Allah Ne Verdiyse ne demek? Allah Ne Verdiyse deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Diğer birçok deyim gibi Allah ne verdiyse deyimi de kullanıldığı yere göre farklı anlamlar taşır. ''Ne kadar kazanabilirsek'' ve birisine saldırmak anlamında da kullanılır.

Allah Ne Verdiyse Ne Demek?

Allah ne verdiyse deyimi yemeğe davet edilen kişiye söylenen kalıplaşmış bir sözdür. Eldeki şeylerin paylaşılabileceği anlamına gelir.

Allah Ne Verdiyse Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya göre bu deyimin üç anlamı bulunmaktadır.

Anlam: Yemeği birlikte yemek. Anlam: Elde olan ile yetinmek, Allah'ın verdiği nimetlere ve kazanca şükretmek. Anlam: Argoda, birine hiç sakınmadan ve bütün gücünle saldırmak.

Allah Ne Verdiyse Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Allah ne verdiyse şükretmeli ve daha fazlasını elde etmek için aç gözlülük etmemeliyiz.

2- Bu akşam bize gelin, Allah ne verdiyse hep beraber yeriz.

3- Adama Allah ne verdiyse saldırdılar.