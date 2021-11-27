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Almanca Zamirler - Almanca'da Kişi (Şahıs), Soru Ve İyelik Zamirleri Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

Almanca Zamirler - Almancada Kişi (Şahıs), Soru Ve İyelik Zamirleri Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

Almancada zamirler Türkçemizde kullandığımız zamirlere benzerlik göstermesine rağmen bazı kullanım farklılıkları bulunuyor. Zamirler bildiğiniz gibi isimlerin yerine kullanılan sözcüklerdir. Almanca zamirlerin neler olduğunu, nasıl kullanıldığını öğrenip, konuşma ve yazılarınızda doğru şekilde uygulayabilirsiniz. Zamirlerin çeşitlerini, cümle içinde nasıl kullanıldıklarını örneklerle derledik.

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 Almanca zamirler; şahıs, iyelik, soru, ilgi, işaret, belgisiz olarak 6 gruba ayrılmaktadır. Zamirleri kullanırken, isimlerin artikellerine (der, die, das) dikkat edilmesinde yarar vardır. 

 Almanca Zamir Çeşitleri 

 1- Şahıs Zamirleri 

 Türkçede olduğu gibi Almancada da zamirler öznenin yerini alıyor. Türkçe; ben, sen, o, biz, siz, onların karşılığı Almancada; ich (ben), du (sen), sie (o-dişi), er (o-erkek), es (o-nötr), wir (biz), ihr (siz), Sie (onlar), Sie (resmi nazik dille siz) 

 Örnek; Ich esse eine orange. (Ben bir portakal yiyorum.)

             Wir spielen “im Park” Fußball. (Biz parkta futbol oynuyoruz.)

             Sie wann fährst du nach Adana? (Adana'ya ne zaman gidiyorsunuz?) 

 Almancada " er, sie, es" sözcüklerinin Türkçe karşılığı “o“dur. Almancada isimlerin önüne "der, die, das" artikelleri geldiğinden zamir kullanımı değişkenlik gösteriyor. Artikeli der olan "o" isminin yerine er, die olanın sie, das olanın es zamir takıları geliyor. İnsanların isimleri gibi, özel isimlerin önüne artikel gelmiyor. Bu isimlerin yerine "er, sie, es" zamirlerinden hangisinin geleceğini ismin cinsiyetine bakarak buluyorsunuz. 

2- İyelik Zamirleri 

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Sahiplik gösteren zamirlerdir. Almancada isimlerin başına artikellerin gelmesi, iyelik zamirlerinin kullanılmasında kafa karıştırabilir. Resmi yazışmalarda ve konuşmalarda Ihr (siz) kullanılmaktadır. Ayrıca dişi ve çoğul kelimelerin yerine iyelik zamiri kullanıldığında zamirin sonuna "-e" takısı getiriliyor. 

 benim - mein

 senin - dein

 onun - sein / ihr

 bizim - unser

 sizin -euer

 onların - ihr 

 İyelik zamirleri dişil kullanıldıklarında; meine, deine, seine, ihre, unsere, euere gibi "-e" takısı getirilerek yazılmaktadır. 

 3- İşaret Zamirleri 

 Almancada işaret zamirleri belirli bir şeyi, şeyleri veya kişiyi, insanları diğerlerinden ayırmak için kullanılıyor. Türkçedeki “bu”, “şu” “o” “bunlar”, “şunlar”, “onlar” işaret zamirlerinin Almanca karşılığı der, die, das, die (çoğul)'dur. Ayrıca dieser (bu), jener (o), diese (bunlar), jene (bunlar) işaret zamirleri olarak kullanılıyorlar. 

 Eril       Dişil     Nötr    Çoğul

 Der Die Das Die

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 der; bu-şu die; bu-şu das; bu-şu die; bunlar-şunlar

 dieser; bu diese; bu dieses; bu diese; bunlar

 jener; şu         jene; şu jenes; şu jene; şunlar 

 4- Soru Zamirleri 

 Almancada da soru sormak için 12 soru zamirinden yararlanılıyor. Bu soru zamirleri şunlardır;

 1- Wer – Kim? Wer ist das ? – Bu kim ?

 2- Wen – Kimi? Wen suchst du? - Kimi arıyorsunuz?

 3- Wem – Kime?

 4- Wessen – Kimin?

 5- Was – Ne?

 6- Was – Neyi? Was schreibst du? - Neyi yazıyorsun?

 7- Wann – Ne zaman? Wann bist du gekommen ? – Ne zaman geldin ?

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 8- Wie- Nasıl? Wie ist Ihr Adresse ? – Adresiniz Nedir ?

 9- Wo – Nerede? Wo bist du jetz ? – Sen şimdi neredesin ?

 10- Wohin – Nereye?

 11- Woher – Nerden?

 12- Whelcher – Hangi? Welche Sprechen sprechen Sie ? – Hangi dilleri konuşuyorsunuz ? 

 5- Belirsiz (Belgisiz) Zamirler 

 Konuşulanın kim veya kimler olduğu bilinmiyorsa belirsiz zamirler kullanılıyor. Almancada en çok kullanılan belirsiz zamirler şunlardır;

 * Man; cümleye genel bir anlam katıyor. Türkçede karşılığı olmamasına rağmen öznesiz geniş zaman anlamını katmaktadır.

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 * Jemand – birisi, herhangi birisi

 * niemand – kimse, hiç kimse

 * jeder / jedermann – herkes

 * einander – birbirine, birbirlerine

 * irgend – herhangi

 * irgendwer – herhangi biri

 * irgendwas – herhangi bir şey

 * irgendwie – herhangi bir şekilde

 * alles – hepsi , herkes 

 Örnek; . Man spricht hier nicht. ( Burada konuşulmaz.)

             Jemand hat mein Auto gestohlen. (Biri benim arabamı çaldı.)

             Niemand hat Dieter heute gesehen. (Bugün Dieter'i kimse görmedi.)

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