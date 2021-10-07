Altay ne demek, ne anlama geliyor? Altay kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Kökeni Türkçe olması ile beraber en köklü isimlerden biri olarak Altay sözcüğü öne çıkmaktadır. Bu bağlamda eski Türk devletleri kapsamında kullanılmış önemli isimler içerisinde geldiğini dile getirmek mümkün.

Altay Ne Demek, Ne Anlama Geliyor?

Altay kelimesinin günümüz karşılığı, ‘Yüksek dağ’ olarak öne çıkmaktadır. Özellikle eski Türk devletleri için bu kelimenin önemi oldukça büyüktür. Günümüzde hala hem kelime olarak hem de isim olarak kullanıldığını ifade etmek mümkün. Özellikle isim kapsamında daha fazla tercih edildiğini söylemek gerekir.

Altay TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit Altay kelimesi, ‘Yüksek dağ’ biçiminde ifade edilmektedir. Aynı zamanda erkek çocukları için güzel bir isim olarak da öne çıktığını söylemek mümkün. Hem tek başına hem de farklı isimler üzerinden bir araya getirebilir.