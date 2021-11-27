Almanca Sayılar Ve Okunuşları - 1'den 100'e Kadar Almanca Sayılar Konu Anlatımı

Almancayı tamamıyla kavramak isteyenler için sayıları öğrenmeye başlamak oldukça önemli bir fayda sağlayacaktır. Pek çok yerde kişilerin işine yaracak olan sayıları öğrenmeye başlamak önemlidir. Bu doğrultuda 100'e kadar olan Almanca sayılar ve okunuşları konusu büyük bir önem barındırmaktadır.
Almanca Sayılar ve Okunuşları
Almancada 0 sayısından 100'e kadar olan sayıların tamamının ezberi yapılmak suretiyle öğrenilebilmesi mümkün olmaktadır. Fakat 100'den sonra gelen sayıları da öğrenmek isteyenler olabilir. Ancak öncesinde 100'e kadar olan Almanca sayıları anlayarak ezberlemek çok büyük öneme sahip olup kişinin sayıları öğrenebilmesi noktasında çok faydalı olacaktır. Böylelikle devam eden diğer Almanca sayılar mantığa göre kolay bir şekilde ezberlenebilir hale gelecektir.
Aşağıda verilmiş olan tabloda Almanca sayıları öğrenmek isteyen bireyler için 100 e kadar Almanca sayılar ve okunuşları bulunmaktadır. Almanca sayılar 100 e kadar olan sayıları bir deftere not etmeniz ve bolca tekrar yapmanız büyük fayda sağlayacaktır.
Sayılar ve sayıların Almanca okunuşları:
0 Sayısı ve bu sayının okunuşu= null
1 Sayısı ve bu sayının okunuşu= eins
2 Sayısı ve bu sayının okunuşu= zwei
3 Sayısı ve bu sayının okunuşu= drei
4 Sayısı ve bu sayının okunuşu= vier
5 Sayısı ve bu sayının okunuşu= fünf
6 Sayısı ve bu sayının okunuşu= sechs
7 Sayısı ve bu sayının okunuşu= sieben
8 Sayısı ve bu sayının okunuşu= acht
9 Sayısı ve bu sayının okunuşu= neun
10 Sayısı ve bu sayının okunuşu= zehn
11 Sayısı ve bu sayının okunuşu= elf
12 Sayısı ve bu sayının okunuşu= zwölf
13 Sayısı ve bu sayının okunuşu= dreizehn
14 Sayısı ve bu sayının okunuşu= vierzehn
15 Sayısı ve bu sayının okunuşu= fünfzehn
16 Sayısı ve bu sayının okunuşu= sechzehn
17 Sayısı ve bu sayının okunuşu= siebzehn
18 Sayısı ve bu sayının okunuşu= achtzehn
19 Sayısı ve bu sayının okunuşu= neunzehn
20 Sayısı ve bu sayının okunuşu= zwanzig
21 Sayısı ve bu sayının okunuşu= einundzwanzig
22 Sayısı ve bu sayının okunuşu= zweiundzwanzig
23 Sayısı ve bu sayının okunuşu= dreiundzwanzig
24 Sayısı ve bu sayının okunuşu= vierundzwanzig
25 Sayısı ve bu sayının okunuşu= fünfundzwanzig
26 Sayısı ve bu sayının okunuşu= sechsundzwanzig
27 Sayısı ve bu sayının okunuşu= siebenundzwanzig
28 Sayısı ve bu sayının okunuşu= achtundzwanzig
29 Sayısı ve bu sayının okunuşu= neunundzwanzig
30 Sayısı ve bu sayının okunuşu= dreiβig
31 Sayısı ve bu sayının okunuşu= einunddreiβig
32 Sayısı ve bu sayının okunuşu= zweiunddreißig
33 Sayısı ve bu sayının okunuşu= dreiunddreißig
34 Sayısı ve bu sayının okunuşu= vierunddreißig
35 Sayısı ve bu sayının okunuşu= fünfunddreißig
36 Sayısı ve bu sayının okunuşu= sechsunddreißig
37 Sayısı ve bu sayının okunuşu= siebenunddreißig
38 Sayısı ve bu sayının okunuşu= achtunddreißig
39 Sayısı ve bu sayının okunuşu= neununddreißig
40 Sayısı ve bu sayının okunuşu= vierzig
41 Sayısı ve bu sayının okunuşu= einundvierzig
42 Sayısı ve bu sayının okunuşu= zweiundvierzig
43 Sayısı ve bu sayının okunuşu= dreiundvierzig
44 Sayısı ve bu sayının okunuşu= vierundvierzig
45 Sayısı ve bu sayının okunuşu= fünfundvierzig
46 Sayısı ve bu sayının okunuşu= sechsundvierzig
47 Sayısı ve bu sayının okunuşu= siebenundvierzig
48 Sayısı ve bu sayının okunuşu= achtundvierzig
49 Sayısı ve bu sayının okunuşu= neunundvierzig
50 Sayısı ve bu sayının okunuşu= fünfzig
51 Sayısı ve bu sayının okunuşu= einundfünfzig
52 Sayısı ve bu sayının okunuşu= zweiundfünfzig
53 Sayısı ve bu sayının okunuşu= dreiundfünfzig
54 Sayısı ve bu sayının okunuşu= vierundfünfzig
55 Sayısı ve bu sayının okunuşu= fünfundfünfzig
56 Sayısı ve bu sayının okunuşu= sechsundfünfzig
57 Sayısı ve bu sayının okunuşu= siebenundfünfzig
58 Sayısı ve bu sayının okunuşu= achtundfünfzig
59 Sayısı ve bu sayının okunuşu= neunundfünfzig
60 Sayısı ve bu sayının okunuşu= sechzig
61 Sayısı ve bu sayının okunuşu= einundsechzig
62 Sayısı ve bu sayının okunuşu= zweiundsechzig
63 Sayısı ve bu sayının okunuşu= dreiundsechzig
64 Sayısı ve bu sayının okunuşu= vierundsechzig
65 Sayısı ve bu sayının okunuşu= fünfundsechzig
66 Sayısı ve bu sayının okunuşu= sechsundsechzig
67 Sayısı ve bu sayının okunuşu= siebenundsechzig
68 Sayısı ve bu sayının okunuşu= achtundsechzig
69 Sayısı ve bu sayının okunuşu= neunundsechzig
70 Sayısı ve bu sayının okunuşu= siebzig
71 Sayısı ve bu sayının okunuşu= einundsiebzig
72 Sayısı ve bu sayının okunuşu= zweiundsiebzig
73 Sayısı ve bu sayının okunuşu= dreiundsiebzig
74 Sayısı ve bu sayının okunuşu= vierundsiebzig
75 Sayısı ve bu sayının okunuşu= fünfundsiebzig
76 Sayısı ve bu sayının okunuşu= sechsundsiebzig
77 Sayısı ve bu sayının okunuşu= siebenundsiebzig
78 Sayısı ve bu sayının okunuşu= achtundsiebzig
79 Sayısı ve bu sayının okunuşu= neunundsiebzig
80 Sayısı ve bu sayının okunuşu= achtzig
81 Sayısı ve bu sayının okunuşu= einundachtzig
82 Sayısı ve bu sayının okunuşu= zweiundachtzig
83 Sayısı ve bu sayının okunuşu= dreiundachtzig
84 Sayısı ve bu sayının okunuşu= vierundachtzig
85 Sayısı ve bu sayının okunuşu= fünfundachtzig
86 Sayısı ve bu sayının okunuşu= sechsundachtzig
87 Sayısı ve bu sayının okunuşu= siebenundachtzig
88 Sayısı ve bu sayının okunuşu= achtundachtzig
89 Sayısı ve bu sayının okunuşu= neunundachtzig
90 Sayısı ve bu sayının okunuşu= neunzig
91 Sayısı ve bu sayının okunuşu= einundneunzig
92 Sayısı ve bu sayının okunuşu= zweiundneunzig
93 Sayısı ve bu sayının okunuşu= dreiundneunzig
94 Sayısı ve bu sayının okunuşu= vierundneunzig
95 Sayısı ve bu sayının okunuşu= fünfundneunzig
96 Sayısı ve bu sayının okunuşu= sechsundneunzig
97 Sayısı ve bu sayının okunuşu= siebenundneunzig
98 Sayısı ve bu sayının okunuşu= achtundneunzig
99 Sayısı ve bu sayının okunuşu= neunundneunzig
100 Sayısı ve bu sayının okunuşu= (ein) hundert
1'den 100'e kadar Almanca Sayılar Konu Anlatımı
Almanca dilinde "die Zahlen" kelimesi sayılar anlamını ifade eder. Birinci, beşinci, onuncu, yirminci gibi sıra sayıları ise karşımıza die Ordinalzahlen şeklinde çıkmaktadır. Almanca Sayılarda 20’den sonra gelen sayılar, birler ile onlar basamağının arasına “und” kelimesinin gelmesiyle birlikte oluşturulmaktadır. Fakat Almanca sayılarda Türkçedekinin tam tersi olarak ilk başta birler basamağı önce yazılır ve ardından ise onlar basamağı yazılmaktadır.
Örnek verilmesinin gerekli olması halinde ;
22 = zwei und zwanzig
33 = drei und dreißig
67 = sieben und sechzig
Ek olarak “1” rakamının Almancası olan "eins" kelimesi diğer sayıları yazma esnasında yine "ein" olarak ele alınmaktadır.
Konu örneği;
21 = ein und zwanzig
41 = ein und vierzig