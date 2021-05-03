Alesia Savaşı Tarihi Ve Özeti - Alesia Muharebesi Tarafları, Nedenleri Ve Sonuçları Kısaca Bilgi

Alesia Savaşı Nedir? Alesia Savaşı Özeti ve Kısaca Bilgi

Alesia Savaşı, Galyalılar ile Roma Cumhuriyeti arasında gerçekleşmiş olan, pek çok askerin katıldığı ve aynı zamanda pek çok askerin öldüğü büyük bir savaştır. Savaş sırasında Sezar'ın yönettiği Lejyonların karşısında, Vercingetorix'in bir araya getirdiği Galya kabileleri çıkmıştır. Savaşın en önemli nedenleri arasında Roma'nın ganimet elde etmek amacıyla savaşa girmek zorunda olması ve aynı zamanda Galya kabilelerinin Roma'ya karşı başlatmış oldukları isyanlardır.

Roma Cumhuriyeti'nin ve Jül Sezar'ın zaferi ile sonuçlanmış olan savaş, imparatorluğu boyunca Sezar'ın kazanmış olduğu en büyük savaşlardan biri olarak gösterilir. Savaş sonunda Galyalılar savaşı kaybetmiş ve bir Roma Eyaleti haline gelmişlerdir.

Alesia Savaşı Tarihi

Alesia Savaşı M.Ö. 52 yılının Eylül ayında meydana gelmiştir. Savaşın yaklaşık olarak ne kadar sürdüğü ve ne zaman sonlandığı bilinmemektedir.

Alesia Savaşı Kimler Arasında ve Nerede Olmuştur? Alesia Savaşı Tarafları

Savaş, Roma Cumhuriyeti ile Galya Koalisyonu arasında gerçekleştirmiştir. Savaş sırasında Roma Cumhuriyeti'nin komutanı Jül Sezar iken, Galya Koalisyonu'nun komutanı ise Vercingetorix'tir. Savaş sırasında Roma Cumhuriyeti'ne destek veren güçler 30.000 ila 60.000 arasında asker, 12 Roma Lejyonu ve Auxilialılardır. Galya Koalisyonu'na destek veren güçler ise 80.000'i kuşatılan 330.000 asker, 80.000 ila 250.000 arasında yardımcı kuvvetlerden oluşmuştur. Savaşta Roma Cumhuriyeti'nden 12.800, Galya Koalisyonu'ndan ise 40.000 ila 250.000 arası askerin öldüğü düşünülmektedir.

Savaşın yapıldığı bölge Galya'nın Alesia bölgesidir. Söz konusu alan bugün Fransa'da Alise, Sainte Reine bölgelerine denk gelmektedir. Aynı zamanda bölge, döneminde Mandubi kabilesinin en önemli kenti ve kalesidir.

Alesia Savaşı Nedenleri

Alesia Savaşı başlamadan önce Sezar siyasi olarak çok güçlü bir noktada bulunuyordu. Yine de bir eyalet yöneticisi olduğu için para bulmak zorundaydı ve bu açıdan sıkıntı yaşıyordu. Sezar bu sıkıntıların aşılması adına iki yol belirledi. Bu yollardan biri vergileri arttırmak iken, bir diğeri ise ganimet elde edebilmek amacıyla savaşa girmekte.

Yaşanan bu gelişmelerin dışında aynı zamanda Galyalılar tarafından Roma'ya karşı isyan hareketleri başlamıştı. Ünlü Galya komutanlarından olan Vercingetorix, Galyalı kabileleri bir araya getiriyor ve zaman zaman zaferler kazanıyordu. İşte bu noktada Sezar, bu isyan hareketlerini durdurmak ve Galyalıları alt etmek adına savaşa girişti.

Alesia Savaşı Sonuçları

Alesia Savaşı'ndan Roma Cumhuriyeti'nin zaferle ayrılmasından sonra Galya'da bir istikrar sağlanmış ve aynı zamanda Galya idari olarak bir Roma Eyaleti durumuna gelmiştir. Aynı zamanda Sezar'ın Galya'ya karşı kazanmış olduğu zaferden sonra Roma Senatosu bir zafer alayı düzenlenmesini istemiş fakat Sezar bu duruma karşı çıkmıştır. Yaşanan bu olay, M.Ö. 50 ve M.Ö 45 arasında yaşanacak olan iç savaşın fitilini ateşlemiştir.

Alesia Savaşı Önemi

Alesia Savaşı, Galyalılar ile Roma arasında meydana gelen son büyük savaştır. Uzun yıllardır devam etmekte olan Galya Savaşları'nda, inisiyatifin tamamen Roma'nın eline geçmesini sağlamıştır. Savaş, Roma imparatoru Jül Sezar'ın en büyük askeri başarılarından biri olarak gösterilmektedir. Aynı zamanda Sezar'ın bu savaşta uyguladığı stratejiler hala kuşatma savaşının ve ablukanın ilk örnekleri olarak gösterilmektedir.