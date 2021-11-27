Almanca Sayılar Ve Okunuşları - 1'den 100'e Kadar Almanca Sayılar Konu Anlatımı

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Almancayı tamamıyla kavramak isteyenler için sayıları öğrenmeye başlamak oldukça önemli bir fayda sağlayacaktır. Pek çok yerde kişilerin işine yaracak olan sayıları öğrenmeye başlamak önemlidir. Bu doğrultuda 100'e kadar olan Almanca sayılar ve okunuşları konusu büyük bir önem barındırmaktadır.

Almanca Sayılar ve Okunuşları

Almancada 0 sayısından 100'e kadar olan sayıların tamamının ezberi yapılmak suretiyle öğrenilebilmesi mümkün olmaktadır. Fakat 100'den sonra gelen sayıları da öğrenmek isteyenler olabilir. Ancak öncesinde 100'e kadar olan Almanca sayıları anlayarak ezberlemek çok büyük öneme sahip olup kişinin sayıları öğrenebilmesi noktasında çok faydalı olacaktır. Böylelikle devam eden diğer Almanca sayılar mantığa göre kolay bir şekilde ezberlenebilir hale gelecektir.

Aşağıda verilmiş olan tabloda Almanca sayıları öğrenmek isteyen bireyler için 100 e kadar Almanca sayılar ve okunuşları bulunmaktadır. Almanca sayılar 100 e kadar olan sayıları bir deftere not etmeniz ve bolca tekrar yapmanız büyük fayda sağlayacaktır.

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Sayılar ve sayıların Almanca okunuşları:

0 Sayısı ve bu sayının okunuşu= null

1 Sayısı ve bu sayının okunuşu= eins

2 Sayısı ve bu sayının okunuşu= zwei

3 Sayısı ve bu sayının okunuşu= drei

4 Sayısı ve bu sayının okunuşu= vier

5 Sayısı ve bu sayının okunuşu= fünf

6 Sayısı ve bu sayının okunuşu= sechs

7 Sayısı ve bu sayının okunuşu= sieben

8 Sayısı ve bu sayının okunuşu= acht

9 Sayısı ve bu sayının okunuşu= neun

10 Sayısı ve bu sayının okunuşu= zehn

11 Sayısı ve bu sayının okunuşu= elf

12 Sayısı ve bu sayının okunuşu= zwölf

13 Sayısı ve bu sayının okunuşu= dreizehn

14 Sayısı ve bu sayının okunuşu= vierzehn

15 Sayısı ve bu sayının okunuşu= fünfzehn

16 Sayısı ve bu sayının okunuşu= sechzehn

17 Sayısı ve bu sayının okunuşu= siebzehn

18 Sayısı ve bu sayının okunuşu= achtzehn

19 Sayısı ve bu sayının okunuşu= neunzehn

20 Sayısı ve bu sayının okunuşu= zwanzig

21 Sayısı ve bu sayının okunuşu= einundzwanzig

22 Sayısı ve bu sayının okunuşu= zweiundzwanzig

23 Sayısı ve bu sayının okunuşu= dreiundzwanzig

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24 Sayısı ve bu sayının okunuşu= vierundzwanzig

25 Sayısı ve bu sayının okunuşu= fünfundzwanzig

26 Sayısı ve bu sayının okunuşu= sechsundzwanzig

27 Sayısı ve bu sayının okunuşu= siebenundzwanzig

28 Sayısı ve bu sayının okunuşu= achtundzwanzig

29 Sayısı ve bu sayının okunuşu= neunundzwanzig

30 Sayısı ve bu sayının okunuşu= dreiβig

31 Sayısı ve bu sayının okunuşu= einunddreiβig

32 Sayısı ve bu sayının okunuşu= zweiunddreißig

33 Sayısı ve bu sayının okunuşu= dreiunddreißig

34 Sayısı ve bu sayının okunuşu= vierunddreißig

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35 Sayısı ve bu sayının okunuşu= fünfunddreißig

36 Sayısı ve bu sayının okunuşu= sechsunddreißig

37 Sayısı ve bu sayının okunuşu= siebenunddreißig

38 Sayısı ve bu sayının okunuşu= achtunddreißig

39 Sayısı ve bu sayının okunuşu= neununddreißig

40 Sayısı ve bu sayının okunuşu= vierzig

41 Sayısı ve bu sayının okunuşu= einundvierzig

42 Sayısı ve bu sayının okunuşu= zweiundvierzig

43 Sayısı ve bu sayının okunuşu= dreiundvierzig

44 Sayısı ve bu sayının okunuşu= vierundvierzig

45 Sayısı ve bu sayının okunuşu= fünfundvierzig

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46 Sayısı ve bu sayının okunuşu= sechsundvierzig

47 Sayısı ve bu sayının okunuşu= siebenundvierzig

48 Sayısı ve bu sayının okunuşu= achtundvierzig

49 Sayısı ve bu sayının okunuşu= neunundvierzig

50 Sayısı ve bu sayının okunuşu= fünfzig

51 Sayısı ve bu sayının okunuşu= einundfünfzig

52 Sayısı ve bu sayının okunuşu= zweiundfünfzig

53 Sayısı ve bu sayının okunuşu= dreiundfünfzig

54 Sayısı ve bu sayının okunuşu= vierundfünfzig

55 Sayısı ve bu sayının okunuşu= fünfundfünfzig

56 Sayısı ve bu sayının okunuşu= sechsundfünfzig

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57 Sayısı ve bu sayının okunuşu= siebenundfünfzig

58 Sayısı ve bu sayının okunuşu= achtundfünfzig

59 Sayısı ve bu sayının okunuşu= neunundfünfzig

60 Sayısı ve bu sayının okunuşu= sechzig

61 Sayısı ve bu sayının okunuşu= einundsechzig

62 Sayısı ve bu sayının okunuşu= zweiundsechzig

63 Sayısı ve bu sayının okunuşu= dreiundsechzig

64 Sayısı ve bu sayının okunuşu= vierundsechzig

65 Sayısı ve bu sayının okunuşu= fünfundsechzig

66 Sayısı ve bu sayının okunuşu= sechsundsechzig

67 Sayısı ve bu sayının okunuşu= siebenundsechzig

68 Sayısı ve bu sayının okunuşu= achtundsechzig

69 Sayısı ve bu sayının okunuşu= neunundsechzig

70 Sayısı ve bu sayının okunuşu= siebzig

71 Sayısı ve bu sayının okunuşu= einundsiebzig

72 Sayısı ve bu sayının okunuşu= zweiundsiebzig

73 Sayısı ve bu sayının okunuşu= dreiundsiebzig

74 Sayısı ve bu sayının okunuşu= vierundsiebzig

75 Sayısı ve bu sayının okunuşu= fünfundsiebzig

76 Sayısı ve bu sayının okunuşu= sechsundsiebzig

77 Sayısı ve bu sayının okunuşu= siebenundsiebzig

78 Sayısı ve bu sayının okunuşu= achtundsiebzig

79 Sayısı ve bu sayının okunuşu= neunundsiebzig

80 Sayısı ve bu sayının okunuşu= achtzig

81 Sayısı ve bu sayının okunuşu= einundachtzig

82 Sayısı ve bu sayının okunuşu= zweiundachtzig

83 Sayısı ve bu sayının okunuşu= dreiundachtzig

84 Sayısı ve bu sayının okunuşu= vierundachtzig

85 Sayısı ve bu sayının okunuşu= fünfundachtzig

86 Sayısı ve bu sayının okunuşu= sechsundachtzig

87 Sayısı ve bu sayının okunuşu= siebenundachtzig

88 Sayısı ve bu sayının okunuşu= achtundachtzig

89 Sayısı ve bu sayının okunuşu= neunundachtzig

90 Sayısı ve bu sayının okunuşu= neunzig

91 Sayısı ve bu sayının okunuşu= einundneunzig

92 Sayısı ve bu sayının okunuşu= zweiundneunzig

93 Sayısı ve bu sayının okunuşu= dreiundneunzig

94 Sayısı ve bu sayının okunuşu= vierundneunzig

95 Sayısı ve bu sayının okunuşu= fünfundneunzig

96 Sayısı ve bu sayının okunuşu= sechsundneunzig

97 Sayısı ve bu sayının okunuşu= siebenundneunzig

98 Sayısı ve bu sayının okunuşu= achtundneunzig

99 Sayısı ve bu sayının okunuşu= neunundneunzig

100 Sayısı ve bu sayının okunuşu= (ein) hundert

1'den 100'e kadar Almanca Sayılar Konu Anlatımı

Almanca dilinde "die Zahlen" kelimesi sayılar anlamını ifade eder. Birinci, beşinci, onuncu, yirminci gibi sıra sayıları ise karşımıza die Ordinalzahlen şeklinde çıkmaktadır. Almanca Sayılarda 20’den sonra gelen sayılar, birler ile onlar basamağının arasına “und” kelimesinin gelmesiyle birlikte oluşturulmaktadır. Fakat Almanca sayılarda Türkçedekinin tam tersi olarak ilk başta birler basamağı önce yazılır ve ardından ise onlar basamağı yazılmaktadır.

Örnek verilmesinin gerekli olması halinde ;

22 = zwei und zwanzig

33 = drei und dreißig

67 = sieben und sechzig

Ek olarak “1” rakamının Almancası olan "eins" kelimesi diğer sayıları yazma esnasında yine "ein" olarak ele alınmaktadır.

Konu örneği;

21 = ein und zwanzig

41 = ein und vierzig