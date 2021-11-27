Haberin Devamı

Bilindiği gibi telaffuz söyleniş biçimi demektir. Doğal olarak dillerin her birinde kelimelerin farklı farklı söyleniş biçimleri olabilmektedir. Bir dildeki kelimelerin söyleniş biçim ifadesi bizlere telaffuzun tanımını göstermektedir. Sese dönüşme ifadesi yani telaffuz kendi içinde de yöresel farklılıklara sahiptir. Almanca da telaffuz ve okunuş bakımından bu özellikleriyle dikkatleri üzerine çeken bir dil olmayı başarmıştır.

Almanca Telaffuz ve Okunuş Kuralları Nelerdir?

Almanca okuma kuralları listesi bir hayli fazladır. Almanca telaffuz ve okunmasıyla ilgili bilinmesi gereken en temel bilgi yazıldığı gibi okunan bir dil olmasıdır. Yine de Almanca dilinin kendine has bir seslendirme yani okunuş biçimi vardır. Buna telaffuz farkı da denmektedir.

Almanca telaffuz ve okunuş kurallarını tek tek anlatacak ve inceleyeceğiz;

Haberin Devamı

Üzerine inceltme işareti konulan a harfi ünlüsü e olarak okunmaktadır. Örneğin Almanca gaste olarak yazlan bir kelime okunurken geste olarak seslendirilmektedir.

Almancada eğer bir ünlü harften sonra: bu işaret geliyorsa ünlü harfin uzun olarak telaffuz edildiğini bize göstermektedir. Örneğin Waage yani va:ge kelimesi uzun olarak okunan bir sözcüktür.

Almanca dilinde bazı çift ünlüler bulunur. Bu çift ünlülere ai, ie, eu örnek olarak verilebilir. Bu ünlüler Almancada Diphtong olarak da adlandırılır. Bir diğer özellikleri ise sürekli bir arada kullanılmalarıdır. Örneğin ai olarak yazılan bir çift ünlü ay olarak okunur. Yine mai olarak yazılan bir çift ünlü may olarak okunur.

Almancada bazı özel kelimeler de farklı şekilde okunmaktadır. Örneğin äu olarak yazılan hece oy olarak okunur. Mäuse kelimesi moyze olarak okunmaktadır. Bir diğer özel kelime olan Fräulain sözcüğü de froylayn şeklinde seslendirilmektedir.

Almancada ünsüzlerin önünde k harfi yer alır. Bu ünsüz harflerle beraber a, u ve o harflerinin önünde de k harfi bulunmaktadır. Örneğin Cocktail kelimesi kokteyl şeklinde okunmaktadır. e, y, i harflerinin yazılı olduğu Almanca kelimeler önüne ts getirilerek okunur. Örneğin Celsius kelimesi bu şekilde yazılırken tselzius şeklinde okunmaktadır.

a,u,o gibi kalın ünlülerden sonra ch harfleri geldiğinde h sesi gırtlaktan hırıltılı şekilde okunmaktadır. Örneğin Noch kelimesi noh olarak okunur. Eğer ch harfleri ö,ü,e,i gibi ince ünlülerden sonra gelirse de h harfi ince olarak seslendirilir. Örneğin mich olarak yazılan sözcük mih olarak okunur.

Haberin Devamı

Chs sesleri Almancada ks olarak okunur. Örneğin sechs olarak yazılan bir sözcük telaffuz edilirken zeks şeklinde okunur.

Stück kelimesi ştük olarak okunur. Bu durum bize Almancada ck sesinin sadece k olarak çıkarıldığını göstermektedir.

Dschungel sözcüğü cungıl şeklinde telaffuz edilir. Almancada dsch sesleri sadece c olarak çıkarılır.

Dt sesleri sadece t olarak okunur. Bu duruma Stadt kelimesinin ştat şeklinde okunması örnek olarak verilebilir.

Almancada g harfi Türkçede olduğu gibi g şeklinde okunmaktadır. Fakat bu durumda da bir istisna söz konusudur. Eğer g sesi kelimenin sonunda yer aldıysa ve önünde i harfi haricinde başka bir ünlü varsa bu g sesi k olarak okunmaktadır. Örneğin Tag kelimesi tak olarak telaffuz edilmektedir.

Haberin Devamı

Yukarıda anlatılan Almanca telaffuz ve okunuş kuralları sadece bazı istisnalardır. En bilinmesi gereken okunuş kurallarını sizler için derledik. Almanca istisnalarla dolu bir dildir. Bu yüzden de bu okunuş ve telaffuz kurallarının listesi ortalama olarak 40 adede kadar çıkartılabilir. Diğer kuralları araştırarak öğrenebilirsiniz.