İşe Yarar?

Bir otomotiv şarj sistemi üç ana bileşenden oluşur; akü, voltaj regülatörü ve bir alternatördür. Alternatör, iç ve dış ışıklar ve gösterge paneli gibi bir aracın elektrikli bileşenleri için güç üretmek üzere batarya ile çalışır. Bir alternatör, adını alternatif akım (AC) teriminden alır. Alternatörler tipik olarak motorun ön tarafında bulunur ve pistonların yukarı ve aşağı hareketini dairesel harekete dönüştüren krank mili tarafından çalıştırılır. Bazı eski model araçlar, krank mili kasnağından alternatör kasnağına kadar ayrı bir tahrik kayışı kullanıyordu, ancak günümüzde çoğu arabada bir kıvrımlı kayış veya bir kayış vardır.

Çoğu alternatör, motorda belirli bir noktaya cıvatalanan braketler kullanılarak monte edilir. Braketlerden biri genellikle sabit bir noktadır, diğeri ise tahrik kayışını sıkmak için ayarlanabilir. Alternatörler, makalenin ilerleyen bölümlerinde değineceğimiz stator ve rotor ilişkisi aracılığıyla oluşan elektromanyetizma yoluyla AC gücü üretir. Elektrik, çeşitli elektrik sistemlerini çalıştırmak için voltaj sağlayarak aküye yönlendirilir. Bir alternatörün bileşenleri, araca doğru türde ve doğru miktarda güç sağlamaya yöneliktir. Arabanızın şarj sistemi birçok parça içerir, ancak bunlar ana bileşenler ve işlevleridir.

Alternatör Arıza Belirtileri Nelerdir?

Loş veya Aşırı Parlak Işıklar

Bir alternatör arızalanmaya başladığında, elektronik aksesuarlarınıza tutarsız voltaj sağlar. Genel olarak bu, çok loş veya aşırı parlak farlar gibi düşük veya aşırı performans gösteren ekipman biçimini alır. Ayrıca, düzensiz bir şekilde parlaktan loşluğa veya tam tersi şekilde giden titreyen ışıklar görebilirsiniz.

Bitmiş Pil

Pil, birkaç yıllık kullanımın ardından ömrünün sonuna gelmiştir. Belki de yanlışlıkla farları bütün gece açık bırakmışsınızdır. Ancak diğer zamanlarda bitmiş bir pil, alternatörünüzün arızalı olduğunun bir işareti olabilir. Kötü bir alternatör, motor çalışırken aküyü yeterince şarj etmez ve bu da şarjın normalden daha hızlı bitmesine neden olur. Sorunun aküyle mi yoksa alternatörle mi ilgili olduğunu test etmenin bir yolu, aracı hızlı çalıştırmaktır. Arabanızı yeniden çalıştırırsanız ve çalışmaya devam ederse, pilinizin yakında değiştirilmesi gerekebilir. Ancak, arabayı yeniden çalıştırırsanız ve kısa süre sonra tekrar ölürse, alternatörünüzün aküye yeterince güç gelmediği anlamına gelebilir.

Yavaş veya Arızalı Aksesuarlar

Aracın elektronik aksamına yeterli güç vermeyen bir alternatör, genellikle yavaş ya da çalışmayan aksesuarlara sebep olur. Pencerelerinizin açılıp kapanmasının normalden daha uzun sürdüğünü fark ederseniz veya koltuk ısıtıcılarınız "kapalı" hissederse, hız göstergeniz ve diğer aletleriniz karışmaya başlasa bile, bir alternatör sorununuz olabilir.

Başlatma veya Sık Sık Durma

Daha önce belirtildiği gibi, motorunuzu çalıştırmada sorun, alternatörünüzün aküyü şarj edemediği anlamına gelebilir. Bu, anahtarı kontakta çevirdiğinizde, tek duyacağınız motorun mırıltısı yerine bir tıklama sesi olacağı anlamına gelir. Öte yandan, aracınız sürüş sırasında sık sık duruyorsa, bujilerin alternatörden motoru çalışır durumda tutmaya yetecek kadar güç almadığının bir işareti olabilir.

Hırıltı veya Sızlanma Sesleri

Arabalar bir sürü tuhaf ses çıkarır - bazıları zararsızdır, bazıları ise ciddi mekanik sorunlara işaret edebilir. Kaputun altından hırıltı veya sızlanma sesleri duyarsanız, profesyonel bir ASAP tarafından kontrol edilmesi gereken alternatör sorunlarınız olabilir. Bu hırıltı veya sızlanma sesi, alternatörün kasnağını döndüren kayış yanlış hizalandığında veya kasnağın kenarına sürtündüğünde meydana gelir. Rotor milini döndüren yataklar bozulduğunda da bu sesi duyabilirsiniz.

Yanan Lastik veya Tel Kokusu

Kötü yanan lastik veya kablo kokusu, alternatörünüzün parçalarının aşınmaya başladığını gösterebilir. Alternatörün tahrik kayışı sürekli gerilim ve sürtünme altında olduğundan ve sıcak motora yakın olduğundan zamanla yıpranabilir ve hoş olmayan yanan bir lastik kokusu yayabilir.

Benzer şekilde, alternatörünüz aşırı çalışıyorsa veya kabloları yıpranmış veya hasar görmüşse, bir elektrik yangınına benzer bir yanma kokusu alabilirsiniz. Aşırı çalışan bir alternatör, kablolarından çok fazla elektrik çekmeye çalışır ve bu da onların güvenli olmayan bir şekilde ısınmasına neden olur. Hasarlı teller ayrıca elektrik akışına direnç oluşturarak tellerin ısınmasına ve kötü bir koku yaymasına neden olur.

Gösterge Panelindeki Pil Uyarı Işığı

Alternatörler, tipik olarak 13-14,5 volt arasında belirli bir voltajda çalışmak üzere tasarlanmıştır. Alternatörünüz arızalıysa, voltajı kapasitesinin altına düşebilir ve pil uyarı ışığının gösterge panelinizde görünmesine neden olabilir. Benzer şekilde, ne kadar gerilim altında olduğuna bağlı olarak alternatör voltaj sınırını aştığında da pil ışığı görünecektir.