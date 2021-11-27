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Almanca Aylar - Sırasıyla Almanca Ayların Okunuşları Ve Yazılışları Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

Almanca Aylar - Sırasıyla Almanca Ayların Okunuşları Ve Yazılışları Örnek Cümleler İle Konu Anlatımı

Herhangi bir dili öğrenmenin temeli günler, haftalar, aylar ve yıllar hakkında nasıl konuşulacağını bilmektir. Eğer Almanca öğrenmek istiyorsanız bugünün tarihini söyleyerek başlamalısınız. Bunun için de önce ayları bilmeniz gerekiyor. Peki, Almanca ayların okunuşu ve yazılışları nedir tüm detayları ile derledik.

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Takvim hakkında nasıl iletişim kurulacağına hakim olmak, yeni bir dilde nasıl iletişim kurulacağını öğrenirken önemli bir temel kilometre taşıdır. 

Almanca Aylar Konu Anlatımı 

 Baştan başlamak gerekirse, ayın Almanca kelimesi Monat (mor-nart), çoğul Monate (mor-nart-a) 'dir. İngilizce ve bazı dilleri konuşanlar, Almanca ayların pek de farklı olmadığını görebilirler. Ancak Almanca ay adlarının hem tam yazımında hem de telaffuzunda ustalaşmak önemlidir. Bunun yanı sıra, aylara geçmeden önce bilmeniz gereken; 

 Belirli bir ayda bir olayın meydana geldiğini belirtmek istiyorsanız, im : im Januar (Ocak ayında) kelimesini kullanmalısınız. Ayların kısaltmaları tam adının ilk üç harfi ile ifade edilir. Kelimelerdeki belirli harflerin nasıl telaffuz edildiğine dair daha spesifik bir kılavuz için Almanca alfabeyi gözden geçirmeniz gerekmektedir. 

 Alman alfabesi, İngilizce ile karşılaştırıldığında dikkate değer farklılıklar içerir, ancak zaten Roma alfabesini kullanarak yazıyor veya okuyorsanız, öğrenmek çok karmaşık değildir. Almanca fonetiği, telaffuzu etkileyen ve diğer birçok Avrupa dilinde temsil edilmeyen farklı fonemler ve özel ünlüler içerdiğinden biraz daha zordur. 

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 İngilizce alfabesi gibi, Almanca'da da 26 standart harf vardır. Bununla birlikte, Alman alfabesi bir ek karakter ve üç sesli harfin üst üste bindirilmiş biçimlerini içerir. Almanca bitişik harf (ek karakter): ß harfi, "keskin S", " eszett " veya " scharfes S " olarak da bilinir ve Latin/Roma alfabesinin parçası olmayan tek Almanca harftir. 

 Almanca ayları öğrenmenin uzun vadede size fayda sağlamasının birçok nedeni vardır. Birincisi, inanılmaz derecede faydalılar. İkincisi, her türlü tatil, hava durumu ve mevsimsel kelime dağarcığı ile gelirler. Son olarak, telaffuz pratiği yapmak için harikalar (kullandıkları çift noktalı harfler ve yaygın sesli harf kombinasyonları sayesinde) idealdir. 

 Sırasıyla Almanca Ayların Okunuşları ve Yazılışları Örnek Cümleler 

 İlk olarak Almancada ayların nasıl yazıldığına ve okunduğuna değinelim; 

 Januar (yah-noo-ahr) - Ocak

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 Februar ( fay-broo-ahr) - Şubat

 März (mehrtz) - Mart

 April (ah-pril) - Nisan

 Mai (my) - Mayıs

 Juni (yoo-nee) - Haziran

 Juli (yoo-lee) - Temmuz

 August (ow-goost) - Ağustos

 September (zehp-tehm-ber) - Eylül

 Oktober (ok-toh-ber) - Ekim

 November (no-vehm-ber) - Kasım

 Dezember (de-tsem-ber) – Aralık 

 Almanya'da tarihler Gün.Ay.Yıl olarak yazılır. Bu, tarihlerin genellikle "25 Ekim 2020" biçiminde yazıldığı dilimizin aksine Almanya'da bu, çoğunlukla sayılar arasında noktalarla yani; 25.10.2020 olarak yazılmaktadır. Her ne kadar yazı dilinde kendinizi sayılarla ifade etseniz de sözlü olarak hangi ayda olduğumuzu söylemeniz gerekiyor. 

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 Alman baharı Mart'tan Mayıs'a kadar sürer. Yaz, hazirandan ağustosa kadar, sonbahar ise eylül, ekim ve kasım aylarındadır. Alman kışları Aralık ve Şubat ayları arasındadır. Alman saati ve takvimi, gün ışığından yararlanma kurallarına uyar. 

 Almanya'da hava genellikle çok mevsimliktir. Yazlar sıcaktan sıcağa geçer ve kışlar, özellikle kuzeydoğuda çok soğuk olabilir, ancak bu, nispeten büyük ulusa göre değişir. Örneğin, kuzeybatı ve kıyı Almanya'sı, bulutlu, ılıman kışlar ve ılık yazlar ile deniz iklimine sahiptir. Özellikle ilkbaharda hava da oldukça değişken olabilir. Bu yüzden Almanların bir sözü vardır; 

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 April, er macht, was er will - Yani; "Nisan, istediğini yapar" anlamına gelir. Başka örneklere değinecek olursak; 

 Heute ist der 4. oktober - Bugün 4 Ekim,

 Wir sind im dezember - Aralık ayındayız,

 Er hat im Februar Geburtstag - Onun doğum günü Şubat ayındadır.

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