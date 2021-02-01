Allah Dağına Göre Kar Verir atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Allah dağına göre kar verir atasözü insanlığa öğüt veren bir sözdür. Atasözleri mecazı anlamda kullanılsa da hayatı tüm gerçekliği ile yansıtmakta olan kısa sözlerdir.

Allah Dağına Göre Kar Verir Atasözü (TDK) Anlamı Nedir?

Bu atasözünün anlamı çok derindir. Karın yüksek yerlere daha çok yağması gibi, sorumluluk sahibi, varlıklı kimselerinde derdi çok olur. Hiçbir varlık ve makam, öyle dışarıdan görüldüğü gibi tümden dertsiz değildir. Her insanın imtihanı kendine göredir.

Allah Dağına Göre Kar Verir Atasözünün Cümle İçindeki Kullanışı Nasıl Olur?

Allah dağına göre kar verir cümle içinde kullanımına örnekler;

1- Allah dağına göre kar verir, onun çektiği sıkıntıyı ben kaldıramazdım.

2- Senin sorumluluğunu kimse taşıyamaz, Allah dağına göre kar verir.