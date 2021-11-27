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Almanca Sayılar Ve Okunuşları - 1'den 100'e Kadar Almanca Sayılar Konu Anlatımı

Almanca Sayılar Ve Okunuşları - 1den 100e Kadar Almanca Sayılar Konu Anlatımı

Almancayı öğrenmek isteyen bireyler için sayıları öğrenmek birinci basamağı oluşturmaktadır. Almancayı öğrenmeye başlamadan önce ilk olarak araştırılma durumu söz konusu olan sayıların nasıl yazıldığı ve okunduğu olmaktadır. Almanca sayılar ve okunuşları - 1'den 100'e kadar Almanca sayılar konu anlatımı başlıklarını merak edilen tüm yönleriyle birlikte derledik.

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 Almancayı tamamıyla kavramak isteyenler için sayıları öğrenmeye başlamak oldukça önemli bir fayda sağlayacaktır. Pek çok yerde kişilerin işine yaracak olan sayıları öğrenmeye başlamak önemlidir. Bu doğrultuda 100'e kadar olan Almanca sayılar ve okunuşları konusu büyük bir önem barındırmaktadır. 

 Almanca Sayılar ve Okunuşları 

 Almancada 0 sayısından 100'e kadar olan sayıların tamamının ezberi yapılmak suretiyle öğrenilebilmesi mümkün olmaktadır. Fakat 100'den sonra gelen sayıları da öğrenmek isteyenler olabilir. Ancak öncesinde 100'e kadar olan Almanca sayıları anlayarak ezberlemek çok büyük öneme sahip olup kişinin sayıları öğrenebilmesi noktasında çok faydalı olacaktır. Böylelikle devam eden diğer Almanca sayılar mantığa göre kolay bir şekilde ezberlenebilir hale gelecektir. 

 Aşağıda verilmiş olan tabloda Almanca sayıları öğrenmek isteyen bireyler için 100 e kadar Almanca sayılar ve okunuşları bulunmaktadır. Almanca sayılar 100 e kadar olan sayıları bir deftere not etmeniz ve bolca tekrar yapmanız büyük fayda sağlayacaktır. 

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 Sayılar ve sayıların Almanca okunuşları: 

 0 Sayısı ve bu sayının okunuşu= null

 1 Sayısı ve bu sayının okunuşu= eins

 2 Sayısı ve bu sayının okunuşu= zwei

 3 Sayısı ve bu sayının okunuşu= drei

 4 Sayısı ve bu sayının okunuşu= vier

 5 Sayısı ve bu sayının okunuşu= fünf

 6 Sayısı ve bu sayının okunuşu= sechs

 7 Sayısı ve bu sayının okunuşu= sieben

 8 Sayısı ve bu sayının okunuşu= acht

 9 Sayısı ve bu sayının okunuşu= neun

 10 Sayısı ve bu sayının okunuşu= zehn

 11 Sayısı ve bu sayının okunuşu= elf

 12 Sayısı ve bu sayının okunuşu= zwölf

 13 Sayısı ve bu sayının okunuşu= dreizehn

 14 Sayısı ve bu sayının okunuşu= vierzehn

 15 Sayısı ve bu sayının okunuşu= fünfzehn

 16 Sayısı ve bu sayının okunuşu= sechzehn

 17 Sayısı ve bu sayının okunuşu= siebzehn

 18 Sayısı ve bu sayının okunuşu= achtzehn

 19 Sayısı ve bu sayının okunuşu= neunzehn

 20 Sayısı ve bu sayının okunuşu= zwanzig

 21 Sayısı ve bu sayının okunuşu= einundzwanzig

 22 Sayısı ve bu sayının okunuşu= zweiundzwanzig

 23 Sayısı ve bu sayının okunuşu= dreiundzwanzig

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 24 Sayısı ve bu sayının okunuşu= vierundzwanzig

 25 Sayısı ve bu sayının okunuşu= fünfundzwanzig

 26 Sayısı ve bu sayının okunuşu= sechsundzwanzig

 27 Sayısı ve bu sayının okunuşu= siebenundzwanzig

 28 Sayısı ve bu sayının okunuşu= achtundzwanzig

 29 Sayısı ve bu sayının okunuşu= neunundzwanzig

 30 Sayısı ve bu sayının okunuşu= dreiβig

 31 Sayısı ve bu sayının okunuşu= einunddreiβig

 32 Sayısı ve bu sayının okunuşu= zweiunddreißig

 33 Sayısı ve bu sayının okunuşu= dreiunddreißig

 34 Sayısı ve bu sayının okunuşu= vierunddreißig

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 35 Sayısı ve bu sayının okunuşu= fünfunddreißig

 36 Sayısı ve bu sayının okunuşu= sechsunddreißig

 37 Sayısı ve bu sayının okunuşu= siebenunddreißig

 38 Sayısı ve bu sayının okunuşu= achtunddreißig

 39 Sayısı ve bu sayının okunuşu= neununddreißig

 40 Sayısı ve bu sayının okunuşu= vierzig

 41 Sayısı ve bu sayının okunuşu= einundvierzig

 42 Sayısı ve bu sayının okunuşu= zweiundvierzig

 43 Sayısı ve bu sayının okunuşu= dreiundvierzig

 44 Sayısı ve bu sayının okunuşu= vierundvierzig

 45 Sayısı ve bu sayının okunuşu= fünfundvierzig

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 46 Sayısı ve bu sayının okunuşu= sechsundvierzig

 47 Sayısı ve bu sayının okunuşu= siebenundvierzig

 48 Sayısı ve bu sayının okunuşu= achtundvierzig

 49 Sayısı ve bu sayının okunuşu= neunundvierzig

 50 Sayısı ve bu sayının okunuşu= fünfzig

 51 Sayısı ve bu sayının okunuşu= einundfünfzig

 52 Sayısı ve bu sayının okunuşu= zweiundfünfzig

 53 Sayısı ve bu sayının okunuşu= dreiundfünfzig

 54 Sayısı ve bu sayının okunuşu= vierundfünfzig

 55 Sayısı ve bu sayının okunuşu= fünfundfünfzig

 56 Sayısı ve bu sayının okunuşu= sechsundfünfzig

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 57 Sayısı ve bu sayının okunuşu= siebenundfünfzig

 58 Sayısı ve bu sayının okunuşu= achtundfünfzig

 59 Sayısı ve bu sayının okunuşu= neunundfünfzig

 60 Sayısı ve bu sayının okunuşu= sechzig

 61 Sayısı ve bu sayının okunuşu= einundsechzig

 62 Sayısı ve bu sayının okunuşu= zweiundsechzig

 63 Sayısı ve bu sayının okunuşu= dreiundsechzig

 64 Sayısı ve bu sayının okunuşu= vierundsechzig

 65 Sayısı ve bu sayının okunuşu= fünfundsechzig

 66 Sayısı ve bu sayının okunuşu= sechsundsechzig

 67 Sayısı ve bu sayının okunuşu= siebenundsechzig

 68 Sayısı ve bu sayının okunuşu= achtundsechzig

 69 Sayısı ve bu sayının okunuşu= neunundsechzig

 70 Sayısı ve bu sayının okunuşu= siebzig

 71 Sayısı ve bu sayının okunuşu= einundsiebzig

 72 Sayısı ve bu sayının okunuşu= zweiundsiebzig

 73 Sayısı ve bu sayının okunuşu= dreiundsiebzig

 74 Sayısı ve bu sayının okunuşu= vierundsiebzig

 75 Sayısı ve bu sayının okunuşu= fünfundsiebzig

 76 Sayısı ve bu sayının okunuşu= sechsundsiebzig

 77 Sayısı ve bu sayının okunuşu= siebenundsiebzig

 78 Sayısı ve bu sayının okunuşu= achtundsiebzig

 79 Sayısı ve bu sayının okunuşu= neunundsiebzig

 80 Sayısı ve bu sayının okunuşu= achtzig

 81 Sayısı ve bu sayının okunuşu= einundachtzig

 82 Sayısı ve bu sayının okunuşu= zweiundachtzig

 83 Sayısı ve bu sayının okunuşu= dreiundachtzig

 84 Sayısı ve bu sayının okunuşu= vierundachtzig

 85 Sayısı ve bu sayının okunuşu= fünfundachtzig

 86 Sayısı ve bu sayının okunuşu= sechsundachtzig

 87 Sayısı ve bu sayının okunuşu= siebenundachtzig

 88 Sayısı ve bu sayının okunuşu= achtundachtzig

 89 Sayısı ve bu sayının okunuşu= neunundachtzig

 90 Sayısı ve bu sayının okunuşu= neunzig

 91 Sayısı ve bu sayının okunuşu= einundneunzig

 92 Sayısı ve bu sayının okunuşu= zweiundneunzig

 93 Sayısı ve bu sayının okunuşu= dreiundneunzig

 94 Sayısı ve bu sayının okunuşu= vierundneunzig

 95 Sayısı ve bu sayının okunuşu= fünfundneunzig

 96 Sayısı ve bu sayının okunuşu= sechsundneunzig

 97 Sayısı ve bu sayının okunuşu= siebenundneunzig

 98 Sayısı ve bu sayının okunuşu= achtundneunzig

 99 Sayısı ve bu sayının okunuşu= neunundneunzig

 100 Sayısı ve bu sayının okunuşu= (ein) hundert 

 1'den 100'e kadar Almanca Sayılar Konu Anlatımı 

 Almanca dilinde "die Zahlen" kelimesi sayılar anlamını ifade eder. Birinci, beşinci, onuncu, yirminci gibi sıra sayıları ise karşımıza die Ordinalzahlen şeklinde çıkmaktadır. Almanca Sayılarda 20’den sonra gelen sayılar, birler ile onlar basamağının arasına “und” kelimesinin gelmesiyle birlikte oluşturulmaktadır. Fakat Almanca sayılarda Türkçedekinin tam tersi olarak ilk başta birler basamağı önce yazılır ve ardından ise onlar basamağı yazılmaktadır. 

 Örnek verilmesinin gerekli olması halinde ; 

 22 = zwei und zwanzig 

 33 = drei und dreißig 

 67 = sieben und sechzig 

 Ek olarak “1” rakamının Almancası olan "eins" kelimesi diğer sayıları yazma esnasında yine "ein" olarak ele alınmaktadır. 

 Konu örneği; 

 21 = ein und zwanzig 

 41 = ein und vierzig

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