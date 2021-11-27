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Almanca Hastalıklar Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

Almanca Hastalıklar Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

Almanca hastalıklar, birçok farklı kelimeden oluşmaktadır. Özellikle bu konu günlük hayat içerisinde önemli bir yer kaplamaktadır. Çünkü hastalıklar ve doğru kullanımı Almanca dili kullanırken önem arz etmektedir. Almanca hastalıklar ne demek? Almanca hastalıkların rahatlıkla cümle içinde kullanımını ve doğru yazım şekillerini detayları ile derledik.

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 Almanca hastalıklar birçok sınav içerisinde bulunmaktadır. Ayrıca Almanca dilini doğru konuşabilmek için birçok alanda karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte birçok hastalık Almanca dilinde farklı yazım şekilleriyle yazılmaktadır. 

 Almanca Hastalıklar Konu Anlatımı 

 Almanca hastalıklar günlük hayat içerisinde oldukça sık kullanılmaktadır. Sağlık konusu her dili öğrenirken ekstra önemli olmaktadır. Çünkü dilin doğru kullanımı ve hayat kurtarıcı bilgiler verilmesi önemli olmaktadır. Bu nedenle Almanca hastalıklar konusunun ilk olarak öğrenilmesi gerekmektedir. Daha sonrasında yapılacak ezber çalışmaları ve cümle içi kullanımlar etkili olacaktır. Almanca vücut kelimesi karşımıza "der korper" olarak çıkmaktadır. Ayrıca vücudun bölümleri için "der korperteile' kullanılmaktadır. 

 Özellikle "Was hast du?" cümlesi doktorlar tarafından kullanılmaktadır. Bu cümle "neyiniz var?" anlamını taşımaktadır. Bundan dolayı sıklıkla hastaneye gidildiği zaman karşımıza çıkmaktadır. Bu cümleye "ıch habe Grippe" cevabı verilebilmektedir. Bu cümle "gribim var" anlamını taşımaktadır. Bununla birlikte yaygın olarak "ıch habe Fieber" ateşim var anlamını taşımaktadır. Birçok hastalıkta ateşin yüksek olmasından dolayı sıklıkla kullanılmaktadır. Ayrıca "ıch habe Schnupfen" cümlesi "nezleyim" anlamına gelmektedir. 

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 Almanca Hastalıklar Özet 

 Almancada özneden sonra gelen "habe" kelimesi sahiplik anlamı taşımaktadır. Bu nedenle sahip olunan hastalıkları anlatmak için kullanılmaktadır. Örnek vermek gerekirse "ıch habe Husten" öksürüğe sahibim anlamı taşımaktadır. Bu cümle kullanıldıktan sonra doktor kolaylıkla öksürdüğünüzü anlayabilmektedir. Günlük hayatta ateş, grip, nezle ve öksürük kelimeleri oldukça sık kullanılmaktadır. Genellikle "Ayşe hat Kopfschmerzen" gibi cümleler duyulmaktadır. Bu cümle Ayşe'nin baş ağrısı olduğunu söylemektedir. Birçok hastalık ve bunların Almanca şekilleri cümle içerisinde kullanılmaktadır. 

 Günümüzde "Der Lungenkrebs" akciğer kanseri anlamına gelmektedir. Ayrıca Almanca "Der Hautkrebs" cilt kanseri olarak bilinmektedir. Hastalıklar konusu içerisinde doktor ve eczane gibi kelimeler ayrıca sıklıkla kullanılmaktadır. Örnek vermek gerekirse "die Apotheke" eczane anlamına gelmektedir. Almancada her kelimede olduğu gibi, hastalıklar “die” veya “der” gibi ön ekler almaktadır. Bununla birlikte "der Arzt" doktor anlamını taşımaktadır. Aktif olarak "das Krankenhäuser" hastane, "Krankheit" hastalık anlamlarına gelmektedir. 

 Almanca Hastalıklar Örnek Cümle 

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 İlk olarak "ıch bin krank" ben hastayım anlamına gelmektedir. Hasta olduğumuzu belirttikten sonra daha detaylı bilgiler vermemiz önem arz etmektedir. Bu nedenle Almancada hastalıkların bilinmesi belirli durumlarda kritik bir rol oynamaktadır. Almancada "Ich habe hohen blutdruck" tansiyonumuzun yüksek olduğu zamanlarda söylenmektedir. Bu sayede gerekli ilaç veya doktor tedavisi alınabilmektedir. Tansiyon ve karın ağrısı gibi semptomlar birçok kişide görülmektedir. Ve "Ich habe Bauchschmerzen" karın ağrım var demektir. Birçok hastalık genellikle ateş ve karın ağrısı gibi belirtiler taşımaktadır. 

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 Migreni olan kişiler "Ich habe Migräne" cümlesini kullanmaktadır. Bu cümle direkt olarak migrenim var anlamı taşımaktadır. Ayrıca astım gibi hastalıklar günümüzde sıklıkla görülmektedir. Dolayısıyla astım ilacına ihtiyacım var "Ich brauche Asthma-Medikamente" cümlesi karşımıza çıkmaktadır. Bu cümle astım ilacına ihtiyaç olduğunu karşı tarafa bildirmektedir. 

 Almanca Hastalıklar Konu Anlatımı 

 Almanca dilinde hastalıklar sahiplikle beraber söylenmektedir. Her konuda olduğu gibi "das,der,die" ön ekleri bu konuda kullanılmaktadır. Mesela "Der Bandscheibenvorfall" fıtık anlamına gelmektedir. Ancak "Die Erkältung" soğuk algınlığı anlamına gelmektedir. Burada ikisi de hastalık anlamı taşımaktadır. Fakat biri "der" ile başlarken diğeri "die" ile başlamaktadır. Ayrıca Almancada " Der Hustenanfall" yani öksürük sıklıkla kullanılmaktadır.

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