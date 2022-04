Haberin Devamı

Allah'ın yaratma sıfatına "Tekvin" denir.

Allah'ın Yaratma Sıfatı Nedir?

Yaratmak sözcüğünün anlamına bakıldığında, yaratmak sözcüğünün "yoktan var etmek, bir nesneyi yokluk sahasından varlık sahasına çıkarmaktır..." şeklinde manasının olduğu görülür. İslamiyet'te bu özellik sadece tek olan, mutlak kudret ve güç sahibi olan Allah'u Teala'ya aittir. Başka bir anlatımla "yaratmak" sadece Allah'a aittir.

Müslümanlar tek ve mutlak Yaradan'ın Allah'u Teala olduğunu bilirler. Kuran'ı Kerime'de Ali İmran Suresi'nin 47.Ayeti şöyle der:"...Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmedince ona sadece "Ol" der o da oluverir..." Allah'ın yaratma gücü mutlaktır.

Allah, sadece insanı değil bütün evreni yaratan kudret sahibi güçtür. Evreni yaratan, evrendeki her şeyi yaratan yüce Allah'tır. Evrendeki yıldızlar, gezegenler hep O'nun yaratması sonucu ortaya çıkmıştır. Dünya üzerindeki her türlü şeyi yaratan Allah'tır. İnsanı, ağacı, suyu, dağı, taşı, hayvanları, ağaçları, çiçekleri yani kısacası gözle görülen ve hatta gözle görülmeyen her türlü şeyi yaratan tek ve mutlak güç Allah'u Teala'dır.

Allah, alemleri Yaratan ve terbiye edendir. Allah'ın yaratma sıfatının bazı özellikleri vardır. Bunlar şöyledir:

Allah, tek ve mutlak güç sahibi Yaratıcıdır.

Allah'ın yaratması serbesttir. Allah yaratmada serbesttir.

Allah'ın yaratması devam etmektedir.

Allah, dilediğini var eder, dilediğini yok eder.

Yaratmak, Allah'u Teala'ya zor gelmez.

Allah, "ol" der ve olur.

Allah, yaratmak için başka bir güce veya vasıtaya ihtiyaç duymaz.

Allah, yaratmasından dolayı kimseye karşı sorumlu değildir.

Allah, her şeyi bir düzen ve ölçüye göre yaratmıştır.

Allah'ın yarattığı her şey, varlığına, birliğine ve gücüne işarettir.