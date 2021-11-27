Almanca Ülkeler Ve Dilleri - Almanca'da Ülke İsimleri Okunuşları Ve Yazılışları

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Ülkeler konusu hangi dili öğrenirseniz öğrenin ayrı bir başlık altında ilgili dile göre verilmektedir. Saatler konusu da ülkeler konusu gibi bir kategoridir. Kendi konuştuğu dil haricinde farklı bir dil öğrenen bireyler bu bilgilerin farkındadır. Her özelliği, her konuyu tek tek işlemekte ve pratik yaparak yani konuşarak farklı bir öğrenebilmektedir.

Almanca Ülkeler ve Dilleri

Genel olarak baktığımızda Almanca ülke ve şehir isimlerinin çoğunun artikelsiz olarak kullanıldığını görmekteyiz. Artikel alma durumunda bir sıfat tamlaması söz konusu olmaktadır. Böyle bir durumda Almancada kullanılan artikel ise genellikle das kelimesidir.

Ülke dilleri baş harfi küçük olarak yazıldığında sıfat olarak kullanılmış demektir. Bu duruma bir örnek verelim. İtalyanca kelimesinin Almanca dilinde anlatılması için Italienisch şeklinde yazılması gerekmektedir. Eğer bu kelime italienisch şeklinde yazılırsa İtalyanca değil sıfat olan İtalyan anlamı verilmiş olur.

Şimdi aşağıda Almanca dilinde ülke ismi, ana dil, milliyet kavramı hem erkek hem de kadın için örnekler şeklinde verilmiştir.

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Ülke ismi: Mısır, Ägypten Ana Dil: Mısırca, Ägyptisch Milliyet Erkek İçin: Mısırlı, der Ägypter Milliyet Kadın İçin: Mısırlı, die Ägypterin

Üke İsmi: Afganistan, Afghanistan Ana Dil: Afganca, Afghanisch Milliyet Erkek İçin: Afganlı, der Afghane Milliyet Kadın İçin: Afganlı, die Afghanin

Ülke İsmi: Arnavutluk, Albanien Ana Dil: Arnavutça, Albanisch Milliyet Erkek İçin: Arnavut, der Albaner Milliyet Kadın İçin: Arnavut, die Albanerin

Ülke İsmi: Belçika, Belgien Ana Dil: Belçika, Belgisch Milliyet Erkek İçin: Belçikalı, der Belgier Milliyet Kadın İçin: Belçikalı, die Belgierin

Ülke İsmi: Bulgaristan, Bulgarien Ana Dil: Bulgarca, Bulgarisch Milliyet Erkek İçin: Bulgar, der Bulgare Milliyet Kadın İçin: Bulgar, die Bulgarin

Almanca Ülke İsimleri Okunuşları ve Yazılışları

Almanca dilinde de diğer dillerde olduğu gibi kelimelerin, ülkelerin nasıl yazıldığı kadar nasıl seslendirildiği yani nasıl okunduğu da konuşma dilinde oldukça önemlidir.

Ülke isimleri yazıldığı gibi okunmayabilir. Telaffuzları birbirinden ve yazılımlardan farklılık gösterebilir. Almancada das land ülke demektir. Die Nationalität millet anlamına gelir. Die Sprache ise dil anlamına gelir. Bu terimleri bilmek Almanca ülke isimleri konusunda sizlere kolaylık sağlayacaktır.

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Bilindiği gibi dünyada çoğu ülkenin farklı dillerde farklı isimleri ve seslendirilmesi olmaktadır. Yazılışları da bu farklılığa göre değişmektedir. Örneğin Türkiye ülkesinin ismi Almanca dilinde die Türkei şeklinde yazılmaktadır. Millet olarak Almanca ifade şekli de Türkin şeklindedir. Bu ülkede kullanılan dil Almanca dilinde Türkisch şeklinde yazılmakta ve okunmaktadır.

Bir başka örnekte Rusya ülkesini ele alalım. Rusya Almanca dilinde Russland olarak yazılmaktadır. Millet olarak Russin ya da Russe şeklinde ifade edilmektedir. Bu ülkede kullanılan dil Almanca dilinde Russisch şeklinde yazılmakta ve ifade edilmektedir.

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Fransa ülkesi Almanca dilinde Frankreich şeklinde yazılmaktadır. Millet olarak da Französin veya Franzose şeklinde cinsiyete göre ifade edilmektedir. Bu ülkede konuşulan dil Almanca telaffuzuyla Französisch şeklinde ifade görmektedir.

Arabistan ülkesi Almanca dilinde Saudi Arabien şeklinde yazılmaktadır. Bu ülkenin milleti Almanca dilinde cinsiyete göre Araberin ya da Araber olarak yazılmakta ve okunmaktadır. Ülkede konuşulan dil Almanca olarak Arabisch şeklinde telaffuz edilmektedir.