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Almanca Oda Tanıtımı (10-20 Cümle Kısa Ve Basit Şekilde)

Almanca Oda Tanıtımı (10-20 Cümle Kısa Ve Basit Şekilde)

Tüm dünyada İngilizceden sonra en fazla konuşulan ve öğrenilen yabancı dil Almancadır. Almancayı öğrenirken dil bilgisi kadar kelime çalışması yapmak da önemlidir. Sadece gramer üzerinde çalışmak bir yabancı dili yazmak ve konuşmak noktasında asla yeterli olmayacaktır. Kelime çalışması yaparken konuları saptayım bu çerçevede çalışmak hem zevkli hem de akılda kalıcı olacaktır. İşte bu bağlamda Alman dilinde yaşam alanlarının, mekan ve odanın tanıtımı nasıl olmalıdır, nasıl ifade edilir ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

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Almanca konuşma becerisini geliştirmek için belirli konularda, örneğin oda tanıtımı ya da mekan tanıtımı gibi, kelime çalışması yapmak ve kısa cümleler kurmak son derece etkin bir öğrenme yöntemidir. 

 Almanca Oda Tanıtımı 

 Almanca'da ev ya da konu "die Wohnung oder das Haus" olarak ifade edilir. Apartman daireleri "die Wohnung" olarak kullanılırken bağımsız müstakil evler ya da "yuva" anlamında ise "das Haus" sözcüğü kullanılabilir.

 Bir kişinin odasını tanıttığını Almanca olarak anlatmak istersek şu cümleleri kullanabiliriz: 

Das ist mein Zimmer. (Bu benim odam.) 

Ich zeige Ihnen jetzt meinen Zimmer. (Size şimdi odamı göstereceğim.) 

Du kannst zur meinem Zimmer einen Blick werfen. (Benim odama bir göz atabilirsin.) 

So schaut mein Zimmer aus. (Benim odam şöyle görünüyor.) 

Almanca Oda Tanıtımı (10-20 Cümle Kısa ve Basit ) 

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 Şimdi bir odada bulunabilecek nesneleri kısa cümlelerle anlatalım: 

Das Zimmer ist nicht viel zu gross. (Oda çok büyük değil.) 

Aber in diesem Zimmer sind trotzdem zwei Fenster. (Buna rağmen bu odada iki pencere bulunmaktadır.) 

İm Zimmer sind auch einige Möbelstücke. (Oda aynı zamanda birtakım mobilyalar bulunmaktadır.) 

Ein Bett mit Bettkasten steht im Zimmer.( Odada bir yatak ve bazası bulunmaktadır.) 

Mann kann unbenutzte Sachen in das Bettkasten reintun. (Kullanılmayan eşyaları bazaya koymak olanaklıdır.) 

Über das Bett haengt ein schönes winterliches Panorama Bild. (Yatağın üzerinde çok güzel bir kış manzarası tablosu bulunmaktadır.) 

Neben dem Bett befindet sich eine kleine Nachtkommode. (Yatağın yanında küçük bir komodin durmaktadır.) 

Das Bett hat eine bunte Bettdecke. (Yatağın üstünde renkli bir yatak örtüsü bulunmaktadır. ) 

Gleich am Fenster steht ein Computertisch, das auch als Schreibtisch benützt werden kann. (Pencerenin yanında ise bir bilgisayar masası bulunmaktadır, ki aynı zamanda çalışma masası olarak da kullanılabilmektedir.) 

Neben dem Tisch steht ein schwarzes Stuhl. ( Masanın yanında siyah renkte bir sandalye bulunmaktadır.) 

Auf dem Boden steht ein sehr schöner Teppich mit brauner und gelber Fraben. ( Zeminde ise kahverengi ve sarı renkte çok güzel bir halı serilidir.) 

Neben der Tür stehen zwei Buchregale mit vielen Büchern. (Kapının hemen yanında ise iki adet kitaplık ve birçok kitap yer almaktadır.) 

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Natürlich sind die Gardinen auch sehr schön und haben eine wisse Farbe. (Tabii ki perdeler de çok güzel ve beyaz renkteler.) 

Ein Kleiderschrank mit zwei Türen steht an der anderen Wand. ( Diğer duvarda ise iki kapılı bir elbise dolabı bulunmaktadır.) 

Der Kleiderschrank hat eine beige Farbe. ( Elbise dolabının rengi açık bej renginde.) 

Neben dem Kleiderschrank befindet sich eine Gitarre. (Elbise dolabının yanında ise bir Gitar durmaktadır.) 

Der Kleiderschrank hat auch ein klienes Spiegel. (Elbise dolabının küçük bir de aynası var.) 

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In dem Kleiderschrank befinden sich nocuh deri Schubladen. (Elbise dolabının içinde ayrıca üç tane de çekmece bulunmaktadır. 

Auf dem Tisch befindet sich eine kleine Vase mit drei Tulpen drinnen. (Masanın üzerinde küçük bir vazo ve içinde üç adet lale bulunmaktadır.

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