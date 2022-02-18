Alıntı nedir, nasıl yapılır? Alıntı nasıl yazılır? Alıntı örnekleri

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Alıntı kelimesi oldukça fazla yerde karşılaşabileceğiniz kelimelerden birisi olarak ifade edilebilir. Sözlü veya yazılı anlatımda alıntı yapılması sıklıkla karşılaşılmakta olan durumlardan birisidir.

Alıntı Nedir, Nasıl Yapılır?

Alıntı yapılması özellikle bilimsel yazılarda ve makalelerde sıklıkla karşılaşılmakta olan bir durumdur. Başka kişilerin düşüncelerine tam olarak aynı şekilde yer verilmek istendiği zaman alıntı yapılması gerekmektedir. Alıntı yapılan kısım bir cümle, bir söz veya bir bölüm olabilir. Önemli olan ise alıntı yapılırken değişim yapılmadan olduğu gibi yazılması gerektiğidir.

Alıntı yapılması bir takım çalışmalarda ise atıf yapılmaya yönelik olarak kullanılmaktadır. Makaleler içerisinde alıntı kullanmak ise makalenin daha profesyonel olarak görünmesine de sebep olmaktadır.

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Alıntı Nasıl Yazılır?

Alıntı yapılan cümlenin bir parantez içerisinde veya tırnak içinde yazılması gerekmektedir. Aynı zamanda alıntı yapılan cümlenin hiç bir değişiklik yapılmadan doğrudan aktarılması gerekmektedir. Makalenizin içerisinde yer verdiğiniz alıntıların ise sonrasında alıntı yaptığınız yerin kaynakçası ile birlikte belirtilmesi gerekmektedir. Bilginin alındığı kaynağın da alıntı da belirtilmesi gerekmektedir.

Alıntı yapılması kadar sonrasında kaynakça belirtilmesi de oldukça önemlidir. Alıntı yaptığınız cümlenin bir değişiklik yapılmadan olduğu gibi yazılması gerekmektedir. Alıntı yapılan cümleye kendi duygu ve düşüncelerinizi katmadan olduğu gibi yazmanız gerekir.

Alıntı Örnekleri Nelerdir?

Alıntı kelimesi, sözlü ve yazılı anlatımda bir başka yazar ya da şairden aynen aktarılarak kullanılan, yazıda tırnak ya da ayraç (parantez) içinde gösterilen söz, cümle, bölüm olarak ifade edilebilir.

SOYAD Ad, Kitabın Adı, Yayımlayan, Yayım Teri Yayım Yılı. Bu sıralamayla bilgilerin eksiksiz olarak yazılması gerekmektedir. Alıntı yapılan metinin birden fazla yazarı olması durumunda ise SOYAD Ad, SOYAD Ad ve SOYAD Ad, Kitabın Adı, Yayımlayan, Yayım Yeri Yayım Yılı. Olarak yazılması gerekmektedir.