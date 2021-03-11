Alın Teri Dökmek ne demek? Alın Teri Dökmek deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Deyimler külliyatında Alın Teri Dökmek ile yakın anlamlı birçok deyim yer alıyor: Örneğin: ''Ekmeğini Taştan Çıkarmak'' ve ''Arı Kovanı Gibi İşlemek''

Alın Teri Dökmek Ne Demek?

Alın Teri Dökmek deyimi, bir amaca ulaşmak ya da bir işi tamamlamak için çok fazla çalışmak demektir. Deyimde ''alın teri'' çaba sarf etmek ve yorulmak manasında kullanılmıştır.

Alın Teri Dökmek Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Bir işi istenildiği gibi ve tam zamanında bitirmek için çok çalışmak. Anlamı: Bir kişinin hayallerini gerçekleştirebilmek adına çabalaması.

Alın Teri Dökmek Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Bu devirde bir şeyleri başarmak için alın teri dökmek yetmiyor.

2- Çok alın teri döktüm ama sonunda hayallerimi bir bir gerçekleştirdim.

3- Bu fabrika müdür olmak için yıllarca alın teri döktüm.