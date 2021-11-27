Almanca Oyun Nickleri - En Etkileyici Nickler Ve Anlamları

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Silahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandıSilahlı kavgaya karışmıştı... Eski futbolcu yakalandı!#Sezer Öztürk
Beşiktaş-Giresunspor maçında hakem Hüseyin Göçekin kararı sonrası tepkiBeşiktaş-Giresunspor maçında hakem Hüseyin Göçek'in kararı sonrası tepki#Beşiktaş
Portekizin Türkiye şaşkınlığı Kurada çıkınca...Portekiz'in Türkiye şaşkınlığı! Kurada çıkınca...#A Milli Takım
Türkiyede Nu varyantı var mı Flaş açıklama İşte Kovid-19da son gelişmeler...Türkiye'de Nu varyantı var mı? Flaş açıklama! İşte Kovid-19'da son gelişmeler...#Koronavirüs
Beşiktaş darmadağın Vodafone Parkta tarihi yenilgiBeşiktaş darmadağın! Vodafone Park'ta tarihi yenilgi#Süper Lig
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecekCumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Dövizde manipülasyon iddiaları incelenecek#Döviz Kuru
Müslüme cinayetinde gizem çözülüyor Bakan Yanık: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladıMüslüme cinayetinde gizem çözülüyor! Bakan Yanık: 'Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı'#Müslüme
Türkmenistanda tarihi gün İmzalar atıldı... Erdoğandan flaş mesajlarTürkmenistan'da tarihi gün! İmzalar atıldı... Erdoğan'dan flaş mesajlar#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna tepki Kılıçdaroğlunun trolleri bu açıklamaya da saldıracakBakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Kılıçdaroğlu'nun trolleri bu açıklamaya da saldıracak'#İçişleri Bakanı
İngilterede yeni varyant alarmı Kırmızı listeye 4 ülke daha eklendiİngiltere'de 'yeni varyant' alarmı! Kırmızı listeye 4 ülke daha eklendi#Koronavirüs
Bu sözlerle veda etti: Vatan sana minnettar... Seni çok özleyeceğim kardeşimBu sözlerle veda etti: Vatan sana minnettar... Seni çok özleyeceğim kardeşim#Trafik Kazası
Kahroldular 13 yaşındaki Timurdan haber yokKahroldular! 13 yaşındaki Timur'dan haber yok#Timur Nuri
Dünya Meryemi konuşuyor Tüm gazeteler onu yazdı, işte son mesajı...Dünya Meryem'i konuşuyor! Tüm gazeteler onu yazdı, işte son mesajı...#Manş Denizi
En dayanıklısı Özlem Tekin çıktıEn dayanıklısı Özlem Tekin çıktı!#Doğa İle İç İçe Yaşayan Ünlüler
Kura sonrası Portekizden dikkat çeken analiz Stefan Kuntz detayı: Şenol Güneş gidince...Kura sonrası Portekiz'den dikkat çeken analiz! Stefan Kuntz detayı: 'Şenol Güneş gidince...'#Türkiye-Portekiz
HABERLEREğitim Haberleri Yabancı Diller Haberleri

Almanca Oyun Nickleri - En Etkileyici Nickler Ve Anlamları

Almanca Oyun Nickleri - En Etkileyici Nickler Ve Anlamları

Çağımızda her alandaki gelişmeler baş döndürücü bir hızda gerçekleşmektedir. Teknoloji, mimari, çevre, sanayi ve elbette iletişim dolayısıyla da sosyal medya. Gerçekten günümüzde sosyal medya sayesinde tüm dünya adeta "küçük bir köye" dönüştü. Dünyanın en ücra köşesindeki kişi elinde cep telefonu ve internet sayesinde bir başka coğrafyadaki kişilerle anlık bilgi paylaşımında bulunabilmektedir. Sosyal medyanın süreç içerisinde kendine özgü bir terminolojisi ve jargonu da oluşmaya başladı. İşte bu bağlamda "nick" nedir, Almanca oyun nickleri nelerdir, en etkileyici nickler, anlamları ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

Haberin Devamı

 Sosyal medyayı aktif ve yoğun biçimde kullananlar oyun nickleri oluştururken Türkçe'nin dışında başka dilleri seçmektedirler ki; İngilizceden sonra en fazla tercih edilen Almanca nickler olmaktadır. 

 Almanca Oyun Nickleri 

 Sosyal medyanın ortaya çıkıp gelişmesi ile birlikte, iletişim çok hızlandı ve çeşitlendi. Bunlardan bir şekli de insanların oyunlarda sosyal medya ortamında bir araya gelmesidir. Çok farklı bölge ve ülkelerden bir oyunda buluşabilmektedirler. Bu oyunlara girerken de "nick name" kullanmaktadırlar. 

 "Nick" sözcüğü genel olarak sosyal medyada kullanılan "takma isim" olarak bilinmektedir.

 Nick sözcüğü İngilizcedir. Nick kelimesi İngilizcede hem fiil hem de isim olarak kullanılır. Fiil olarak kullanılan nick sözcüğünün Türkçe karşılığı; kesmek, çentmek, gafil avlamak, isabet ettirmek gibi anlamlara gelmektedir. Nick sözcüğü isim olarak kullanıldığında ise Türkçe manası karakol, gedik şeklindedir. 

 Sosyal medya kullanıcıları oyun için kendilerine bir "nick name" seçmekte ve oluşturmaktadırlar. Bu nick name oluşturma sırasında etkileyici, çarpıcı, ya da ünlü isimlerden esinlenmektedirler. Genellikle de İngilizce sözcükler kullanılmaktadır. Fakat Almanca nickler de son derece yaygındır. 

Haberin Devamı

 Almanca nicklere bazı örnekler vermek gerekirse; "die Fliege", "die schlafende Königin", "heisser Tag","der Tod" 

 En Etkileyici Nickler Ve Anlamları 

 Sosyal medyada oyunlarda kullanılan bazı etkileyici Almanca nickler ve anlamlarına örnek olarak şunlar gösterilebilir: 

blauer Blut mavi kan 

der Tod ölüm 

die müde Flüge yorgun sinek 

der rote Faust kırmızı yumruk 

der lange König uzun kral 

ewige Langeweile sonsuz sıkıntı 

harte Zeiten zor zamanlar 

der jüngste Alte en genç yaşlı 

die schwarze Rose siyah gül

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

Kendi işini kurmak isteyenlere... Franchising fuarında iş fırsatları

#Franchising
Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Aliye çok aşığım

Hazal Kaya: Acayip kocam köylüyüm ve Ali'ye çok aşığım

#Hazal Kaya
Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye

Boşanma haberleriyle gündeme gelmişlerdi... Keyifsiz Fahriye!

#Fahriye Evcen