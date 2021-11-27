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Almanca Zamanlar Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

Almanca Zamanlar Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

Zamanlar konusu her dili öğrenirken konuşabilmenin temel konusunu oluşturmaktadır. İnsanlar hangi dilde konuşursa konuşsun geniş zaman, şimdiki zaman, gelecek zaman ve daha nicesi şeklinde cümleler kurmaktadır. Almanca dilinde de diğer dillerde olduğu gibi zamanlar konusu önemlidir. Sayılar, aylar, haftalar, alfabe gibi temel konuları öğrendikten sonra seviyeye uygun şekilde zamanlar konusuna geçilir. Almanca dilinde zamanlar konusunu örnek cümlelerle birlikte derledik.

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 Almanca tıpkı İngilizce gibi yaygın olarak kullanılan diller arasındadır. Bu dili öğrenirken de bazı püf noktalar bulunmaktadır. Dilin ana vatanı elbette ki Almanya ülkesidir. Dili öğrenirken renklerden de faydalanabilirsiniz. Pratik yapmak, kelime ezberlemek, saatleri öğrenmek, zamanlar konusuna geçmeden önce sizlere yardımcı olacaktır. 

 Almanca Dilinde Örnek Cümlelerle Zamanlar Konu Anlatımı 

 Almanca dilinde zamanlar şimdiki zaman, di li geçmiş zaman, şimdiki zamanın hikayesi, miş li geçmiş zaman, gelecek zaman ve gelecekte bitmiş zaman şeklinde sıralanmaktadır. 

 Dolayısıyla bu başlık altında bu sıralamaya göre tek tek Almanca zamanlar konusu anlatılacaktır. 

  1. Şimdiki Zaman; 

 Almanca şimdiki zaman konusu Das Prasens konusu anlamına gelir. Almanca da ayrı bir geniş zaman yoktur. Zamanlar konusunda fiiller en önemli olgudur. Çünkü fiiller sayesinde hareket, oluş ve iş fiilin zamana göre ayarlanmasıyla anlatılır. Şimdiki zamanda isminde anlaşılacağı gibi yapılan iş ya da eylem hala yapılmaktadır. Türkçede bu iş köke yor eki getirilerek yapılır. Almanca dilinde de şimdiki zamanı belli etmek için köke çeşitli ekler getirilir. İşte Almanca şimdiki zaman örnek cümleleri şöyledir; 

Walter Köln’de yaşıyor. Almancası; Walter lebt in Köln. 

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Efe ve Gözde sınavlar için ders çalışıyorlar. Almancası; Efe und Gözde lernen für die Prüfungen. 

Arkadaşım yeni bir otomobil satın alıyor. Almancası; Mein Freund kauft ein neues Auto. 

Tuğçe yarın şehre gidiyor. Almancası; Tuğçe fährt morgen in die Stadt. 

Bahar erkek kardeşine bir mektup yazıyor. Almancası; Bahar schreibt ihrem Bruder einen Brief. 

  1. Di li Geçmiş Zaman; 

 Almanca di li geçmiş zaman Das Perfekt başlığı altında anlatılır. Geçmişte yapılıp bitmiş olan eylemler, işler, hareketler geçmiş zaman başlığı altında anlatılır. Fakat geçmiş zaman temel bir konu olsa da kendi arasında kategorilere bölünmektedir. Bu başlığın konusu di li geçmiş zamandır. Örneğin çalıştım fiili çalışmak işinin yapıldığı ve bittiğini gösteren di li geçmiş zaman kelimesidir. Almanca di li geçmiş zaman cümlelerinde sıralama kalıbı özne, yardımcı fiil, diğer ögeler ve esas fiil şeklindedir. Almanca dilinde di li geçmiş zaman konusunu öğrenmek için yardımcı fiilleri bilmek gerekmektedir. İşte Almanca di li geçmiş zaman örnek cümleler; 

Yeni bir araba satın aldım. Almancası; Ich habe ein neues Auto gekauft. 

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Ben otobüse bindim. Almancası; Ich nahm den Bus 

Dün gece sahnede şarkı söyledim. Aşmancası; Ich habe gestern Abend auf der Bühne gesungen 

Arkadaşlarıma bu yılın en çok satan kitabını hediye ettim. Almancası; Ich habe meinen Freunden das meistverkaufte Buch des Jahres geschenkt 

Kahvaltımı sabahın erken saatlerinde zorla yaptım. Almancası;

 Ich habe früh morgens mein Frühstück erzwungen 

  1. Şimdiki Zamanın Hikayesi; 

 Almanca dilinde şimdiki zamanın hikayesi PRÄTERİTUM başlığı altında verilmektedir. Şimdiki zaman konusu Türkçede fiile yor eki getirilmesiyle söylenmektedir. Hikayesi dendiğinde ise devreye yor ekiyle beraber dı eki girmektedir. Örneğin Türkçede şimdiki zamanın hikayesine örnek vermek gerekirse '' Geçmişte sesim güzeldi ve şarkı söylüyordum. '' cümlesi verilebilir. Buradaki söylüyordum fiili şimdiki zamanın hikayesi şeklindedir. Almanca dilinde de şimdiki zamanın hikayesi konusu aynen bu şekilde gerçekleştirilmektedir. İşte Almanca şimdiki zamanın hikayesine örnek cümleler; 

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Ders çalışıyordum. Almancası; ich habe in kleidern gearbeitet 

Bize geliyorlardı. Almancası; sie kamen zu uns 

Kahvaltıya sürekli yumurta yapıyordum. Almancası;

 Ich habe immer Eier zum Frühstück gemacht 

Yaşım on sekiz iken sigara içiyordum. Almancası; Ich habe geraucht, als ich achtzehn war 

Yöresel lezzetleri denemeyi seviyordum. Almancası; Ich habe es geliebt, lokale Aromen zu probieren 

  1. Miş li Geçmiş Zaman; 

 Almanca miş li geçmiş zaman Plusquam Perfekt başlığı altında anlatılmaktadır. Türkçede yemiştin, söylemiştik, yapmıştım, eklemiştik gibi fiiller miş li geçmiş zaman konusuna örnektir. Görüldüğü gibi ortada yapılan eylem ya da iş geçmiş zaman olduğu için yaşanmıştır ve bitmiştir. Fakat miş ekinin gelmesi nedeniyle miş li geçmiş zaman söz konusu olmaktadır. Almanca miş li geçmiş zaman konusu için önemli olan sein ve haben kelimelerinin prateritum halini bilmek aynı zamanda da fiillerin partizipt perfekt hallerine hakim olmaktır. Almanca miş li geçmiş zaman konusuna örnek cümleler; 

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Hani eve gitmiştin. Almancası; als du nach Hause gegangen bist 

Yıllar boyunca bu konuya çalışmıştım. Almancası; Ich arbeite seit Jahren an diesem Thema 

Neden bana öyle anlatmıştın? Almancası; Warum hast du mir das erzählt? 

Biz tavuk yemiştik. Almancası; Wir haben Hühnchen gegessen 

Onlar sinemaya gitmişti. Almancası; Sie sind ins Kino gegangen 

  1. Gelecek Zaman; 

 Almanca gelecek zaman konusunu Futur 1 başlığı ifade etmektedir. Bu zaman gelecekte yapılacak olan işi, eylemi ya da bir hareketi anlatmak için kullanılır. Yapılan iş, eylem ya da hareket henüz gerçekleşmemiştir sadece yapılacağı planlanmış veya söylenmiştir. Örneğin ''Ben yarın işe gideceğim.'' cümlesinde gideceğin fiili ecek, acak eki alarak gelecek zamanı ifade etmektedir. Üstelik bu cümlede işe gitme eylemi henüz yapılmamıştır. Almanca dilinde gelecek zaman cümleleri yapılırken WERDEN yardımcı fiili kullanılır. Bu fiili esas fiil olarak kullanıldığında ise Türkçede olmak anlamına gelmektedir. Almanca dilinde gelecek zaman cümleleri kurarken Werden kullanıldıktan sonra esas fiili cümlenin en sonunda yalın bir şekilde kullanılır. Bu zaman konusunda önemli olan Almanca yardımcı fiilin yani werdenin çekimli hallerini bilmektir. İşte Almanca gelecek zaman konusuna örnek cümleler; 

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Biz konuşacağız. Almancası; wir werden reden 

Biz koltuğa oturacağız. Almancası; wir werden auf dem stuhl sitzen 

Efe İngilizce konuşacak. Almancası; Efe wird Englisch sprechen 

Onu ziyarete gideceğiz. Almancası; wir werden ihn besuchen gehen 

Bu işi hemen çözeceğiz. Almancası; Wir werden das umgehend beheben 

  1. Gelecekte Bitmiş Zaman; 

 Almanca gelecekte bitmiş zaman konu anlatımı Futur 2 başlığı altında verilmektedir. Bu zaman aslında Almancada az kullanılmaktadır. Türkçe diline de gelecekte bitmiş zaman şeklinde çevrilmektedir. Bu zamanda da gelecek zamanda olduğu gibi WERDEN yardımcı fiili kullanılır. Cümlenin asıl fiili bu zamanda mastar halde kullanılmaz. Haben ya da sein yardımcı fiiliyle yer alır. Almanca gelecekte bitmiş zaman konusunda bahsi geçen fiil aynı zamanda cümlenin en sonunda bulunur. Almanca gelecekte bitmiş zaman örnek cümleleri; 

Üniversiteden yarın mezun olmuş olacağım. Almancası;

 Ich werde morgen mein Abitur machen 

2022 senesinde burada tam beş yıl kalmış olacağız. Almancası; Im Jahr 2022 werden wir genau fünf Jahre hier sein 

Hayallerini gerçekleştirmiş olacaksın. Almancası; Du wirst deine Träume erfüllt haben 

Çağın çok ileriki zamanında bilgisayarlar tarih olmuş olacak. Almancası; In der Zukunft dieser Ära werden Computer Geschichte sein 

Başkan salıya kadar belgeyi teslim etmiş olacak. Almancası; Der Präsident wird das Dokument bis Dienstag überreicht haben

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