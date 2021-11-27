Almanca Oyun Nickleri - En Etkileyici Nickler Ve Anlamları

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Sosyal medyayı aktif ve yoğun biçimde kullananlar oyun nickleri oluştururken Türkçe'nin dışında başka dilleri seçmektedirler ki; İngilizceden sonra en fazla tercih edilen Almanca nickler olmaktadır.

Almanca Oyun Nickleri

Sosyal medyanın ortaya çıkıp gelişmesi ile birlikte, iletişim çok hızlandı ve çeşitlendi. Bunlardan bir şekli de insanların oyunlarda sosyal medya ortamında bir araya gelmesidir. Çok farklı bölge ve ülkelerden bir oyunda buluşabilmektedirler. Bu oyunlara girerken de "nick name" kullanmaktadırlar.

"Nick" sözcüğü genel olarak sosyal medyada kullanılan "takma isim" olarak bilinmektedir.

Nick sözcüğü İngilizcedir. Nick kelimesi İngilizcede hem fiil hem de isim olarak kullanılır. Fiil olarak kullanılan nick sözcüğünün Türkçe karşılığı; kesmek, çentmek, gafil avlamak, isabet ettirmek gibi anlamlara gelmektedir. Nick sözcüğü isim olarak kullanıldığında ise Türkçe manası karakol, gedik şeklindedir.

Sosyal medya kullanıcıları oyun için kendilerine bir "nick name" seçmekte ve oluşturmaktadırlar. Bu nick name oluşturma sırasında etkileyici, çarpıcı, ya da ünlü isimlerden esinlenmektedirler. Genellikle de İngilizce sözcükler kullanılmaktadır. Fakat Almanca nickler de son derece yaygındır.

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Almanca nicklere bazı örnekler vermek gerekirse; "die Fliege", "die schlafende Königin", "heisser Tag","der Tod"

En Etkileyici Nickler Ve Anlamları

Sosyal medyada oyunlarda kullanılan bazı etkileyici Almanca nickler ve anlamlarına örnek olarak şunlar gösterilebilir:

blauer Blut mavi kan

der Tod ölüm

die müde Flüge yorgun sinek

der rote Faust kırmızı yumruk

der lange König uzun kral

ewige Langeweile sonsuz sıkıntı

harte Zeiten zor zamanlar

der jüngste Alte en genç yaşlı

die schwarze Rose siyah gül