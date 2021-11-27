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Almanca Artikeller Nedir Ve Neye Göre Gelir? Almanca'da Artikeller Örnekleri İle Konu Anlatımı

Almanca Artikeller Nedir Ve Neye Göre Gelir Almancada Artikeller Örnekleri İle Konu Anlatımı

Her ülkenin kullandığı dilbilgisinde belirle kurallar bulunuyor. Bazı kural ve uygulamaların dilimizde karşılığı olmasına rağmen Alman dilbilgisinde önemli yeri olan artikellerin karşılığı yer almıyor. Günlük veya ticari hayatınızda Almancaya ilgi duyuyorsanız, artikeller konusunu göz ardı etmemeniz gerekiyor. Artikellerin neler olduğunu ve cümlede nasıl kullanacağınızı öğrendiğinizde, rahatlıkla yazı veya konuşmalarınızda kullanabilirsiniz. İşte, merak edilen artikeller hakkında tüm detayları derledik.

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Artikeller, Almanca gramerinde önemli bir yere sahiptir. Türkçede karşılığı olmamasına rağmen sıfatlarla, İngilizcede de "the" sözcüğüyle benzerlik göstermektedir. Artikeller de, aynı sıfatlar gibi isimlerin önüne gelmektedir. Sıfatlardan farkı, çok çeşitli olmamaları, "der, die, das" sözcükleriyle sınırlı olmasıdır. Bu üç kelimenin Türkçe karşılığı bulunmuyor. 

 Artikeller Nedir? 

 Almancada her ismin dilbilgisi kuralları içinde bir cinsiyeti bulunuyor. Cümle veya konuşma içinde ismin hangi cinsiyete sahip olduğunu anlamak için artikeller olarak adlandırılan tanımlayıcılar kullanılıyor. İsimlerin başlarına artikel olarak "der, das, die" kelimelerinden biri geliyor. Bu kelimeler önünde bulundukları bir ismin parçası olarak kabul ediliyorlar. Görevleri, ismin bilinen ve belirli olduğunu göstermek oluyor. 

 Almanca isimleri öğrenirken artikeliyle birlikte öğrenmek gerekiyor. Cinsiyeti erkek (eril) olan isimlerin önüne "der, dişi (dişil) olanların "die", nötr olanların önüne de "das" tanımlayıcısı geliyor. Bu üç kelime belirli artikel olarak tanımlanıyor. Bir de belirsiz artikeller bulunuyor. Bu artikeller "ein" ve "eine" kelimeleridir. Der ve das artikeli alan isimler için “ein”, die artikeli alan isimler için “eine” kullanılıyor. Belirsiz artikellerin karşılığını Türkçede “bir” veya “herhangi bir” olarak gösterebiliriz. 

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 Belirli Artikeller Neye Göre Gelir? 

 Artikellerin belirli bir kullanım kuralı bulunmaktadır. Cümle içinde belirli bir isimden bahsediliyorsa "der, die, das" artikellerinden biri, belirsiz bir isimden bahsediliyorsa "ein, eine" artikellerinden biri getiriliyor. Hangi artikelin hangi kurala göre getirildiğini örneklerle açıklayalım. Bu arada artikellerden sonra isimlerin mutlaka büyük harfle yazıldığını unutmayın. 

 1- Der artikeli (eril, erkek, masculin)

  1. a) Cinsiyeti erkek olan canlılar; Der Mann (erkek), Der Sohn (evlat), Der Hohn (horoz), Der Vater (baba), Der Onkel (amca/dayı)
  2. b) Günün saatleri, gün, ay ve mevsimler; Der Morgen (sabah), Der Mittwoch (çarşamba), Der Januar (Ocak), Der Feder (ilkbahar)
  3. c) Yönler, dağlar, araba markaları, para birimleri; Der Süden (güney), Der Nemrut (Nemrut Dağı), Der Audi, Der Dollar (dolar)
  4. d) Alkollü ve bitki bazlı içecekler; Der Wein (şarap), Der Kaffee (kahve), Der Tee (çay) 

 2- Die artikeli (dişil, feminen)

  1. a) Cinsiyeti dişi olan canlılar; Die Frau (kadın), Die Braut (gelin), Die Tante (teyze)

  istisnai durum; Das Baby (bebek), Das Fraulein (bekar kadın)

  1. b) İsim olarak kullanılan sayılar; Die Zwei (iki), Die Zehn (on)
  2. c) Genel olarak meyve, çiçek ve ağaç isimleri; Die Rose (gül), Die Tulpe (lale), Die Birne(armut)

 istisnai durum; Der Apfel (elma), Der Veilchen (menekşe) 

 3- Das artikeli (nötr)

  1. a) Canlıların yavruları; Das Baby (bebek), Das Kind (çocuk), Das Lamm (kuzu)
  2. b) Fiil veya sıfatlardan türetilen isimler; Das Essen (yemek), Das Schlafen (uyuma), Das Trinken (içme)
  3. c) Kimyasal elementler; Das Eisen (demir), Das Gold (altın), Das Nickel (nikel) 

 Belirsiz Artikeller Neye Göre Gelir? 

 Belirli artikellerin aksine, önüne geldikleri ismin belirsiz, herhangi biri olduğunu anlatan artikellerdir. "Der, Das" artikeli alan isimlere "ein", "die" artikeli alan isimlere de "eine" artikeli gelmektedir. Bu artikellerin çoğulu bulunmuyor. Fakat olumsuz durumlarda "kein", "keine" olarak kullanılmaktadır. Örneğin ein Vater - kein Vater, ein Stuhl - kein Stuhl, eine Frau - keine Frau gibi...

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